Форуми / Валюта / Валютний ринок / Коронавирус в Китае Коронавирус в Китае + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 11121314 Додано: Пон 03 лют, 2020 11:25 safonovstanislav написав: freeze написав: Прогноз встретить начало марта с цифрой в несколько миллионов заболевших выглядит вполне реальным, это уже серьезный удар по экономике Китая. Прогноз встретить начало марта с цифрой в несколько миллионов заболевших выглядит вполне реальным, это уже серьезный удар по экономике Китая.

Не будет никакого удара по экономике от самого факта смертей, даже если заболеют все жители страны. Вот, например, древние данные о возрастах умерших. В основном люди от 60 лет поумирали, молодые вроде бы как вообще не заболевают. Настроили вирус, когда создавали, чтоб бил только стариков:

https://nv.ua/world/countries/virusnaya ... 66110.html Не будет никакого удара по экономике от самого факта смертей, даже если заболеют все жители страны. Вот, например, древние данные о возрастах умерших. В основном люди от 60 лет поумирали, молодые вроде бы как вообще не заболевают. Настроили вирус, когда создавали, чтоб бил только стариков:



обожаю этих недолугих раскрывателей заговоров а что ж тогда карантин такой жесткий ввели? по идее надо было максимально долго морозится и дать заразе разползтись. обожаю этих недолугих раскрывателей заговорова что ж тогда карантин такой жесткий ввели? по идее надо было максимально долго морозится и дать заразе разползтись. главное оружие рашистов - ложь trololo

Повідомлень: 4485 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2022 раз. Подякували: 1200 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 12:18 trololo написав: обожаю этих недолугих раскрывателей заговоров а что ж тогда карантин такой жесткий ввели? по идее надо было максимально долго морозится и дать заразе разползтись. обожаю этих недолугих раскрывателей заговорова что ж тогда карантин такой жесткий ввели? по идее надо было максимально долго морозится и дать заразе разползтись.

А разве карантин работает? Количество заражений остановилось? Или им нужно было напрямую заявить на весь мир, что мы тут супер-вирус изобрели, который большую часть пенсионеров перекосит в короткий срок, разгрузив пенсионные системы по всему миру, по-этому предпринимать ничего не будем, а просто дадим заразе расползтись? Имитация бурной деятельности происходит, эффективность которой близка к нулю. Уже ясно видно, что такими темпами будет заражён весь мир. Думаю, прививки от него уже сделали нужным людям, до того как выпускать вирус в массы.



Поверить в официальную версию, что китаец съел летучую мышь и заразился вирусом, который нацелен убивать людей определенного возраста, может только самый недалёкий. Даже не знаю, как можно было настолько тупую официальную версию придумать. А разве карантин работает? Количество заражений остановилось? Или им нужно было напрямую заявить на весь мир, что мы тут супер-вирус изобрели, который большую часть пенсионеров перекосит в короткий срок, разгрузив пенсионные системы по всему миру, по-этому предпринимать ничего не будем, а просто дадим заразе расползтись? Имитация бурной деятельности происходит, эффективность которой близка к нулю. Уже ясно видно, что такими темпами будет заражён весь мир. Думаю, прививки от него уже сделали нужным людям, до того как выпускать вирус в массы.Поверить в официальную версию, что китаец съел летучую мышь и заразился вирусом, который нацелен убивать людей определенного возраста, может только самый недалёкий. Даже не знаю, как можно было настолько тупую официальную версию придумать. safonovstanislav Повідомлень: 2497 З нами з: 10.05.14 Подякував: 167 раз. Подякували: 354 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 12:49 andrijk777 написав: Где я начал с оскорбления? Врать это твоя вторая суть, все уже давно заметили. Прошу больше на цитировать мои сообщения. Врать это твоя вторая суть, все уже давно заметили. Прошу больше на цитировать мои сообщения.



Написал тогда, когда модератор уже потер твои сообщения с обращением к оппонентам "идиот" Ну-ну. Что до цитирования - умного у тебя итак цитировать нечего. А если продолжишь писать глупости и вранье, не надейся, что я не опущу возможность тебя высмеять Написал тогда, когда модератор уже потер твои сообщения с обращением к оппонентам "идиот"Ну-ну. Что до цитирования - умного у тебя итак цитировать нечего. А если продолжишь писать глупости и вранье, не надейся, что я не опущу возможность тебя высмеять zРадио

Повідомлень: 4822 З нами з: 02.05.18 Подякував: 899 раз. Подякували: 2042 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 11121314 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 2 гостейМодератори: ТупУм