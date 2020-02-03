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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:25

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Прогноз встретить начало марта с цифрой в несколько миллионов заболевших выглядит вполне реальным, это уже серьезный удар по экономике Китая.

Не будет никакого удара по экономике от самого факта смертей, даже если заболеют все жители страны. Вот, например, древние данные о возрастах умерших. В основном люди от 60 лет поумирали, молодые вроде бы как вообще не заболевают. Настроили вирус, когда создавали, чтоб бил только стариков:
https://nv.ua/world/countries/virusnaya ... 66110.html


обожаю этих недолугих раскрывателей заговоров :) а что ж тогда карантин такой жесткий ввели? по идее надо было максимально долго морозится и дать заразе разползтись.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:18

  trololo написав:обожаю этих недолугих раскрывателей заговоров :) а что ж тогда карантин такой жесткий ввели? по идее надо было максимально долго морозится и дать заразе разползтись.

А разве карантин работает? Количество заражений остановилось? Или им нужно было напрямую заявить на весь мир, что мы тут супер-вирус изобрели, который большую часть пенсионеров перекосит в короткий срок, разгрузив пенсионные системы по всему миру, по-этому предпринимать ничего не будем, а просто дадим заразе расползтись? Имитация бурной деятельности происходит, эффективность которой близка к нулю. Уже ясно видно, что такими темпами будет заражён весь мир. Думаю, прививки от него уже сделали нужным людям, до того как выпускать вирус в массы.

Поверить в официальную версию, что китаец съел летучую мышь и заразился вирусом, который нацелен убивать людей определенного возраста, может только самый недалёкий. Даже не знаю, как можно было настолько тупую официальную версию придумать.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:49

  andrijk777 написав:Где я начал с оскорбления? Врать это твоя вторая суть, все уже давно заметили. Прошу больше на цитировать мои сообщения.


Написал тогда, когда модератор уже потер твои сообщения с обращением к оппонентам "идиот" :mrgreen: Ну-ну. Что до цитирования - умного у тебя итак цитировать нечего. А если продолжишь писать глупости и вранье, не надейся, что я не опущу возможность тебя высмеять
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:11

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:Знаете почему гривна начала укрепляться ?

Сегодня создали штаб борьбы с коронавирусом, его возглавил Гончарук. Коронавирус не пройдет :mrgreen: :mrgreen:

pravda.com.ua/rus/news/2020/02/3/7239243/

Маразм крепчал.
Это мне вдруг остро напомнило как Юля встречала в Днепре борт с вакциной от гриппа. Сколько лет прошло, а клоунада все та же

Она встречала Тамифлю, который был зарегистрирован в Украине за 1 месяц и получил разрешение на реализацию за 10 минут в нерабочее время.)))
Ну и как вишенка на торт - товар был с истекающим сроком годности. После того, как истерика стихла его в больницах уничтожали за свой счёт. А чтоб меньше было утилизировать, скармливали всем подряд. И пофиг что он вызывает суицид.
Сори за офтоп.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:24

  safonovstanislav написав:
  trololo написав:обожаю этих недолугих раскрывателей заговоров :) а что ж тогда карантин такой жесткий ввели? по идее надо было максимально долго морозится и дать заразе разползтись.

А разве карантин работает? Количество заражений остановилось? Или им нужно было напрямую заявить на весь мир, что мы тут супер-вирус изобрели, который большую часть пенсионеров перекосит в короткий срок, разгрузив пенсионные системы по всему миру, по-этому предпринимать ничего не будем, а просто дадим заразе расползтись? Имитация бурной деятельности происходит, эффективность которой близка к нулю. Уже ясно видно, что такими темпами будет заражён весь мир. Думаю, прививки от него уже сделали нужным людям, до того как выпускать вирус в массы.

Поверить в официальную версию, что китаец съел летучую мышь и заразился вирусом, который нацелен убивать людей определенного возраста, может только самый недалёкий. Даже не знаю, как можно было настолько тупую официальную версию придумать.

Страшно читать что у людей в головах твориться. Как вы живете в этом мире с такой логикой? :D. С чего вы вообще взяли что "нацелен убивать людей определенного возраста"? Тогда вся наша медицина нацелена на их убийство, ведь по статистике больше всего умирает людей за 60. И эти люди рассуждают о недалекости. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:24

Re: Коронавирус в Китае

Як треба захищатись, від вірусу: :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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