Коронавирус в Китае

Додано: Вів 04 лют, 2020 21:10

Вакцина от коронавируса может появиться в течение 40 дней. По крайней мере, так заявляют китайские ученые.



Как рассказал руководитель проекта Ли Ханвэнь, исследователи собираются синтезировать матричную рибонуклеиновую кислоту (мРНК) с несколькими видами последовательностей различных антигенов. Затем с помощью тестов они отберут эффективные антигены и на этой основе смогут создать образцы профилактической вакцины от вируса 2019-nCoV в течение 40 дней.



Срок изготовления традиционных вакцин слишком долгий, если говорить о коронавирусе. Например, на создание вакцины на основе реорганизованных белков уходит пять-шесть месяцев. Что касается мРНК-вакцины, она может быть изготовлена в более короткий срок.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.