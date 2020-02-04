По-моему, просто трёп.
Ничего конкретного, кроме каких-то загадочных 20 млрд.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 лют, 2020 13:38
По-моему, просто трёп.
Ничего конкретного, кроме каких-то загадочных 20 млрд.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:12
Re: Коронавирус в Китае
Темпи зростання кількості хворих і померлих не зменшуються. Поки зроблять вакцину, через півроку, вірус мутує, так що пандемія вже більш вірогідна, ніж її не буде.
Якщо добереться до України, то в нас буде європейське вогнище хвороби на довгі роки, як кору чи сухот, бо бідні і дурні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:20
Учитывая что китайцы кремируют умерших в обязательном порядке с недавних пор, запускают к себе спецов из США, Италия создала 2 группы сообщающихся круглосуточно 8 команд в 2х городах которые работали с SARS - хороший вирус... Но официально не зарегистрирован в Украине, так что держим кулачки.
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:20
Все верно, у нас вакцинация не распространена среди населения как других странах. А учитывая, что население Украины одно из самых стареющих в мире, а значит потенциальная смертность будет выше, то может быть беда.
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:27
Темпы увеличения заболевших третий день не меняются, каждый день число заболевших увеличивается ровно на 19 процентов, за 4.02 с 20629 до 24584. Такими темпами к 1 марта будет больше миллиона заболевших.
Но прирост умерших, очень медленно, но уменьшается, за 4.02 с 427 до 493, то есть на 15,5 процентов. Может понемногу медики начинают учиться лечить. Посмотрим, что завтра будет. В основном все умершие в Китае, за его пределами один человек умер в Гонконге(будем считать его отдельно) и один человек умер на Филиппинах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:10
Re: Коронавирус в Китае
Меня конечно смущает стабильный рост прям на 19 % в чем логика. что именно так.
Сегодня мало "внекитайских" случаев было.
Темпы на 3 недели я думаю анализировать смысла нет. Когда количесво заболевших в день будет больше 10 тысяч, остановить это просто невозможно! Куда они поемщают такое количество людей просто непонятно.
Думаю в ближайщее время все таки % роста снизится.
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:40
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