В Украине сейчас тоже очень злой вирус. H1N1. Температура 39-40, ничем не сбивается, пневмонию вызывает. Так что, Украина даже в этом отстаёт, по всему миру уже коронавирус гуляет, а в Украине всё ещё старые вирусы, которые гуляли по миру в прошлом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:32
В Украине сейчас тоже очень злой вирус. H1N1. Температура 39-40, ничем не сбивается, пневмонию вызывает. Так что, Украина даже в этом отстаёт, по всему миру уже коронавирус гуляет, а в Украине всё ещё старые вирусы, которые гуляли по миру в прошлом.
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:37
Мне в супермаркет страшно выйти, не то, что в маршрутке рискнуть проехаться. Из 30 человек у ребёнка в группе в садике, ходит 1, остальные, или уже заболели, или боятся. Те кто заболел, пишут страшные вещи в общей группе, говорят судороги от высокой температуры, что дети под капельницами лежат, и другие страхи.
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:10
Re: Коронавирус в Китае
Вакцина от коронавируса может появиться в течение 40 дней. По крайней мере, так заявляют китайские ученые.
Как рассказал руководитель проекта Ли Ханвэнь, исследователи собираются синтезировать матричную рибонуклеиновую кислоту (мРНК) с несколькими видами последовательностей различных антигенов. Затем с помощью тестов они отберут эффективные антигены и на этой основе смогут создать образцы профилактической вакцины от вируса 2019-nCoV в течение 40 дней.
Срок изготовления традиционных вакцин слишком долгий, если говорить о коронавирусе. Например, на создание вакцины на основе реорганизованных белков уходит пять-шесть месяцев. Что касается мРНК-вакцины, она может быть изготовлена в более короткий срок.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 04 лют, 2020 22:07
freeze
да вакцина есть уже как пару дней (давали инфу тут).. тестирование же ее займет минимум год.. в этом проблема..
23-й случай заражения вирусом 2019-nCoV в Японии. Как и в предыдущих двух, вирусный тест не подтвердил заражение, инфекция выявлена повторными тестами. Прибыл в Японию 22-го, 26-го проверялся, 30-го вернулся в Китай, 4-го при повторной обработке теста выявлено заражение.
и тестировать не так просто..
Больные с капельницами сидят на улице, чтобы не заразиться внутри больницы от других пациентов. Ухань. Китай. 04.02.2020
молодой кстати, кто говорил что молодых не берет этот вирус???
Додано: Вів 04 лют, 2020 22:51
Почему не берёт ? Берёт, просто переносится гораздо легче в молодом возрасте.
А тут явно бодрячок, еще и сидит задницей на холодном граните, и хоть бы хны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 05 лют, 2020 00:12
Статья китайцев в Nature
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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