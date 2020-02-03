Коронавирус в Китае

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 13141516> Додано: Пон 03 лют, 2020 19:01 vladislavlvov написав: Surfer просто нет слов, вот ур**.. просто нет слов, вот ур**..

И не говорите и хилых мальчиков, по классике, в глубокое ущелье надо сбрасывать при рождении ))) И не говорите и хилых мальчиков, по классике, в глубокое ущелье надо сбрасывать при рождении ))) stm

Повідомлень: 2050 З нами з: 04.03.15 Подякував: 57 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 19:16 vetka написав: А вы, я вижу, светило медицины? Не столько от возраста зависит, сколько от наличия хронических заболеваний и их тяжести. 70-летний бодрый закаленный пенсионер, может легче перенести простуду, чем абсолютно не закаленный хронически больной подросток.



freeze написав: Я так понимаю, что медсестрам такой предмет как статистические методы в училище не преподавали? А нас два года обучали, даже экзамен сдавали. Я так понимаю, что медсестрам такой предмет как статистические методы в училище не преподавали? А нас два года обучали, даже экзамен сдавали.

А хоть одно статистическое исслдование в каком-либо районе провели или только экзамены сдали?

freeze написав: Иначе бы вы не писали, что 70 летний может быть здоровее подростка, а отталкивались от большого массива данных, которые показывают, что это не так в подавляющем большинстве случаев. Иначе бы вы не писали, что 70 летний может быть здоровее подростка, а отталкивались от большого массива данных, которые показывают, что это не так в подавляющем большинстве случаев.

В наше время я бы не был так категоричен учитывая питание и образ жизни большинства нынешних подростков



freeze написав: Зы, ставлю капельницы, делаю уколы, консультирую по медицинским вопросам ораву родственников и знакомых, все довольны, практически семейный врач, сдавал на отлично анатомию человека, физиологию, генетику, биохимию и даже биофизику Зы, ставлю капельницы, делаю уколы, консультирую по медицинским вопросам ораву родственников и знакомых, все довольны, практически семейный врач, сдавал на отлично анатомию человека, физиологию, генетику, биохимию и даже биофизику

"Безумству храбрых поем мы песню".

Хотя учитывая уровень нынешних выпускников и разваленную медицину другого выхода у большинства нет.

Здесь только могу поинтересоваться как в фильме "Операция "ы"" верзила-хулиган спрашивал у Шурика :"У вас на стройке несчастные случаи были?", и продолжение "Будут" А хоть одно статистическое исслдование в каком-либо районе провели или только экзамены сдали?В наше время я бы не был так категоричен учитывая питание и образ жизни большинства нынешних подростков"Безумству храбрых поем мы песню".Хотя учитывая уровень нынешних выпускников и разваленную медицину другого выхода у большинства нет.Здесь только могу поинтересоваться как в фильме "Операция "ы"" верзила-хулиган спрашивал у Шурика :"У вас на стройке несчастные случаи были?", и продолжение "Будут" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2785 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 19:17

Вот это человек может что то сделать с эпидемией короновируса или это мисс здравохранения там для нового облика нашего умирающего минздрава? У меня только один вопрос.Вот это человек может что то сделать с эпидемией короновируса или это мисс здравохранения там для нового облика нашего умирающего минздрава? vladislavlvov

Повідомлень: 2041 З нами з: 02.03.07 Подякував: 91 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 19:30 shapo написав: В наше время я бы не был так категоричен учитывая питание и образ жизни большинства нынешних подростков В наше время я бы не был так категоричен учитывая питание и образ жизни большинства нынешних подростков



Для этого достаточно посмотреть уровень смертности в 15-20 лет и в 65-70 лет, а после этого можно утверждать уже что-то категорично или нет. То что деда Вася может быть здоровее юного астматика Коли, наука статистика не отрицает, но в целом наука говорит обратное - см.первое предложение по уровню смертности.





shapo написав: "Безумству храбрых поем мы песню".

Хотя учитывая уровень нынешних выпускников и разваленную медицину другого выхода у большинства нет.

Здесь только могу поинтересоваться как в фильме "Операция "ы"" верзила-хулиган спрашивал у Шурика :"У вас на стройке несчастные случаи были?", и продолжение "Будут" "Безумству храбрых поем мы песню".Хотя учитывая уровень нынешних выпускников и разваленную медицину другого выхода у большинства нет.Здесь только могу поинтересоваться как в фильме "Операция "ы"" верзила-хулиган спрашивал у Шурика :"У вас на стройке несчастные случаи были?", и продолжение "Будут"



За 30 лет ни одного негативного отзыва, одни благодарности, денег не беру, оцениваю свои познания в медицине и фармакологии чуть выше, чем у унылого семейного врача, к которому прикреплён мой сын. Мне лично никакие семейные врачи в убогих поликлиниках не нужны. Для этого достаточно посмотреть уровень смертности в 15-20 лет и в 65-70 лет, а после этого можно утверждать уже что-то категорично или нет. То что деда Вася может быть здоровее юного астматика Коли, наука статистика не отрицает, но в целом наука говорит обратное - см.первое предложение по уровню смертности.За 30 лет ни одного негативного отзыва, одни благодарности, денег не беру, оцениваю свои познания в медицине и фармакологии чуть выше, чем у унылого семейного врача, к которому прикреплён мой сын. Мне лично никакие семейные врачи в убогих поликлиниках не нужны. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15070 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3926 раз. Подякували: 5975 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 19:44 Surfer написав: Двох осіб у Києві госпіталізували з підозрою на коронавірус



У Києві двох осіб, які прилетіли з Китаю, госпіталізували до інфекційного відділення Олександрівської лікарні з підозрою на захворювання новим коронавірусом 2019-nCoV.



Джерело: пресслужба Мінохорони здоров’я



Дослівно: "1 лютого до аеропорту Бориспіль звернулися 2 пасажири щодо підозри на захворювання 2019-nCoV. За результатами огляду встановлено попередній діагноз ГРВІ.



Враховуючи, що ці пасажири прибули з Китаю, вони були госпіталізовані до інфекційного відділення Олександрівської лікарні у м. Києві".



Деталі: Відзначається, що 2 лютого в Бориспіль прибув літак із міста Санья (КНР) з 128 пасажирами та 21 членом екіпажу на борту.



Підвищеної температури тіла у пасажирів та членів екіпажу не виявлено.



Крім того пасажири заповнили анкети, які дозволять встановити за ними медико-санітарне спостереження.



Водночас, двох жителів Львівщини, яких після повернення з Китаю госпіталізували з підозрою на коронавірус, 31 січня виписали з лікарні. У них діагноз не підтвердився.



Станом на 3 лютого у світі зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 362 летальні.



Підтверджено 152 випадки завезення нового коронавірусу в 23 країнах світу, з них 25 випадків у країнах Європи: 10 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Великобританія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції.



За межами Китаю відомо про один летальний випадок у Філіппінах.



В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.



Наразі в Україні сформували перелік госпітальних баз та бригад екстреної медичної допомоги, які будуть надавати медичну допомогу особам із підозрою на новий коронавірус, та список контактних осіб з визначених госпітальних баз, які працюватимуть у цілодобовому режимі. У Києві двох осіб, які прилетіли з Китаю, госпіталізували до інфекційного відділення Олександрівської лікарні з підозрою на захворювання новим коронавірусом 2019-nCoV.Деталі: Відзначається, що 2 лютого в Бориспіль прибув літак із міста Санья (КНР) з 128 пасажирами та 21 членом екіпажу на борту.Підвищеної температури тіла у пасажирів та членів екіпажу не виявлено.Крім того пасажири заповнили анкети, які дозволять встановити за ними медико-санітарне спостереження.Водночас, двох жителів Львівщини, яких після повернення з Китаю госпіталізували з підозрою на коронавірус, 31 січня виписали з лікарні. У них діагноз не підтвердився.Станом на 3 лютого у світі зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 362 летальні.Підтверджено 152 випадки завезення нового коронавірусу в 23 країнах світу, з них 25 випадків у країнах Європи: 10 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Великобританія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції.За межами Китаю відомо про один летальний випадок у Філіппінах.В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.Наразі в Україні сформували перелік госпітальних баз та бригад екстреної медичної допомоги, які будуть надавати медичну допомогу особам із підозрою на новий коронавірус, та список контактних осіб з визначених госпітальних баз, які працюватимуть у цілодобовому режимі.



Инфекционная больница в центре города , везти через весь крупнейший город Украины для госпитализации - отдельный ППЦ. Единственное на что можно надеяться с этим рукожопым МОЗ-ом и врачами, принимающими такие решения, что подозрения не подтвердятся. Инфекционная больница в центре города , везти через весь крупнейший город Украины для госпитализации - отдельный ППЦ. Единственное на что можно надеяться с этим рукожопым МОЗ-ом и врачами, принимающими такие решения, что подозрения не подтвердятся.



Еще по прибытии борта из Китая должны были всех проверить, а если нет экспресс тестов - поместить людей на карантин и отправить анализы в соответствующие лаборатории.

Но чему тут удивляться, зелебобики обзывали Супрун «доктор смерть», но пришли к власти и сейчас массово по всей стране готовятся серьезные сокращения в больницах, закрытия целых диспансеров и прочие прелести. Еще по прибытии борта из Китая должны были всех проверить, а если нет экспресс тестов - поместить людей на карантин и отправить анализы в соответствующие лаборатории.Но чему тут удивляться, зелебобики обзывали Супрун «доктор смерть», но пришли к власти и сейчас массово по всей стране готовятся серьезные сокращения в больницах, закрытия целых диспансеров и прочие прелести. Schmit

Повідомлень: 888 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 19:47 vladislavlvov написав: У меня только один вопрос.

Вот это человек может что то сделать с эпидемией короновируса или это мисс здравохранения там для нового облика нашего умирающего минздрава? У меня только один вопрос.Вот это человек может что то сделать с эпидемией короновируса или это мисс здравохранения там для нового облика нашего умирающего минздрава?

Нас никто не спасёт, поэтому не надо вести себя как возмущенная бабушка одноклассника девочки которая умерла от туберкулёза. Она очень возмущена директором, медсестрой, МОЗ Украины, но у неё ещё внуки и ни один из них не имеет прививок. Занавес...

Боитесь - наденьте маску, купите 100штук одноразовых перчаток, носите очки и антисептик. После посещения транспорта и мест скопления людей пользуйтесь антисептиком, мойте руки по возвращению домой, проветривайте чаще помещения и пейте больше воды. И желайте большого прорыва всем медикам которые во всём мире работают 24/7 для изобретения вакцины МОЗ нас не спасёт, и иногда болезни приходят от куда не ждёшь. Международные аэропорты и кто знает, ваш сосед никогда не посещавший Китай уже даже не помнит что в очереди за кофе в аэропорту/самолёте за ним стоял/сидел рядом приятный, здоровый на вид китаец и летел китаец не в Киев, а ваш сосед с пересадками - да Нас никто не спасёт, поэтому не надо вести себя как возмущенная бабушка одноклассника девочки которая умерла от туберкулёза. Она очень возмущена директором, медсестрой, МОЗ Украины, но у неё ещё внуки и ни один из них не имеет прививок. Занавес...Боитесь - наденьте маску, купите 100штук одноразовых перчаток, носите очки и антисептик. После посещения транспорта и мест скопления людей пользуйтесь антисептиком, мойте руки по возвращению домой, проветривайте чаще помещения и пейте больше воды. И желайте большого прорыва всем медикам которые во всём мире работают 24/7 для изобретения вакциныМОЗ нас не спасёт, и иногда болезни приходят от куда не ждёшь. Международные аэропорты и кто знает, ваш сосед никогда не посещавший Китай уже даже не помнит что в очереди за кофе в аэропорту/самолёте за ним стоял/сидел рядом приятный, здоровый на вид китаец и летел китаец не в Киев, а ваш сосед с пересадками - да stm

Повідомлень: 2050 З нами з: 04.03.15 Подякував: 57 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 19:54 freeze написав: Для этого достаточно посмотреть уровень смертности в 15-20 лет и в 65-70 лет, а после этого можно утверждать уже что-то категорично или нет. То что деда Вася может быть здоровее юного астматика Коли, наука статистика не отрицает, но в целом наука говорит обратное - см.первое предложение по уровню смертности. Для этого достаточно посмотреть уровень смертности в 15-20 лет и в 65-70 лет, а после этого можно утверждать уже что-то категорично или нет. То что деда Вася может быть здоровее юного астматика Коли, наука статистика не отрицает, но в целом наука говорит обратное - см.первое предложение по уровню смертности.



Здесь не могут население сосчитать в принципе не говоря о его распределении по возрасту, так о какой достоверной статистике по возрастам можно говорить?



freeze написав: За 30 лет ни одного негативного отзыва, одни благодарности, денег не беру, оцениваю свои познания в медицине и фармакологии чуть выше, чем у унылого семейного врача, к которому прикреплён мой сын. Мне лично никакие семейные врачи в убогих поликлиниках не нужны. За 30 лет ни одного негативного отзыва, одни благодарности, денег не беру, оцениваю свои познания в медицине и фармакологии чуть выше, чем у унылого семейного врача, к которому прикреплён мой сын. Мне лично никакие семейные врачи в убогих поликлиниках не нужны.



Учитывая что у любого практикующего врача есть свое кладбище вы просто уникум Здесь не могут население сосчитать в принципе не говоря о его распределении по возрасту, так о какой достоверной статистике по возрастам можно говорить?Учитывая что у любого практикующего врача есть свое кладбище вы просто уникум Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2785 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 19:57 Schmit написав: Еще по прибытии борта из Китая должны были всех проверить, а если нет экспресс тестов - поместить людей на карантин и отправить анализы в соответствующие лаборатории.

Но чему тут удивляться, зелебобики обзывали Супрун «доктор смерть», но пришли к власти и сейчас массово по всей стране готовятся серьезные сокращения в больницах, закрытия целых диспансеров и прочие прелести. Еще по прибытии борта из Китая должны были всех проверить, а если нет экспресс тестов - поместить людей на карантин и отправить анализы в соответствующие лаборатории.Но чему тут удивляться, зелебобики обзывали Супрун «доктор смерть», но пришли к власти и сейчас массово по всей стране готовятся серьезные сокращения в больницах, закрытия целых диспансеров и прочие прелести.



Что же ваш любимый Порошенко вместе с несравненной Супрун до сих пор не завез в Украину тест-системы в качестве гуманитарной помощи любимого и многократно обворованного им народа?

И разве сокращение медперсонала началось не при Супрун? Что же ваш любимый Порошенко вместе с несравненной Супрун до сих пор не завез в Украину тест-системы в качестве гуманитарной помощи любимого и многократно обворованного им народа?И разве сокращение медперсонала началось не при Супрун? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2785 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 20:00 Schmit написав: Но чему тут удивляться, зелебобики обзывали Супрун «доктор смерть», но пришли к власти и сейчас массово по всей стране готовятся серьезные сокращения в больницах, закрытия целых диспансеров и прочие прелести. Но чему тут удивляться, зелебобики обзывали Супрун «доктор смерть», но пришли к власти и сейчас массово по всей стране готовятся серьезные сокращения в больницах, закрытия целых диспансеров и прочие прелести.



Удивляться действительно нечему если "реформой" Супрун занималась несколько лет, точно намного больше чем зелебобики у власти - именно сейчас результаты ее "реформаторства" и пожинаем. Как это у пурпурных было "Дякуэмо" ? Отож ! Удивляться действительно нечему если "реформой" Супрун занималась несколько лет, точно намного больше чем зелебобики у власти - именно сейчас результаты ее "реформаторства" и пожинаем. Как это у пурпурных было "Дякуэмо" ? Отож ! Surfer

Повідомлень: 2279 З нами з: 14.11.13 Подякував: 159 раз. Подякували: 768 раз. Профіль 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 20:01 shapo написав: Здесь не могут население сосчитать в принципе не говоря о его распределении по возрасту, так о какой достоверной статистике по возрастам можно говорить? Здесь не могут население сосчитать в принципе не говоря о его распределении по возрасту, так о какой достоверной статистике по возрастам можно говорить?



По подросткам и пенсионерам вполне себе отличная статистика, не знаю, что вас не устраивает.



shapo написав: Учитывая что у любого практикующего врача есть свое кладбище вы просто уникум Учитывая что у любого практикующего врача есть свое кладбище вы просто уникум



Зачетная шутка, можете показать кладбище какого-нибудь терапевта ?

Терапевты и семейные врачи не занимаются проблемами с возможным летальным исходом, это прерогатива более узких специалистов. По подросткам и пенсионерам вполне себе отличная статистика, не знаю, что вас не устраивает.Зачетная шутка, можете показать кладбище какого-нибудь терапевта ?Терапевты и семейные врачи не занимаются проблемами с возможным летальным исходом, это прерогатива более узких специалистов. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15070 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3926 раз. Подякували: 5975 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 13141516> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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