Коронавирус в Китае

Додано: Сер 05 лют, 2020 22:57

Уханьский институт вирусологии подал заявку на патент.



(Bloomberg)



Китайский институт подал заявку на местный патент на экспериментальное лекарство от Gilead Sciences Inc., которое по их мнению может бороться с коронавирусом.

Gilead заявил, что в Китае начались испытания препарата на людях.



В то время как экспериментальный препарат от Gilead еще не лицензирован и не одобрен нигде в мире, он спешно проходит испытания на людях в Китае на пациентах с коронавирусом, показав признаки высокой эффективности. Клинические испытания начнутся в Китае уже на следующей неделе у пациентов с умеренными и тяжелыми симптомами нового патогена.



Условия предполагают, что если Gilead захочет продавать препарат от коронавируса за пределами Китая, то он обязан будет привлечь для этого китайскую сторону.



Gilead сохранит за собой глобальные права на продажу противовирусного препарата для лечения других заболеваний, таких как Эбола и Атипичная пневмония, для которых этот препарат первоначально разрабатывался.



Уханьский институт заявил, что он сделал заявку на патент из национальных интересов и не будет препятствовать, если иностранные фармацевтические фирмы будут работать вместе с Китаем, чтобы обуздать инфекцию.



P.S. Завтра резко возрастет количество подтвержденных #коронавирус



В Ухани запустили новою лабораторию для тестирования образцов #coronavirus

(до 10000 тестов день)

Не пугайтесь если, что.. респект за инфу Corpocrator

И Новые подозреваемые случаи резко падают впервые..в 303 городах нет смертей да как то рынки плюсуют, имхо думаю есть позитивная информация и на фондовые рынки она поступает из первых рук..на днях узнаем почему они плюсуют..