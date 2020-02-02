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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:25

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Прогноз встретить начало марта с цифрой в несколько миллионов заболевших выглядит вполне реальным, это уже серьезный удар по экономике Китая.

Не будет никакого удара по экономике от самого факта смертей, даже если заболеют все жители страны. Вот, например, древние данные о возрастах умерших. В основном люди от 60 лет поумирали, молодые вроде бы как вообще не заболевают. Настроили вирус, когда создавали, чтоб бил только стариков:
https://nv.ua/world/countries/virusnaya ... 66110.html


обожаю этих недолугих раскрывателей заговоров :) а что ж тогда карантин такой жесткий ввели? по идее надо было максимально долго морозится и дать заразе разползтись.
главное оружие рашистов - ложь
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