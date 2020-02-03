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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:29

Re: Коронавирус в Китае

  zРадио написав:А летальность = количество смертей / заболевших. Не путай

Не заболевших, а переболевших.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:45

  lapay написав:
  Schmit написав:Переболевшие это излечившиеся, а не зараженные. Вот и считайте.

Так теж рахувати некоректно. Далеко не всі, заражені, хворіють, і не далеко не всі хворіють на пневмонію, яку тільки і враховує статистика. Реальна смертність буде кілька відсотків, хоч в деяких групах значно більша.

Звідки ви взяли, що статистика відображає тільки пневмонію?
І нас цікавить не смертність, а летальність.
Чи ви не розумієте, хто такі перехворілі?
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:04

  Schmit написав:
  zРадио написав:А летальность = количество смертей / заболевших. Не путай

Не заболевших, а переболевших.


Нет! Именно заболевших (куда входят и переболевшие и умершие)! Еще один эксперт без знания предмета :mrgreen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Case_fatality_rate

A case fatality rate (CFR, also case fatality risk, or case fatality ratio) is the proportion of deaths within a designated population due to a given medical condition (cases), of such cases over the course of the disease. A CFR is conventionally expressed as a percentage and represents a measure of risk.

Example calculation:
Assume 9 deaths among 100 people in a community all diagnosed with the same disease. This means that among the 100 people formally diagnosed with the disease, 9 died and 91 recovered. The CFR, therefore, would be 9%.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:18

  zРадио написав:
  Schmit написав:
  zРадио написав:А летальность = количество смертей / заболевших. Не путай

Не заболевших, а переболевших.


Нет! Именно заболевших (куда входят и переболевшие и умершие)! Еще один эксперт без знания предмета :mrgreen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Case_fatality_rate

A case fatality rate (CFR, also case fatality risk, or case fatality ratio) is the proportion of deaths within a designated population due to a given medical condition (cases), of such cases over the course of the disease. A CFR is conventionally expressed as a percentage and represents a measure of risk.

Example calculation:
Assume 9 deaths among 100 people in a community all diagnosed with the same disease. This means that among the 100 people formally diagnosed with the disease, 9 died and 91 recovered. The CFR, therefore, would be 9%.


Да, вы правы. Надо было сразу смотреть вики на английском, а украинской и русской версии четко написано "переболевшие".
Получается, летальность можно будет узнать только по окончании эпидемии. А все, что пишут сейчас – манипуляции.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:26

Re: Коронавирус в Китае

  Schmit написав:Звідки ви взяли, що статистика відображає тільки пневмонію?

https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/3/656568/
У Китаї станом на опівночі понеділка (за місцевим часом) число хворих на пневмонію, що викликається новим типом коронавірусу, склало 17 205 осіб, смертельний результат зафіксовано в 361 випадку, повідомив Держкомітет КНР у справах охорони здоров'я.

У грудні 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:29

Re: Коронавирус в Китае

Как можно считать летальность по заболевшим, если не понятен их исход в итоге? Считать нужно по тем, кто выздоровел и тем, кто нет. Болеющие еще под вопросом.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:30

  Faceless написав:
UA написав:- Один день лечения пневмонии вызванной 2019-nCoV стоит около 5000 евро.
- В Украине 2019-nCoV лабораторно не диагностируется (нет материальной базы)
- Даже в Китае, лабораторно диагностируют только больных с симптомами пневмонии. Больных просто с симптомами гриппа отправляют домой под наблюдение терапевта.
А откуда такая цифра? Что там за лечение такое?

АРВ терапия оригинальными препаратами.
Индийские генерики раз в 5-7 дешевле :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:32

  Schmit написав:Получается, летальность можно будет узнать только по окончании эпидемии. А все, что пишут сейчас – манипуляции.


Не совсем. Берется просто только та выборка, в которой по всем заболевшим реализован 1 из 2-х возможных прогнозов - выздоровление, или смерть.

В этом смысле, хоть умерших не вернуть, но определенный оптимизм есть - результаты самых ранних случаев заболеваний с большой вероятностью будут хуже, чем последующих. Протоколов лечения не существовало, и летальность там должна быть самая высокая, а значит окончательные результаты будут "лучше". Возможно, что общая летальность окажется ближе к 2%, чем к 3%
zРадио
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