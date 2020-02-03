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Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:01

  vladislavlvov написав:Surfer просто нет слов, вот ур**..

И не говорите и хилых мальчиков, по классике, в глубокое ущелье надо сбрасывать при рождении )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:16

vetka написав:А вы, я вижу, светило медицины? Не столько от возраста зависит, сколько от наличия хронических заболеваний и их тяжести. 70-летний бодрый закаленный пенсионер, может легче перенести простуду, чем абсолютно не закаленный хронически больной подросток.


  freeze написав:Я так понимаю, что медсестрам такой предмет как статистические методы в училище не преподавали? А нас два года обучали, даже экзамен сдавали.

А хоть одно статистическое исслдование в каком-либо районе провели или только экзамены сдали?
  freeze написав:Иначе бы вы не писали, что 70 летний может быть здоровее подростка, а отталкивались от большого массива данных, которые показывают, что это не так в подавляющем большинстве случаев.

В наше время я бы не был так категоричен учитывая питание и образ жизни большинства нынешних подростков

  freeze написав:Зы, ставлю капельницы, делаю уколы, консультирую по медицинским вопросам ораву родственников и знакомых, все довольны, практически семейный врач, сдавал на отлично анатомию человека, физиологию, генетику, биохимию и даже биофизику

"Безумству храбрых поем мы песню".
Хотя учитывая уровень нынешних выпускников и разваленную медицину другого выхода у большинства нет.
Здесь только могу поинтересоваться как в фильме "Операция "ы"" верзила-хулиган спрашивал у Шурика :"У вас на стройке несчастные случаи были?", и продолжение "Будут"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:17

У меня только один вопрос.
Вот это человек может что то сделать с эпидемией короновируса или это мисс здравохранения там для нового облика нашего умирающего минздрава?Зображення
vladislavlvov
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