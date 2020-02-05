Да согласен! расходимся 15 % в сутки рост. Ерунда.
Разве что Индия подхватит или таиланд с Вьетнамом
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Додано: Чет 06 лют, 2020 10:55
Re: Коронавирус в Китае
Да согласен! расходимся 15 % в сутки рост. Ерунда.
Разве что Индия подхватит или таиланд с Вьетнамом
Додано: Чет 06 лют, 2020 12:24
28000 на сейчас подтвержденных случаев ПНЕВМОНИИ вызванной коронавирусом.
Более 200 000 человек под медицинским наблюдением.
С легкими симптомами никто никого не тестирует, с пневмонией на тестирование еще очередь до 15000 чел.
Ресурс тестирования на весь Китай - до 8000 тестов в сутки, в Ухани открывается новая лаборатория с ресурсом тестирования 10000 в сутки.
Количество диагнозов пневмонии вызванной коронавирусом резко увеличится
ПС Собственно коронавирусом инфицировано пару сотен тысяч людей, это никто не скрывает.
Востаннє редагувалось UA в Чет 06 лют, 2020 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 лют, 2020 12:24
Shummi
в соц сетях китая пишут что некуда ложить новых больных.. тяжелых и не ходящих и легких не берут.. заходишь без права выйти.. гарантий никаких..
поэтому к стате немного скептически отношусь..
я еще это в январе заметил..
В Тернополе больницы переполнены пациентами с вирусной пневмонией, трое людей умерли (видео) 10:42, 14 января 2020 Если вовремя не обратиться к врачам, человек "сгорает" буквально за несколько дней.
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Чет 06 лют, 2020 12:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 лют, 2020 12:27
В Китае тяжелых больных в принципе не лечат.
Минздарав Китая давно занимается евгеникой.
Похлеще последователей Адольфа Алоизовича
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