Коронавирус в Китае

freeze написав:Прогноз встретить начало марта с цифрой в несколько миллионов заболевших выглядит вполне реальным, это уже серьезный удар по экономике Китая.
Не будет никакого удара по экономике от самого факта смертей, даже если заболеют все жители страны. Вот, например, древние данные о возрастах умерших. В основном люди от 60 лет поумирали, молодые вроде бы как вообще не заболевают. Настроили вирус, когда создавали, чтоб бил только стариков: https://nv.ua/world/countries/virusnaya ... 66110.html
обожаю этих недолугих раскрывателей заговоров а что ж тогда карантин такой жесткий ввели? по идее надо было максимально долго морозится и дать заразе разползтись.