Коронавирус в Китае

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 13141516 Додано: Пон 03 лют, 2020 20:18 freeze написав: Зачетная шутка, можете показать кладбище какого-нибудь терапевта ?

Терапевты и семейные врачи не занимаются проблемами с возможным летальным исходом, это прерогатива более узких специалистов. Зачетная шутка, можете показать кладбище какого-нибудь терапевта ?Терапевты и семейные врачи не занимаются проблемами с возможным летальным исходом, это прерогатива более узких специалистов.



У терапевтов - на самом деле немало. Не направили, или поздно направили к кардиологу, на рентген/УЗИ - и все... У терапевтов - на самом деле немало. Не направили, или поздно направили к кардиологу, на рентген/УЗИ - и все... zРадио

Повідомлень: 4832 З нами з: 02.05.18 Подякував: 899 раз. Подякували: 2044 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 20:39 zРадио написав: freeze написав: Зачетная шутка, можете показать кладбище какого-нибудь терапевта ?

Терапевты и семейные врачи не занимаются проблемами с возможным летальным исходом, это прерогатива более узких специалистов. Зачетная шутка, можете показать кладбище какого-нибудь терапевта ?Терапевты и семейные врачи не занимаются проблемами с возможным летальным исходом, это прерогатива более узких специалистов.



У терапевтов - на самом деле немало. Не направили, или поздно направили к кардиологу, на рентген/УЗИ - и все... У терапевтов - на самом деле немало. Не направили, или поздно направили к кардиологу, на рентген/УЗИ - и все...



Это наверное всё-таки из разряда врачей-вредителей, потому что даже самый захудалый двоечник, недавний выпускник медуниверситета направит человека с болью в сердце бегом к кардиологу, возможно на скорой, а с кровью в моче пулей к урологу. Это наверное всё-таки из разряда врачей-вредителей, потому что даже самый захудалый двоечник, недавний выпускник медуниверситета направит человека с болью в сердце бегом к кардиологу, возможно на скорой, а с кровью в моче пулей к урологу. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15070 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3926 раз. Подякували: 5975 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 20:51 Schmit написав: Еще по прибытии борта из Китая должны были всех проверить, а если нет экспресс тестов - поместить людей на карантин и отправить анализы в соответствующие лаборатории. Еще по прибытии борта из Китая должны были всех проверить, а если нет экспресс тестов - поместить людей на карантин и отправить анализы в соответствующие лаборатории.

Проблема только в том, что сначала нужен 2-недельный карантин, и только после этого тест покажет верный результат. Именно из-за 2-недельного инкубационного периода вирус получил такое распространение, несмотря на то, что атакует только пенсионеров. Человек может быть заражён и распространять вирус аж до 2 недель, при том, что эти 2 недели он будет полностью здоров и тесты будут показывать, что он здоров. Поэтому 2 недели в карантине, потом можно тест. Проедется такой здоровый на вид в маршрутке, +20 заражённых. По-этому, думаю, заражение всей планеты неизбежно Проблема только в том, что сначала нужен 2-недельный карантин, и только после этого тест покажет верный результат. Именно из-за 2-недельного инкубационного периода вирус получил такое распространение, несмотря на то, что атакует только пенсионеров. Человек может быть заражён и распространять вирус аж до 2 недель, при том, что эти 2 недели он будет полностью здоров и тесты будут показывать, что он здоров. Поэтому 2 недели в карантине, потом можно тест. Проедется такой здоровый на вид в маршрутке, +20 заражённых. По-этому, думаю, заражение всей планеты неизбежно safonovstanislav Повідомлень: 2498 З нами з: 10.05.14 Подякував: 167 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 20:54 freeze написав: zРадио написав: freeze написав: Зачетная шутка, можете показать кладбище какого-нибудь терапевта ?

Терапевты и семейные врачи не занимаются проблемами с возможным летальным исходом, это прерогатива более узких специалистов. Зачетная шутка, можете показать кладбище какого-нибудь терапевта ?Терапевты и семейные врачи не занимаются проблемами с возможным летальным исходом, это прерогатива более узких специалистов.



У терапевтов - на самом деле немало. Не направили, или поздно направили к кардиологу, на рентген/УЗИ - и все... У терапевтов - на самом деле немало. Не направили, или поздно направили к кардиологу, на рентген/УЗИ - и все...



Это наверное всё-таки из разряда врачей-вредителей, потому что даже самый захудалый двоешник, недавний выпускник медуниверситета направит человека с болью в сердце бегом к кардиологу, возможно на скорой, а с кровью в моче пулей к урологу. Это наверное всё-таки из разряда врачей-вредителей, потому что даже самый захудалый двоешник, недавний выпускник медуниверситета направит человека с болью в сердце бегом к кардиологу, возможно на скорой, а с кровью в моче пулей к урологу.



Ну я утверждать ничего не буду, но выражу большие сомнения, что терапевт отправит молодого, или средневозрасного пациента с ожирением 1-2-й степени сдавать сахара и холестерин. А ведь его вес сам по себе - риск будущих, а то и начинающихся эндокринных и кардиологических проблем.



Особенно это касается семейных докторов, понабиравших больше 1000 пациентов по "реформе" - у них нет времени даже на острые патологии своих пациентов, не то что там хронические.



На коммерческом приеме, на который отведено 30-40 минут, да, быть может, терапевт и обмолвится по этому поводу. Но тоже - не каждый и необязательно... Ну я утверждать ничего не буду, но выражу большие сомнения, что терапевт отправит молодого, или средневозрасного пациента с ожирением 1-2-й степени сдавать сахара и холестерин. А ведь его вес сам по себе - риск будущих, а то и начинающихся эндокринных и кардиологических проблем.Особенно это касается семейных докторов, понабиравших больше 1000 пациентов по "реформе" - у них нет времени даже на острые патологии своих пациентов, не то что там хронические.На коммерческом приеме, на который отведено 30-40 минут, да, быть может, терапевт и обмолвится по этому поводу. Но тоже - не каждый и необязательно... zРадио

Повідомлень: 4832 З нами з: 02.05.18 Подякував: 899 раз. Подякували: 2044 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 13141516 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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