Коронавирус в Китае

Додано: Пон 03 лют, 2020 12:18

trololo написав: обожаю этих недолугих раскрывателей заговоров а что ж тогда карантин такой жесткий ввели? по идее надо было максимально долго морозится и дать заразе разползтись. обожаю этих недолугих раскрывателей заговорова что ж тогда карантин такой жесткий ввели? по идее надо было максимально долго морозится и дать заразе разползтись.

А разве карантин работает? Количество заражений остановилось? Или им нужно было напрямую заявить на весь мир, что мы тут супер-вирус изобрели, который большую часть пенсионеров перекосит в короткий срок, разгрузив пенсионные системы по всему миру, по-этому предпринимать ничего не будем, а просто дадим заразе расползтись? Имитация бурной деятельности происходит, эффективность которой близка к нулю. Уже ясно видно, что такими темпами будет заражён весь мир. Думаю, прививки от него уже сделали нужным людям, до того как выпускать вирус в массы.Поверить в официальную версию, что китаец съел летучую мышь и заразился вирусом, который нацелен убивать людей определенного возраста, может только самый недалёкий. Даже не знаю, как можно было настолько тупую официальную версию придумать.