По-моему, просто трёп.
Ничего конкретного, кроме каких-то загадочных 20 млрд.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 лют, 2020 13:38
По-моему, просто трёп.
Ничего конкретного, кроме каких-то загадочных 20 млрд.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:12
Re: Коронавирус в Китае
Темпи зростання кількості хворих і померлих не зменшуються. Поки зроблять вакцину, через півроку, вірус мутує, так що пандемія вже більш вірогідна, ніж її не буде.
Якщо добереться до України, то в нас буде європейське вогнище хвороби на довгі роки, як кору чи сухот, бо бідні і дурні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:20
Учитывая что китайцы кремируют умерших в обязательном порядке с недавних пор, запускают к себе спецов из США, Италия создала 2 группы сообщающихся круглосуточно 8 команд в 2х городах которые работали с SARS - хороший вирус... Но официально не зарегистрирован в Украине, так что держим кулачки.
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:20
Все верно, у нас вакцинация не распространена среди населения как других странах. А учитывая, что население Украины одно из самых стареющих в мире, а значит потенциальная смертность будет выше, то может быть беда.
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:27
Темпы увеличения заболевших третий день не меняются, каждый день число заболевших увеличивается ровно на 19 процентов, за 4.02 с 20629 до 24584. Такими темпами к 1 марта будет больше миллиона заболевших.
Но прирост умерших, очень медленно, но уменьшается, за 4.02 с 427 до 493, то есть на 15,5 процентов. Может понемногу медики начинают учиться лечить. Посмотрим, что завтра будет. В основном все умершие в Китае, за его пределами один человек умер в Гонконге(будем считать его отдельно) и один человек умер на Филиппинах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:10
Re: Коронавирус в Китае
Меня конечно смущает стабильный рост прям на 19 % в чем логика. что именно так.
Сегодня мало "внекитайских" случаев было.
Темпы на 3 недели я думаю анализировать смысла нет. Когда количесво заболевших в день будет больше 10 тысяч, остановить это просто невозможно! Куда они поемщают такое количество людей просто непонятно.
Думаю в ближайщее время все таки % роста снизится.
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:40
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:57
Ночной позитив, как всегда..
Уханьский институт вирусологии подал заявку на патент.
(Bloomberg)
Китайский институт подал заявку на местный патент на экспериментальное лекарство от Gilead Sciences Inc., которое по их мнению может бороться с коронавирусом.
Gilead заявил, что в Китае начались испытания препарата на людях.
В то время как экспериментальный препарат от Gilead еще не лицензирован и не одобрен нигде в мире, он спешно проходит испытания на людях в Китае на пациентах с коронавирусом, показав признаки высокой эффективности. Клинические испытания начнутся в Китае уже на следующей неделе у пациентов с умеренными и тяжелыми симптомами нового патогена.
Условия предполагают, что если Gilead захочет продавать препарат от коронавируса за пределами Китая, то он обязан будет привлечь для этого китайскую сторону.
Gilead сохранит за собой глобальные права на продажу противовирусного препарата для лечения других заболеваний, таких как Эбола и Атипичная пневмония, для которых этот препарат первоначально разрабатывался.
Уханьский институт заявил, что он сделал заявку на патент из национальных интересов и не будет препятствовать, если иностранные фармацевтические фирмы будут работать вместе с Китаем, чтобы обуздать инфекцию.
P.S. Завтра резко возрастет количество подтвержденных #коронавирус
В Ухани запустили новою лабораторию для тестирования образцов #coronavirus
(до 10000 тестов день)
Не пугайтесь если, что.. респект за инфу Corpocrator
И Новые подозреваемые случаи резко падают впервые..в 303 городах нет смертей да как то рынки плюсуют, имхо думаю есть позитивная информация и на фондовые рынки она поступает из первых рук..на днях узнаем почему они плюсуют..
|