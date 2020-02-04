Коронавирус в Китае

Додано: Вів 04 лют, 2020 20:28

там уже просто не хватает тестов.. потому роста не ждите..Банки также начали требовать, чтобы кассиры носили перчатки, чтобы минимизировать потенциальную передачу от клиентов и от банкнот и монет.Тем временем Народный банк Китая начал использовать ультрафиолетовые и высокотемпературные печи для дезинфекции поступающих денег. Он также заменяет старые банкноты новыми чеканками.Вместе с россиянами в Тюменскую область из Китая вывезли белорусов, армян, казахов и украинца.Россия эвакуировала из Китая 147 человек, среди которых гражданин Украины. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова,Как отмечается, кроме россиян и украинца в этот список входят 10 граждан Беларуси, один гражданин Армении и три гражданина Казахстана.Голикова обратила внимание на то, что среди эвакуированных из Китая в Россию людей не будет зараженных коронавирусом.“Я хочу сказать и успокоить всех, чтобы не было никаких заявлений по этому поводу - граждане, которые прилетают из Уханя и провинции Хубэй - это здоровые граждане. Наши коллеги из КНР не выпускают со своей территории, с территории карантина тех граждан, которые заражены коронавирусной инфекцией”, - сказала она.Там вроде завтра собираются наших вывозить? Я думаю завтра с нашей эвакуацией из Уханя их снова выпустят без карантина, это будет бомба по распространению.