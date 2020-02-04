Форуми / Валюта / Валютний ринок / Коронавирус в Китае Коронавирус в Китае + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 17181920 Додано: Вів 04 лют, 2020 20:32 yama написав: Вот у нас уже 25% школ на карантин от гриппа закрыли, но транспортное и авиа сообщение не закрыли Вот у нас уже 25% школ на карантин от гриппа закрыли, но транспортное и авиа сообщение не закрыли

В Украине сейчас тоже очень злой вирус. H1N1. Температура 39-40, ничем не сбивается, пневмонию вызывает. Так что, Украина даже в этом отстаёт, по всему миру уже коронавирус гуляет, а в Украине всё ещё старые вирусы, которые гуляли по миру в прошлом. В Украине сейчас тоже очень злой вирус. H1N1. Температура 39-40, ничем не сбивается, пневмонию вызывает. Так что, Украина даже в этом отстаёт, по всему миру уже коронавирус гуляет, а в Украине всё ещё старые вирусы, которые гуляли по миру в прошлом. safonovstanislav Повідомлень: 2500 З нами з: 10.05.14 Подякував: 167 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 20:37 yama написав: safonovstanislav написав: Проедется такой здоровый на вид в маршрутке, +20 заражённых. ... Проедется такой здоровый на вид в маршрутке, +20 заражённых. ... это вы давно наверное в маршрутке не ездили , я сегодня был вынужден , о каких 20 речь? 60 еще куда ни шло это вы давно наверное в маршрутке не ездили , я сегодня был вынужден , о каких 20 речь? 60 еще куда ни шло

Мне в супермаркет страшно выйти, не то, что в маршрутке рискнуть проехаться. Из 30 человек у ребёнка в группе в садике, ходит 1, остальные, или уже заболели, или боятся. Те кто заболел, пишут страшные вещи в общей группе, говорят судороги от высокой температуры, что дети под капельницами лежат, и другие страхи. Мне в супермаркет страшно выйти, не то, что в маршрутке рискнуть проехаться. Из 30 человек у ребёнка в группе в садике, ходит 1, остальные, или уже заболели, или боятся. Те кто заболел, пишут страшные вещи в общей группе, говорят судороги от высокой температуры, что дети под капельницами лежат, и другие страхи. safonovstanislav Повідомлень: 2500 З нами з: 10.05.14 Подякував: 167 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 21:10 Re: Коронавирус в Китае Вакцина от коронавируса может появиться в течение 40 дней. По крайней мере, так заявляют китайские ученые.



Как рассказал руководитель проекта Ли Ханвэнь, исследователи собираются синтезировать матричную рибонуклеиновую кислоту (мРНК) с несколькими видами последовательностей различных антигенов. Затем с помощью тестов они отберут эффективные антигены и на этой основе смогут создать образцы профилактической вакцины от вируса 2019-nCoV в течение 40 дней.



Срок изготовления традиционных вакцин слишком долгий, если говорить о коронавирусе. Например, на создание вакцины на основе реорганизованных белков уходит пять-шесть месяцев. Что касается мРНК-вакцины, она может быть изготовлена в более короткий срок. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15076 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3927 раз. Подякували: 5979 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 22:07 freeze

да вакцина есть уже как пару дней (давали инфу тут).. тестирование же ее займет минимум год.. в этом проблема..



23-й случай заражения вирусом 2019-nCoV в Японии. Как и в предыдущих двух, вирусный тест не подтвердил заражение, инфекция выявлена повторными тестами. Прибыл в Японию 22-го, 26-го проверялся, 30-го вернулся в Китай, 4-го при повторной обработке теста выявлено заражение.

и тестировать не так просто..



Больные с капельницами сидят на улице, чтобы не заразиться внутри больницы от других пациентов. Ухань. Китай. 04.02.2020



молодой кстати, кто говорил что молодых не берет этот вирус??? да вакцина есть уже как пару дней (давали инфу тут).. тестирование же ее займет минимум год.. в этом проблема..23-й случай заражения вирусом 2019-nCoV в Японии. Как и в предыдущих двух, вирусный тест не подтвердил заражение, инфекция выявлена повторными тестами. Прибыл в Японию 22-го, 26-го проверялся, 30-го вернулся в Китай, 4-го при повторной обработке теста выявлено заражение.и тестировать не так просто..Больные с капельницами сидят на улице, чтобы не заразиться внутри больницы от других пациентов. Ухань. Китай. 04.02.2020молодой кстати, кто говорил что молодых не берет этот вирус??? vladislavlvov

Повідомлень: 2043 З нами з: 02.03.07 Подякував: 91 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 22:51 vladislavlvov написав: молодой кстати, кто говорил что молодых не берет этот вирус??? молодой кстати, кто говорил что молодых не берет этот вирус???



Почему не берёт ? Берёт, просто переносится гораздо легче в молодом возрасте.

А тут явно бодрячок, еще и сидит задницей на холодном граните, и хоть бы хны. Почему не берёт ? Берёт, просто переносится гораздо легче в молодом возрасте.А тут явно бодрячок, еще и сидит задницей на холодном граните, и хоть бы хны. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15076 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3927 раз. Подякували: 5979 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 17181920 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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