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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:17

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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:16

Многие вирусы больней бьют по старшей возрастной группе.
Примеры:
Атипична пневмония: Изначально предполагалось, что летальность при заражении доходит до 30-50%, однако под конец эпидемии был установлен ее реальный порог: 9% пациентов с подтверждённым диагнозом умерли. И все же смертность была намного выше у пациентов старше 50 лет (доходило как раз до тех же 50%).
Бывалый
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:02

"Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бельгии, сообщает De Tijd. Девять бельгийцев, вернувшихся из Уханя, были протестированы на коронавирус, тест одного из них оказался положительным. Какие-либо симптомы заболевания у пациента отсутствуют.

У двоих пассажиров, которые прибыли в аэропорт Борисполя из Китая, подозрение на вирус не подтвердилось, передает МОЗ. Диагноз - ОРВИ.
и одновременно
"Министр отметила, что тест-систему начнут с этой недели тестировать в Украине
В Украину 5 февраля планируют завезти тест-систему для диагностики коронавируса 2019nCoV. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая "

https://news.liga.net/society/news/koro ... st-sistemu

У нас прилетело несколько тысяч только прямыми рейсами, и ни у кого нет, фантастика.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:17

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:42

  freeze написав:по крайней мере на сегодня очевидно, что в Китае коронавирус не удается взять под контроль.


Это преждевременный вывод с учетом длинного инкубационного периода и того факта, что эпидемия вспыхнула в крупном мегаполисе
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:52

Re: Коронавирус в Китае

Это вывод 100 % 20 тыс уже, прирост по 30 % последние дни.
4 тыс в сутки за сегодня будет. Зафиксируем завтра проверим.
с текущей скоростью он удваивается за 4 дня. через неделю будет 70-80 тыс заболевших.
Это выши любых возможностей его локализации. Столько просто физически нет мест и медперсонала!
Елси за парутройку дней не снизят рост до менее 10 % будет ж***!
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:33



andrein
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