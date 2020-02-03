Коронавирус в Китае

vetka написав:А вы, я вижу, светило медицины? Не столько от возраста зависит, сколько от наличия хронических заболеваний и их тяжести. 70-летний бодрый закаленный пенсионер, может легче перенести простуду, чем абсолютно не закаленный хронически больной подросток.
freeze написав:Я так понимаю, что медсестрам такой предмет как статистические методы в училище не преподавали? А нас два года обучали, даже экзамен сдавали.
А хоть одно статистическое исслдование в каком-либо районе провели или только экзамены сдали?
freeze написав:Иначе бы вы не писали, что 70 летний может быть здоровее подростка, а отталкивались от большого массива данных, которые показывают, что это не так в подавляющем большинстве случаев.
В наше время я бы не был так категоричен учитывая питание и образ жизни большинства нынешних подростков
freeze написав:Зы, ставлю капельницы, делаю уколы, консультирую по медицинским вопросам ораву родственников и знакомых, все довольны, практически семейный врач, сдавал на отлично анатомию человека, физиологию, генетику, биохимию и даже биофизику
"Безумству храбрых поем мы песню". Хотя учитывая уровень нынешних выпускников и разваленную медицину другого выхода у большинства нет. Здесь только могу поинтересоваться как в фильме "Операция "ы"" верзила-хулиган спрашивал у Шурика :"У вас на стройке несчастные случаи были?", и продолжение "Будут"