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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:38

  yama написав: как вам такая конспирологическая теория правда или нет ?

По-моему, просто трёп.
Ничего конкретного, кроме каких-то загадочных 20 млрд.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:12

Re: Коронавирус в Китае

Темпи зростання кількості хворих і померлих не зменшуються. Поки зроблять вакцину, через півроку, вірус мутує, так що пандемія вже більш вірогідна, ніж її не буде.
Якщо добереться до України, то в нас буде європейське вогнище хвороби на довгі роки, як кору чи сухот, бо бідні і дурні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:20

  lapay написав:Темпи зростання кількості хворих і померлих не зменшуються. Поки зроблять вакцину, через півроку, вірус мутує, так що пандемія вже більш вірогідна, ніж її не буде.
Якщо добереться до України, то в нас буде європейське вогнище хвороби на довгі роки, як кору чи сухот, бо бідні і дурні.

Учитывая что китайцы кремируют умерших в обязательном порядке с недавних пор, запускают к себе спецов из США, Италия создала 2 группы сообщающихся круглосуточно 8 команд в 2х городах которые работали с SARS - хороший вирус... Но официально не зарегистрирован в Украине, так что держим кулачки.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:20

  lapay написав:Темпи зростання кількості хворих і померлих не зменшуються. Поки зроблять вакцину, через півроку, вірус мутує, так що пандемія вже більш вірогідна, ніж її не буде.
Якщо добереться до України, то в нас буде європейське вогнище хвороби на довгі роки, як кору чи сухот, бо бідні і дурні.

Все верно, у нас вакцинация не распространена среди населения как других странах. А учитывая, что население Украины одно из самых стареющих в мире, а значит потенциальная смертность будет выше, то может быть беда.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:27

  lapay написав:Темпи зростання кількості хворих і померлих не зменшуються. Поки зроблять вакцину, через півроку, вірус мутує, так що пандемія вже більш вірогідна, ніж її не буде.
Якщо добереться до України, то в нас буде європейське вогнище хвороби на довгі роки, як кору чи сухот, бо бідні і дурні.


Темпы увеличения заболевших третий день не меняются, каждый день число заболевших увеличивается ровно на 19 процентов, за 4.02 с 20629 до 24584. Такими темпами к 1 марта будет больше миллиона заболевших.

Но прирост умерших, очень медленно, но уменьшается, за 4.02 с 427 до 493, то есть на 15,5 процентов. Может понемногу медики начинают учиться лечить. Посмотрим, что завтра будет. В основном все умершие в Китае, за его пределами один человек умер в Гонконге(будем считать его отдельно) и один человек умер на Филиппинах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:10

Re: Коронавирус в Китае

Меня конечно смущает стабильный рост прям на 19 % в чем логика. что именно так.
Сегодня мало "внекитайских" случаев было.
Темпы на 3 недели я думаю анализировать смысла нет. Когда количесво заболевших в день будет больше 10 тысяч, остановить это просто невозможно! Куда они поемщают такое количество людей просто непонятно.
Думаю в ближайщее время все таки % роста снизится.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:26

Shummi
а под наблюдением под 200000 в отчетах вас не смущает?
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:40

  Shummi написав:Меня конечно смущает стабильный рост прям на 19 % в чем логика. что именно так.

Скорее всего, там у них уже всё вышло из под контроля, и заражённых уже просто никто не считает. Рисуют стабильные +19% в день, как сказала партия.
safonovstanislav
 
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  #<1 ... 18192021
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