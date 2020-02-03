Коронавирус в Китае

safonovstanislav написав:Проедется такой здоровый на вид в маршрутке, +20 заражённых. ...
это вы давно наверное в маршрутке не ездили , я сегодня был вынужден , о каких 20 речь? 60 еще куда ни шло
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
UA написав:- Один день лечения пневмонии вызванной 2019-nCoV стоит около 5000 евро. - В Украине 2019-nCoV лабораторно не диагностируется (нет материальной базы) - Даже в Китае, лабораторно диагностируют только больных с симптомами пневмонии. Больных просто с симптомами гриппа отправляют домой под наблюдение терапевта.
я вот не понимаю почему раздули так сильно ? высокая смертность только у людей в возрасте и то с другими хроничными заболеваниями , так у таких пациентов и от осложнений обычного гриппа смертность высокая . О каком лечении речь ? если нету лечения ? возможно поддерживающая терапия , и то если она нужна пациенту , ну там капельница с глюкозой и т.п. Конечно если пошли осложнения тогда уже весь спектр вплоть до помощи пациенту аппаратом искусственной почки и т.д. и т.п. Но это ж как обычный грипп ??? большинство населения до 70 лет вообще сами вылечиваются от постельного режима и обильного питья Я что-то читал много где но так и не понял чем оно страшней обычного гриппа ? Можете на пальцах ? Вот у нас уже 25% школ на карантин от гриппа закрыли, но транспортное и авиа сообщение не закрыли .. а тут вдруг с чего ? У нас от гриппа вакицнированно наверное 0,0001% населения ( условно с потолка) и что что нет вакцины от кроно чего-то там
Востаннє редагувалось yama в Вів 04 лют, 2020 16:46, всього редагувалось 1 раз.
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Количество заболевших за 4 февраля увеличилось с 17389 до 20629 на 19 процентов Количество умерших увеличилось с 362 до 427 на 18 процентов
427 от 20629 это около 2% летальность, так с чего паника ? у гриппа где-то так же . я допускаю что я считаю не верно , но как считать верно ?
Востаннє редагувалось yama в Вів 04 лют, 2020 17:05, всього редагувалось 1 раз.
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
UA написав:- Один день лечения пневмонии вызванной 2019-nCoV стоит около 5000 евро. - В Украине 2019-nCoV лабораторно не диагностируется (нет материальной базы) - Даже в Китае, лабораторно диагностируют только больных с симптомами пневмонии. Больных просто с симптомами гриппа отправляют домой под наблюдение терапевта.
Количество заболевших за 4 февраля увеличилось с 17389 до 20629 на 19 процентов Количество умерших увеличилось с 362 до 427 на 18 процентов
427 от 20629 это около 2% летальность, так с чего паника ? у гриппа где-то так же . я допускаю что я считаю не верно , но как считать верно ?
Летальность (от лат. letalis «смертельный») — статистический показатель, равный отношению числа умерших от какой-либо болезни, ранения и т. п. к числу переболевших (раненых) этой болезнью, за определенный временной промежуток.
Переболевшие это излечившиеся, а не зараженные. Вот и считайте. Таким образом на сегодня летальность больше 50%. А нас успокаивают, что не более 2%.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 04 лют, 2020 17:16, всього редагувалось 2 разів.
yama написав:О каком лечении речь ? если нету лечения ? возможно поддерживающая терапия , и то если она нужна пациенту , ну там капельница с глюкозой и т.п. Конечно если пошли осложнения тогда уже весь спектр вплоть до помощи пациенту аппаратом искусственной почки и т.д. и т.п. Но это ж как обычный грипп ??? большинство населения до 70 лет вообще сами вылечиваются от постельного режима и обильного питья
Хочу посмотреть, как вы вылечите пневмонию постельным режимом, обильным питьем и капельницей с глюкозой...
Schmit написав:Переболевшие это излечившиеся, а не зараженные. Вот и считайте.
Так теж рахувати некоректно. Далеко не всі, заражені, хворіють, і не далеко не всі хворіють на пневмонію, яку тільки і враховує статистика. Реальна смертність буде кілька відсотків, хоч в деяких групах значно більша.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.