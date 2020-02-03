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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:16
Многие вирусы больней бьют по старшей возрастной группе.
Примеры:
Атипична пневмония: Изначально предполагалось, что летальность при заражении доходит до 30-50%, однако под конец эпидемии был установлен ее реальный порог: 9% пациентов с подтверждённым диагнозом умерли. И все же смертность была намного выше у пациентов старше 50 лет (доходило как раз до тех же 50%).
Додано: Вів 04 лют, 2020 13:02
"Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бельгии, сообщает De Tijd. Девять бельгийцев, вернувшихся из Уханя, были протестированы на коронавирус, тест одного из них оказался положительным. Какие-либо симптомы заболевания у пациента отсутствуют.
У двоих пассажиров, которые прибыли в аэропорт Борисполя из Китая, подозрение на вирус не подтвердилось, передает МОЗ. Диагноз - ОРВИ.
и одновременно
"Министр отметила, что тест-систему начнут с этой недели тестировать в Украине
В Украину 5 февраля планируют завезти тест-систему для диагностики коронавируса 2019nCoV. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая "
У нас прилетело несколько тысяч только прямыми рейсами, и ни у кого нет, фантастика.
Додано: Вів 04 лют, 2020 13:42
Додано: Вів 04 лют, 2020 13:52
Re: Коронавирус в Китае
Это вывод 100 % 20 тыс уже, прирост по 20 % последние дни.
4 тыс в сутки за сегодня будет. Зафиксируем завтра проверим.
с текущей скоростью он удваивается за 4 дня. через неделю будет 70-80 тыс заболевших.
Это выши любых возможностей его локализации. Столько просто физически нет мест и медперсонала!
Елси за парутройку дней не снизят рост до менее 10 % будет ж***!
Востаннє редагувалось Shummi в Вів 04 лют, 2020 15:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 04 лют, 2020 15:21
Со 100%-ыми выводами - это вам в церковь. Догматика - их тема. А здесь вам слишком много чего неизвестно для 100%-ой уверенности
Додано: Вів 04 лют, 2020 16:14
andrein
Я не понимаю, какое отношение 1й клип (и многие ему подобные) имеют к смерти от коронавируса.
Погибший никак не похож на больного тяжелой вирусной пневмонией.
Сидел себе на работе (или шел по улице, как в других клипах) - и вдруг брык и помер.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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