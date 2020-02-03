Коронавирус в Китае

Додано: Вів 04 лют, 2020 16:14

andrein

Я не понимаю, какое отношение 1й клип (и многие ему подобные) имеют к смерти от коронавируса.

Погибший никак не похож на больного тяжелой вирусной пневмонией.

Сидел себе на работе (или шел по улице, как в других клипах) - и вдруг брык и помер.

Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество