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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:18

  freeze написав:Зачетная шутка, можете показать кладбище какого-нибудь терапевта ?
Терапевты и семейные врачи не занимаются проблемами с возможным летальным исходом, это прерогатива более узких специалистов.


У терапевтов - на самом деле немало. Не направили, или поздно направили к кардиологу, на рентген/УЗИ - и все...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:39

  zРадио написав:
  freeze написав:Зачетная шутка, можете показать кладбище какого-нибудь терапевта ?
Терапевты и семейные врачи не занимаются проблемами с возможным летальным исходом, это прерогатива более узких специалистов.


У терапевтов - на самом деле немало. Не направили, или поздно направили к кардиологу, на рентген/УЗИ - и все...


Это наверное всё-таки из разряда врачей-вредителей, потому что даже самый захудалый двоечник, недавний выпускник медуниверситета направит человека с болью в сердце бегом к кардиологу, возможно на скорой, а с кровью в моче пулей к урологу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:51

  Schmit написав:Еще по прибытии борта из Китая должны были всех проверить, а если нет экспресс тестов - поместить людей на карантин и отправить анализы в соответствующие лаборатории.

Проблема только в том, что сначала нужен 2-недельный карантин, и только после этого тест покажет верный результат. Именно из-за 2-недельного инкубационного периода вирус получил такое распространение, несмотря на то, что атакует только пенсионеров. Человек может быть заражён и распространять вирус аж до 2 недель, при том, что эти 2 недели он будет полностью здоров и тесты будут показывать, что он здоров. Поэтому 2 недели в карантине, потом можно тест. Проедется такой здоровый на вид в маршрутке, +20 заражённых. По-этому, думаю, заражение всей планеты неизбежно
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:54

  freeze написав:
  zРадио написав:
  freeze написав:Зачетная шутка, можете показать кладбище какого-нибудь терапевта ?
Терапевты и семейные врачи не занимаются проблемами с возможным летальным исходом, это прерогатива более узких специалистов.


У терапевтов - на самом деле немало. Не направили, или поздно направили к кардиологу, на рентген/УЗИ - и все...


Это наверное всё-таки из разряда врачей-вредителей, потому что даже самый захудалый двоешник, недавний выпускник медуниверситета направит человека с болью в сердце бегом к кардиологу, возможно на скорой, а с кровью в моче пулей к урологу.


Ну я утверждать ничего не буду, но выражу большие сомнения, что терапевт отправит молодого, или средневозрастного пациента с ожирением 1-2-й степени сдавать сахара и холестерин. А ведь его вес сам по себе - риск будущих, а то и начинающихся эндокринных и кардиологических проблем.

Особенно это касается семейных докторов, понабиравших больше 1000 пациентов по "реформе" - у них нет времени даже на острые патологии своих пациентов, не то что там хронические.

На коммерческом приеме, на который отведено 30-40 минут, да, быть может, терапевт и обмолвится по этому поводу. Но тоже - не каждый и необязательно...

PS: вредительства здесь, наверно, нет. Это скорее недостаток внимания. Но тем не менее, с большими последствиями и негативным отдаленным прогнозом
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:11

  shapo написав:Что же ваш любимый Порошенко вместе с несравненной Супрун до сих пор не завез в Украину тест-системы в качестве гуманитарной помощи любимого и многократно обворованного им народа?
И разве сокращение медперсонала началось не при Супрун?


Власть барыг так обворовывала бидный нарид, что находили деньги на армию, реформы, субсидии и даже дороги стали делать больше и лучше, чем за все годы независимости, а в тяжелые 2014-2015 годы не додумались сокращать целые диспансеры.
Но тут то пришли борцуны с коррупцией, ваши любимцы - зелебобики, воровать конечно же сразу перестали. Не могло же стать хуже, ведь обещали: «хуже не будет». Но что-то пошло не так. Денег в бюджете стало сильно нахватать, внезапно, причем не только на медицину.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 03 лют, 2020 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:13

  freeze написав:По подросткам и пенсионерам вполне себе отличная статистика, не знаю, что вас не устраивает.

Да выборка и не устраивает т.к. именно из нее и делаются последующие распределения

  freeze написав:Зачетная шутка, можете показать кладбище какого-нибудь терапевта ?
Терапевты и семейные врачи не занимаются проблемами с возможным летальным исходом, это прерогатива более узких специалистов.


От гриппа или пневмонии у кого умирают,неужели у пульмонолога?
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:15

  Schmit написав:
  shapo написав:Что же ваш любимый Порошенко вместе с несравненной Супрун до сих пор не завез в Украину тест-системы в качестве гуманитарной помощи любимого и многократно обворованного им народа?
И разве сокращение медперсонала началось не при Супрун?


Власть барыг так обворовывала бидный нарид, что находили деньги на армию, реформы, субсидии и даже дороги стали делать больше и лучше, чем за все годы независимости, а в тяжелые 2014-2015 годы не додумались сокращать целые диспансеры.
Но тут то пришли борцуны с коррупцией, ваши любимцы - зелебобики, воровать конечно же сразу перестали. Не могло же стать хуже, ведь обещали: «хуже не будет». Но что-то пошло не так. Денег в бюджете стало сильно нахватать, внезапно, причем не только на медицину.


Все вранье ,от начала до конца - от реформ и дорог до субсидий и армии.
Первых двух нет и не было в помине, деньги на вторые вынули из кармана граждан.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:19

Re: Коронавирус в Китае

- Один день лечения пневмонии вызванной 2019-nCoV стоит около 5000 евро.
- В Украине 2019-nCoV лабораторно не диагностируется (нет материальной базы)
- Даже в Китае, лабораторно диагностируют только больных с симптомами пневмонии. Больных просто с симптомами гриппа отправляют домой под наблюдение терапевта.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:33

Вирусологи из Университета Гонконга усомнились в официальной статистике по инфицированным короновирусом и вычислили истинное число заболевших, передает The Lancet.

Уточняется, что исследователи составили математическую модель, в которой приняли, что один больной передает инфекцию двум-трем здоровым людям (хотя на самом деле может и больше). Учли тот факт, что количество зараженных удваивается каждые 6,4 дня, и что очаги распространения инфекции множатся.

Таким образом ученые выяснили, что к 25 января 2020 года должно было заболеть 75 815 человек. При этом, по официальным данным, зараженных на то время было в 10 раз меньше.

Гонконгские исследователи полагают, что их вычисления отражают реальную картину распространения вируса.

Они считают, что официальные данные сильно запаздывают, так как какие-то симптомы проявляются со значительной задержкой после заражения. Кроме того, немало времени уходит и на то, чтобы подтвердить наличие в организме инфекции.

Так, по подсчету гонконгских вирусологов, на 3 февраля болеют 170 тысяч человек, в то время как официальная статистика уверяет, что — 17,5 тысяч.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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