Коронавирус в Китае

Schmit написав: zРадио написав: А летальность = количество смертей / заболевших. Не путай А летальность = количество смертей / заболевших. Не путай

Не заболевших, а переболевших. Не заболевших, а переболевших.

Нет! Именно заболевших (куда входят и переболевшие и умершие)! Еще один эксперт без знания предметаA case fatality rate (CFR, also case fatality risk, or case fatality ratio) is the proportion of deaths within a designated population due to a given medical condition (cases), of such cases over the course of the disease. A CFR is conventionally expressed as a percentage and represents a measure of risk.Example calculation:Assume 9 deaths among 100 people in. This means that among the 100 people formally diagnosed with the disease, 9 died and 91 recovered.