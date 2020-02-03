Не заболевших, а переболевших.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 18:29
Re: Коронавирус в Китае
Додано: Вів 04 лют, 2020 18:45
Звідки ви взяли, що статистика відображає тільки пневмонію?
І нас цікавить не смертність, а
Чи ви не розумієте, хто такі перехворілі?
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:04
Нет! Именно заболевших (куда входят и переболевшие и умершие)! Еще один эксперт без знания предмета
A case fatality rate (CFR, also case fatality risk, or case fatality ratio) is the proportion of deaths within a designated population due to a given medical condition (cases), of such cases over the course of the disease. A CFR is conventionally expressed as a percentage and represents a measure of risk.
Example calculation:
Assume 9 deaths among 100 people in a community all diagnosed with the same disease. This means that among the 100 people formally diagnosed with the disease, 9 died and 91 recovered. The CFR, therefore, would be 9%.
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:18
Да, вы правы. Надо было сразу смотреть вики на английском, а украинской и русской версии четко написано "переболевшие".
Получается, летальность можно будет узнать только по окончании эпидемии. А все, что пишут сейчас – манипуляции.
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:26
Re: Коронавирус в Китае
У Китаї станом на опівночі понеділка (за місцевим часом) число хворих на пневмонію, що викликається новим типом коронавірусу, склало 17 205 осіб, смертельний результат зафіксовано в 361 випадку, повідомив Держкомітет КНР у справах охорони здоров'я.
У грудні 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:29
Re: Коронавирус в Китае
Как можно считать летальность по заболевшим, если не понятен их исход в итоге? Считать нужно по тем, кто выздоровел и тем, кто нет. Болеющие еще под вопросом.
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:30
АРВ терапия оригинальными препаратами.
Индийские генерики раз в 5-7 дешевле
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:32
Не совсем. Берется просто только та выборка, в которой по всем заболевшим реализован 1 из 2-х возможных прогнозов - выздоровление, или смерть.
В этом смысле, хоть умерших не вернуть, но определенный оптимизм есть - результаты самых ранних случаев заболеваний с большой вероятностью будут хуже, чем последующих. Протоколов лечения не существовало, и летальность там должна быть самая высокая, а значит окончательные результаты будут "лучше". Возможно, что общая летальность окажется ближе к 2%, чем к 3%
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