Коронавирус в Китае

У терапевтов - на самом деле немало. Не направили, или поздно направили к кардиологу, на рентген/УЗИ - и все...
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Додано: Пон 03 лют, 2020 20:18
У терапевтов - на самом деле немало. Не направили, или поздно направили к кардиологу, на рентген/УЗИ - и все...
Додано: Пон 03 лют, 2020 20:39
Это наверное всё-таки из разряда врачей-вредителей, потому что даже самый захудалый двоечник, недавний выпускник медуниверситета направит человека с болью в сердце бегом к кардиологу, возможно на скорой, а с кровью в моче пулей к урологу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 03 лют, 2020 20:51
Проблема только в том, что сначала нужен 2-недельный карантин, и только после этого тест покажет верный результат. Именно из-за 2-недельного инкубационного периода вирус получил такое распространение, несмотря на то, что атакует только пенсионеров. Человек может быть заражён и распространять вирус аж до 2 недель, при том, что эти 2 недели он будет полностью здоров и тесты будут показывать, что он здоров. Поэтому 2 недели в карантине, потом можно тест. Проедется такой здоровый на вид в маршрутке, +20 заражённых. По-этому, думаю, заражение всей планеты неизбежно
Додано: Пон 03 лют, 2020 20:54
Ну я утверждать ничего не буду, но выражу большие сомнения, что терапевт отправит молодого, или средневозрасного пациента с ожирением 1-2-й степени сдавать сахара и холестерин. А ведь его вес сам по себе - риск будущих, а то и начинающихся эндокринных и кардиологических проблем.
Особенно это касается семейных докторов, понабиравших больше 1000 пациентов по "реформе" - у них нет времени даже на острые патологии своих пациентов, не то что там хронические.
На коммерческом приеме, на который отведено 30-40 минут, да, быть может, терапевт и обмолвится по этому поводу. Но тоже - не каждый и необязательно...
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