Коронавирус в Китае

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 12131415 Додано: Пон 03 лют, 2020 19:01 vladislavlvov написав: Surfer просто нет слов, вот ур**.. просто нет слов, вот ур**..

И не говорите и хилых мальчиков, по классике, в глубокое ущелье надо сбрасывать при рождении ))) И не говорите и хилых мальчиков, по классике, в глубокое ущелье надо сбрасывать при рождении ))) stm

Повідомлень: 2049 З нами з: 04.03.15 Подякував: 57 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 19:16 vetka написав: А вы, я вижу, светило медицины? Не столько от возраста зависит, сколько от наличия хронических заболеваний и их тяжести. 70-летний бодрый закаленный пенсионер, может легче перенести простуду, чем абсолютно не закаленный хронически больной подросток.



freeze написав: Я так понимаю, что медсестрам такой предмет как статистические методы в училище не преподавали? А нас два года обучали, даже экзамен сдавали. Я так понимаю, что медсестрам такой предмет как статистические методы в училище не преподавали? А нас два года обучали, даже экзамен сдавали.

А хоть одно статистическое исслдование в каком-либо районе провели или только экзамены сдали?

freeze написав: Иначе бы вы не писали, что 70 летний может быть здоровее подростка, а отталкивались от большого массива данных, которые показывают, что это не так в подавляющем большинстве случаев. Иначе бы вы не писали, что 70 летний может быть здоровее подростка, а отталкивались от большого массива данных, которые показывают, что это не так в подавляющем большинстве случаев.

В наше время я бы не был так категоричен учитывая питание и образ жизни большинства нынешних подростков



freeze написав: Зы, ставлю капельницы, делаю уколы, консультирую по медицинским вопросам ораву родственников и знакомых, все довольны, практически семейный врач, сдавал на отлично анатомию человека, физиологию, генетику, биохимию и даже биофизику Зы, ставлю капельницы, делаю уколы, консультирую по медицинским вопросам ораву родственников и знакомых, все довольны, практически семейный врач, сдавал на отлично анатомию человека, физиологию, генетику, биохимию и даже биофизику

"Безумству храбрых поем мы песню".

Хотя учитывая уровень нынешних выпускников и разваленную медицину другого выхода у большинства нет.

Здесь только могу поинтересоваться как в фильме "Операция "ы"" верзила-хулиган спрашивал у Шурика :"У вас на стройке несчастные случаи были?", и продолжение "Будут" А хоть одно статистическое исслдование в каком-либо районе провели или только экзамены сдали?В наше время я бы не был так категоричен учитывая питание и образ жизни большинства нынешних подростков"Безумству храбрых поем мы песню".Хотя учитывая уровень нынешних выпускников и разваленную медицину другого выхода у большинства нет.Здесь только могу поинтересоваться как в фильме "Операция "ы"" верзила-хулиган спрашивал у Шурика :"У вас на стройке несчастные случаи были?", и продолжение "Будут" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2776 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 19:17

Вот это человек может что то сделать с эпидемией короновируса или это мисс здравохранения там для нового облика нашего умирающего минздрава? У меня только один вопрос.Вот это человек может что то сделать с эпидемией короновируса или это мисс здравохранения там для нового облика нашего умирающего минздрава? vladislavlvov

Повідомлень: 2041 З нами з: 02.03.07 Подякував: 91 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 12131415 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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