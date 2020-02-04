Форуми / Валюта / Валютний ринок / Коронавирус в Китае Коронавирус в Китае + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 18192021 Додано: Сер 05 лют, 2020 13:38 yama написав: как вам такая конспирологическая теория правда или нет ? как вам такая конспирологическая теория правда или нет ?

По-моему, просто трёп.

Ничего конкретного, кроме каких-то загадочных 20 млрд. По-моему, просто трёп.Ничего конкретного, кроме каких-то загадочных 20 млрд. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16623 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2566 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 16:12 Re: Коронавирус в Китае Темпи зростання кількості хворих і померлих не зменшуються. Поки зроблять вакцину, через півроку, вірус мутує, так що пандемія вже більш вірогідна, ніж її не буде.

Якщо добереться до України, то в нас буде європейське вогнище хвороби на довгі роки, як кору чи сухот, бо бідні і дурні. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9880 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1101 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 16:20 lapay написав: Темпи зростання кількості хворих і померлих не зменшуються. Поки зроблять вакцину, через півроку, вірус мутує, так що пандемія вже більш вірогідна, ніж її не буде.

Якщо добереться до України, то в нас буде європейське вогнище хвороби на довгі роки, як кору чи сухот, бо бідні і дурні. Темпи зростання кількості хворих і померлих не зменшуються. Поки зроблять вакцину, через півроку, вірус мутує, так що пандемія вже більш вірогідна, ніж її не буде.Якщо добереться до України, то в нас буде європейське вогнище хвороби на довгі роки, як кору чи сухот, бо бідні і дурні.

Учитывая что китайцы кремируют умерших в обязательном порядке с недавних пор, запускают к себе спецов из США, Италия создала 2 группы сообщающихся круглосуточно 8 команд в 2х городах которые работали с SARS - хороший вирус... Но официально не зарегистрирован в Украине, так что держим кулачки. Учитывая что китайцы кремируют умерших в обязательном порядке с недавних пор, запускают к себе спецов из США, Италия создала 2 группы сообщающихся круглосуточно 8 команд в 2х городах которые работали с SARS - хороший вирус... Но официально не зарегистрирован в Украине, так что держим кулачки. stm

Повідомлень: 2052 З нами з: 04.03.15 Подякував: 58 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 16:20 lapay написав: Темпи зростання кількості хворих і померлих не зменшуються. Поки зроблять вакцину, через півроку, вірус мутує, так що пандемія вже більш вірогідна, ніж її не буде.

Якщо добереться до України, то в нас буде європейське вогнище хвороби на довгі роки, як кору чи сухот, бо бідні і дурні. Темпи зростання кількості хворих і померлих не зменшуються. Поки зроблять вакцину, через півроку, вірус мутує, так що пандемія вже більш вірогідна, ніж її не буде.Якщо добереться до України, то в нас буде європейське вогнище хвороби на довгі роки, як кору чи сухот, бо бідні і дурні.

Все верно, у нас вакцинация не распространена среди населения как других странах. А учитывая, что население Украины одно из самых стареющих в мире, а значит потенциальная смертность будет выше, то может быть беда. Все верно, у нас вакцинация не распространена среди населения как других странах. А учитывая, что население Украины одно из самых стареющих в мире, а значит потенциальная смертность будет выше, то может быть беда. Zebra

Повідомлень: 7528 З нами з: 21.09.12 Подякував: 656 раз. Подякували: 1149 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 16:27 lapay написав: Темпи зростання кількості хворих і померлих не зменшуються. Поки зроблять вакцину, через півроку, вірус мутує, так що пандемія вже більш вірогідна, ніж її не буде.

Якщо добереться до України, то в нас буде європейське вогнище хвороби на довгі роки, як кору чи сухот, бо бідні і дурні. Темпи зростання кількості хворих і померлих не зменшуються. Поки зроблять вакцину, через півроку, вірус мутує, так що пандемія вже більш вірогідна, ніж її не буде.Якщо добереться до України, то в нас буде європейське вогнище хвороби на довгі роки, як кору чи сухот, бо бідні і дурні.



Темпы увеличения заболевших третий день не меняются, каждый день число заболевших увеличивается ровно на 19 процентов, за 4.02 с 20629 до 24584. Такими темпами к 1 марта будет больше миллиона заболевших.



Но прирост умерших, очень медленно, но уменьшается, за 4.02 с 427 до 493, то есть на 15,5 процентов. Может понемногу медики начинают учиться лечить. Посмотрим, что завтра будет. В основном все умершие в Китае, за его пределами один человек умер в Гонконге(будем считать его отдельно) и один человек умер на Филиппинах. Темпы увеличения заболевших третий день не меняются, каждый день число заболевших увеличивается ровно на 19 процентов, за 4.02 с 20629 до 24584. Такими темпами к 1 марта будет больше миллиона заболевших.Но прирост умерших, очень медленно, но уменьшается, за 4.02 с 427 до 493, то есть на 15,5 процентов. Может понемногу медики начинают учиться лечить. Посмотрим, что завтра будет. В основном все умершие в Китае, за его пределами один человек умер в Гонконге(будем считать его отдельно) и один человек умер на Филиппинах. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15084 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3928 раз. Подякували: 5986 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 19:10 Re: Коронавирус в Китае Меня конечно смущает стабильный рост прям на 19 % в чем логика. что именно так.

Сегодня мало "внекитайских" случаев было.

Темпы на 3 недели я думаю анализировать смысла нет. Когда количесво заболевших в день будет больше 10 тысяч, остановить это просто невозможно! Куда они поемщают такое количество людей просто непонятно.

Думаю в ближайщее время все таки % роста снизится. Shummi Повідомлень: 382 З нами з: 08.12.14 Подякував: 125 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 21:26 Shummi

а под наблюдением под 200000 в отчетах вас не смущает? vladislavlvov

Повідомлень: 2044 З нами з: 02.03.07 Подякував: 91 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 21:40 Shummi написав: Меня конечно смущает стабильный рост прям на 19 % в чем логика. что именно так. Меня конечно смущает стабильный рост прям на 19 % в чем логика. что именно так.

Скорее всего, там у них уже всё вышло из под контроля, и заражённых уже просто никто не считает. Рисуют стабильные +19% в день, как сказала партия. Скорее всего, там у них уже всё вышло из под контроля, и заражённых уже просто никто не считает. Рисуют стабильные +19% в день, как сказала партия. safonovstanislav Повідомлень: 2501 З нами з: 10.05.14 Подякував: 167 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 18192021 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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