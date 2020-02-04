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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:32

  yama написав:Вот у нас уже 25% школ на карантин от гриппа закрыли, но транспортное и авиа сообщение не закрыли

В Украине сейчас тоже очень злой вирус. H1N1. Температура 39-40, ничем не сбивается, пневмонию вызывает. Так что, Украина даже в этом отстаёт, по всему миру уже коронавирус гуляет, а в Украине всё ещё старые вирусы, которые гуляли по миру в прошлом.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:37

  yama написав:
  safonovstanislav написав:Проедется такой здоровый на вид в маршрутке, +20 заражённых. ...
это вы давно наверное в маршрутке не ездили , я сегодня был вынужден , о каких 20 речь? 60 еще куда ни шло :)

Мне в супермаркет страшно выйти, не то, что в маршрутке рискнуть проехаться. Из 30 человек у ребёнка в группе в садике, ходит 1, остальные, или уже заболели, или боятся. Те кто заболел, пишут страшные вещи в общей группе, говорят судороги от высокой температуры, что дети под капельницами лежат, и другие страхи.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:10

Re: Коронавирус в Китае

Вакцина от коронавируса может появиться в течение 40 дней. По крайней мере, так заявляют китайские ученые.

Как рассказал руководитель проекта Ли Ханвэнь, исследователи собираются синтезировать матричную рибонуклеиновую кислоту (мРНК) с несколькими видами последовательностей различных антигенов. Затем с помощью тестов они отберут эффективные антигены и на этой основе смогут создать образцы профилактической вакцины от вируса 2019-nCoV в течение 40 дней.

Срок изготовления традиционных вакцин слишком долгий, если говорить о коронавирусе. Например, на создание вакцины на основе реорганизованных белков уходит пять-шесть месяцев. Что касается мРНК-вакцины, она может быть изготовлена в более короткий срок.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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  #<1 ... 17181920
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