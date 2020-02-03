Коронавирус в Китае

freeze написав:Прогноз встретить начало марта с цифрой в несколько миллионов заболевших выглядит вполне реальным, это уже серьезный удар по экономике Китая.
Не будет никакого удара по экономике от самого факта смертей, даже если заболеют все жители страны. Вот, например, древние данные о возрастах умерших. В основном люди от 60 лет поумирали, молодые вроде бы как вообще не заболевают. Настроили вирус, когда создавали, чтоб бил только стариков: https://nv.ua/world/countries/virusnaya ... 66110.html
обожаю этих недолугих раскрывателей заговоров а что ж тогда карантин такой жесткий ввели? по идее надо было максимально долго морозится и дать заразе разползтись.
trololo написав:обожаю этих недолугих раскрывателей заговоров а что ж тогда карантин такой жесткий ввели? по идее надо было максимально долго морозится и дать заразе разползтись.
А разве карантин работает? Количество заражений остановилось? Или им нужно было напрямую заявить на весь мир, что мы тут супер-вирус изобрели, который большую часть пенсионеров перекосит в короткий срок, разгрузив пенсионные системы по всему миру, по-этому предпринимать ничего не будем, а просто дадим заразе расползтись? Имитация бурной деятельности происходит, эффективность которой близка к нулю. Уже ясно видно, что такими темпами будет заражён весь мир. Думаю, прививки от него уже сделали нужным людям, до того как выпускать вирус в массы.
Поверить в официальную версию, что китаец съел летучую мышь и заразился вирусом, который нацелен убивать людей определенного возраста, может только самый недалёкий. Даже не знаю, как можно было настолько тупую официальную версию придумать.
andrijk777 написав:Где я начал с оскорбления? Врать это твоя вторая суть, все уже давно заметили. Прошу больше на цитировать мои сообщения.
Написал тогда, когда модератор уже потер твои сообщения с обращением к оппонентам "идиот" Ну-ну. Что до цитирования - умного у тебя итак цитировать нечего. А если продолжишь писать глупости и вранье, не надейся, что я не опущу возможность тебя высмеять