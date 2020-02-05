RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:55

Re: Коронавирус в Китае

Да согласен! расходимся :-) 15 % в сутки рост. Ерунда.
Разве что Индия подхватит или таиланд с Вьетнамом :-)
Shummi
 
Повідомлень: 383
З нами з: 08.12.14
Подякував: 125 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:24

28000 на сейчас подтвержденных случаев ПНЕВМОНИИ вызванной коронавирусом.
Более 200 000 человек под медицинским наблюдением.

С легкими симптомами никто никого не тестирует, с пневмонией на тестирование еще очередь до 15000 чел.

Ресурс тестирования на весь Китай - до 8000 тестов в сутки, в Ухани открывается новая лаборатория с ресурсом тестирования 10000 в сутки.
Количество диагнозов пневмонии вызванной коронавирусом резко увеличится :mrgreen:
ПС Собственно коронавирусом инфицировано пару сотен тысяч людей, это никто не скрывает.
Востаннє редагувалось UA в Чет 06 лют, 2020 12:24, всього редагувалось 1 раз.
UA
 
Повідомлень: 4728
З нами з: 19.07.08
Подякував: 573 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:24

Shummi
в соц сетях китая пишут что некуда ложить новых больных.. тяжелых и не ходящих и легких не берут.. заходишь без права выйти.. гарантий никаких..
поэтому к стате немного скептически отношусь..

я еще это в январе заметил..
В Тернополе больницы переполнены пациентами с вирусной пневмонией, трое людей умерли (видео) 10:42, 14 января 2020 Если вовремя не обратиться к врачам, человек "сгорает" буквально за несколько дней.
https://www.unian.net/health/country/10 ... video.html
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Чет 06 лют, 2020 12:27, всього редагувалось 1 раз.
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2047
З нами з: 02.03.07
Подякував: 91 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:27

  vladislavlvov написав:Shummi
в соц сетях пишут что некуда ложить новых больных.. тяжелых и не ходящих и легких не берут.. заходишь без права выйти.. гарантий никаких..
поэтому к стате немного скептически отношусь..

В Китае тяжелых больных в принципе не лечат.
Минздарав Китая давно занимается евгеникой.
Похлеще последователей Адольфа Алоизовича :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 4728
З нами з: 19.07.08
Подякував: 573 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 19202122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm, vadm і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.