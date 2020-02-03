Коронавирус в Китае

Додано: Вів 04 лют, 2020 16:37

UA написав: - Один день лечения пневмонии вызванной 2019-nCoV стоит около 5000 евро.

- В Украине 2019-nCoV лабораторно не диагностируется (нет материальной базы)

- Даже в Китае, лабораторно диагностируют только больных с симптомами пневмонии. Больных просто с симптомами гриппа отправляют домой под наблюдение терапевта. - Один день лечения пневмонии вызванной 2019-nCoV стоит около 5000 евро.- В Украине 2019-nCoV лабораторно не диагностируется (нет материальной базы)- Даже в Китае, лабораторно диагностируют только больных с симптомами пневмонии. Больных просто с симптомами гриппа отправляют домой под наблюдение терапевта.

я вот не понимаю почему раздули так сильно ? высокая смертность только у людей в возрасте и то с другими хроничными заболеваниями , так у таких пациентов и от осложнений обычного гриппа смертность высокая .О каком лечении речь ? если нету лечения ? возможно поддерживающая терапия , и то если она нужна пациенту , ну там капельница с глюкозой и т.п. Конечно если пошли осложнения тогда уже весь спектр вплоть до помощи пациенту аппаратом искусственной почки и т.д. и т.п.Но это ж как обычный грипп ??? большинство населения до 70 лет вообще сами вылечиваются от постельного режима и обильного питьяЯ что-то читал много где но так и не понял чем оно страшней обычного гриппа ?Можете на пальцах ? Вот у нас уже 25% школ на карантин от гриппа закрыли, но транспортное и авиа сообщение не закрыли .. а тут вдруг с чего ? У нас от гриппа вакицнированно наверное 0,0001% населения ( условно с потолка) и что что нет вакцины от кроно чего-то там