Коронавирус в Китае

freeze написав:Прогноз встретить начало марта с цифрой в несколько миллионов заболевших выглядит вполне реальным, это уже серьезный удар по экономике Китая.
Не будет никакого удара по экономике от самого факта смертей, даже если заболеют все жители страны. Вот, например, древние данные о возрастах умерших. В основном люди от 60 лет поумирали, молодые вроде бы как вообще не заболевают. Настроили вирус, когда создавали, чтоб бил только стариков: https://nv.ua/world/countries/virusnaya ... 66110.html
обожаю этих недолугих раскрывателей заговоров а что ж тогда карантин такой жесткий ввели? по идее надо было максимально долго морозится и дать заразе разползтись.
trololo написав:обожаю этих недолугих раскрывателей заговоров а что ж тогда карантин такой жесткий ввели? по идее надо было максимально долго морозится и дать заразе разползтись.
А разве карантин работает? Количество заражений остановилось? Или им нужно было напрямую заявить на весь мир, что мы тут супер-вирус изобрели, который большую часть пенсионеров перекосит в короткий срок, разгрузив пенсионные системы по всему миру, по-этому предпринимать ничего не будем, а просто дадим заразе расползтись? Имитация бурной деятельности происходит, эффективность которой близка к нулю. Уже ясно видно, что такими темпами будет заражён весь мир. Думаю, прививки от него уже сделали нужным людям, до того как выпускать вирус в массы.
Поверить в официальную версию, что китаец съел летучую мышь и заразился вирусом, который нацелен убивать людей определенного возраста, может только самый недалёкий. Даже не знаю, как можно было настолько тупую официальную версию придумать.
andrijk777 написав:Где я начал с оскорбления? Врать это твоя вторая суть, все уже давно заметили. Прошу больше на цитировать мои сообщения.
Написал тогда, когда модератор уже потер твои сообщения с обращением к оппонентам "идиот" Ну-ну. Что до цитирования - умного у тебя итак цитировать нечего. А если продолжишь писать глупости и вранье, не надейся, что я не опущу возможность тебя высмеять
zzzzzz написав:Знаете почему гривна начала укрепляться ?
Сегодня создали штаб борьбы с коронавирусом, его возглавил Гончарук. Коронавирус не пройдет
pravda.com.ua/rus/news/2020/02/3/7239243/
Маразм крепчал. Это мне вдруг остро напомнило как Юля встречала в Днепре борт с вакциной от гриппа. Сколько лет прошло, а клоунада все та же
Она встречала Тамифлю, который был зарегистрирован в Украине за 1 месяц и получил разрешение на реализацию за 10 минут в нерабочее время.))) Ну и как вишенка на торт - товар был с истекающим сроком годности. После того, как истерика стихла его в больницах уничтожали за свой счёт. А чтоб меньше было утилизировать, скармливали всем подряд. И пофиг что он вызывает суицид. Сори за офтоп.
trololo написав:обожаю этих недолугих раскрывателей заговоров а что ж тогда карантин такой жесткий ввели? по идее надо было максимально долго морозится и дать заразе разползтись.
А разве карантин работает? Количество заражений остановилось? Или им нужно было напрямую заявить на весь мир, что мы тут супер-вирус изобрели, который большую часть пенсионеров перекосит в короткий срок, разгрузив пенсионные системы по всему миру, по-этому предпринимать ничего не будем, а просто дадим заразе расползтись? Имитация бурной деятельности происходит, эффективность которой близка к нулю. Уже ясно видно, что такими темпами будет заражён весь мир. Думаю, прививки от него уже сделали нужным людям, до того как выпускать вирус в массы.
Поверить в официальную версию, что китаец съел летучую мышь и заразился вирусом, который нацелен убивать людей определенного возраста, может только самый недалёкий. Даже не знаю, как можно было настолько тупую официальную версию придумать.
Страшно читать что у людей в головах твориться. Как вы живете в этом мире с такой логикой? . С чего вы вообще взяли что "нацелен убивать людей определенного возраста"? Тогда вся наша медицина нацелена на их убийство, ведь по статистике больше всего умирает людей за 60. И эти люди рассуждают о недалекости.
andrijk777 написав:Тому поки-що ця версія має 0% правдоподібності.
0 процентов правдоподобности это для неучей, которые ни бельмеса не понимают в медицине. Любой участковый терапевт знает, что пожилые люди переживают любую вирусную инфекцию тяжелее молодых, поэтому уже правдоподобность выше ноля, но это знание не для неучей из детсада.
А вы, я вижу, светило медицины? Не столько от возраста зависит, сколько от наличия хронических заболеваний и их тяжести. 70-летний бодрый закаленный пенсионер, может легче перенести простуду, чем абсолютно не закаленный хронически больной подросток.
vetka написав:А вы, я вижу, светило медицины? Не столько от возраста зависит, сколько от наличия хронических заболеваний и их тяжести. 70-летний бодрый закаленный пенсионер, может легче перенести простуду, чем абсолютно не закаленный хронически больной подросток.
Я так понимаю, что медсестрам такой предмет как статистические методы в училище не преподавали? А нас два года обучали, даже экзамен сдавали.
Иначе бы вы не писали, что 70 летний может быть здоровее подростка, а отталкивались от большого массива данных, которые показывают, что это не так в подавляющем большинстве случаев.
Зы, ставлю капельницы, делаю уколы, консультирую по медицинским вопросам ораву родственников и знакомых, все довольны, практически семейный врач, сдавал на отлично анатомию человека, физиологию, генетику, биохимию и даже биофизику
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
У Києві двох осіб, які прилетіли з Китаю, госпіталізували до інфекційного відділення Олександрівської лікарні з підозрою на захворювання новим коронавірусом 2019-nCoV.
Джерело: пресслужба Мінохорони здоров’я
Дослівно: "1 лютого до аеропорту Бориспіль звернулися 2 пасажири щодо підозри на захворювання 2019-nCoV. За результатами огляду встановлено попередній діагноз ГРВІ.
Враховуючи, що ці пасажири прибули з Китаю, вони були госпіталізовані до інфекційного відділення Олександрівської лікарні у м. Києві".
Деталі: Відзначається, що 2 лютого в Бориспіль прибув літак із міста Санья (КНР) з 128 пасажирами та 21 членом екіпажу на борту.
Підвищеної температури тіла у пасажирів та членів екіпажу не виявлено.
Крім того пасажири заповнили анкети, які дозволять встановити за ними медико-санітарне спостереження.
Водночас, двох жителів Львівщини, яких після повернення з Китаю госпіталізували з підозрою на коронавірус, 31 січня виписали з лікарні. У них діагноз не підтвердився.
Станом на 3 лютого у світі зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 362 летальні.
Підтверджено 152 випадки завезення нового коронавірусу в 23 країнах світу, з них 25 випадків у країнах Європи: 10 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Великобританія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції.
За межами Китаю відомо про один летальний випадок у Філіппінах.
В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.
Наразі в Україні сформували перелік госпітальних баз та бригад екстреної медичної допомоги, які будуть надавати медичну допомогу особам із підозрою на новий коронавірус, та список контактних осіб з визначених госпітальних баз, які працюватимуть у цілодобовому режимі.
Инфекционная больница в центре города , везти через весь крупнейший город Украины для госпитализации - отдельный ППЦ. Единственное на что можно надеяться с этим рукожопым МОЗ-ом и врачами, принимающими такие решения, что подозрения не подтвердятся.