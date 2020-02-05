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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 19202122 Додано: Чет 06 лют, 2020 10:55 Re: Коронавирус в Китае 15 % в сутки рост. Ерунда.

Разве что Индия подхватит или таиланд с Вьетнамом Да согласен! расходимся15 % в сутки рост. Ерунда.Разве что Индия подхватит или таиланд с Вьетнамом Shummi Повідомлень: 383 З нами з: 08.12.14 Подякував: 125 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 12:24 ПНЕВМОНИИ вызванной коронавирусом.

Более 200 000 человек под медицинским наблюдением.



С легкими симптомами никто никого не тестирует, с пневмонией на тестирование еще очередь до 15000 чел.



Ресурс тестирования на весь Китай - до 8000 тестов в сутки, в Ухани открывается новая лаборатория с ресурсом тестирования 10000 в сутки.

Количество диагнозов пневмонии вызванной коронавирусом резко увеличится

ПС Собственно коронавирусом инфицировано пару сотен тысяч людей, это никто не скрывает. 28000 на сейчас подтвержденных случаеввызванной коронавирусом.Более 200 000 человек под медицинским наблюдением.С легкими симптомами никто никого не тестирует,на тестирование еще очередь до 15000 чел.Ресурс тестирования на весь Китай - до 8000 тестов в сутки, в Ухани открывается новая лаборатория с ресурсом тестирования 10000 в сутки.Количество диагнозоввызванной коронавирусом резко увеличитсяПС Собственно коронавирусом инфицировано пару сотен тысяч людей, это никто не скрывает. Востаннє редагувалось UA в Чет 06 лют, 2020 12:24, всього редагувалось 1 раз. UA Повідомлень: 4728 З нами з: 19.07.08 Подякував: 573 раз. Подякували: 754 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 12:24 Shummi

в соц сетях китая пишут что некуда ложить новых больных.. тяжелых и не ходящих и легких не берут.. заходишь без права выйти.. гарантий никаких..

поэтому к стате немного скептически отношусь..



я еще это в январе заметил..

В Тернополе больницы переполнены пациентами с вирусной пневмонией, трое людей умерли (видео) 10:42, 14 января 2020 Если вовремя не обратиться к врачам, человек "сгорает" буквально за несколько дней.

https://www.unian.net/health/country/10 ... video.html в соц сетях китая пишут что некуда ложить новых больных.. тяжелых и не ходящих и легких не берут.. заходишь без права выйти.. гарантий никаких..поэтому к стате немного скептически отношусь..я еще это в январе заметил..В Тернополе больницы переполнены пациентами с, трое людей умерли (видео) 10:42, Востаннє редагувалось vladislavlvov в Чет 06 лют, 2020 12:27, всього редагувалось 1 раз. vladislavlvov

Повідомлень: 2047 З нами з: 02.03.07 Подякував: 91 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 12:27 vladislavlvov написав: Shummi

в соц сетях пишут что некуда ложить новых больных.. тяжелых и не ходящих и легких не берут.. заходишь без права выйти.. гарантий никаких..

поэтому к стате немного скептически отношусь.. в соц сетях пишут что некуда ложить новых больных.. тяжелых и не ходящих и легких не берут.. заходишь без права выйти.. гарантий никаких..поэтому к стате немного скептически отношусь..

В Китае тяжелых больных в принципе не лечат.

Минздарав Китая давно занимается евгеникой.

Похлеще последователей Адольфа Алоизовича В Китае тяжелых больных в принципе не лечат.Минздарав Китая давно занимается евгеникой.Похлеще последователей Адольфа Алоизовича UA Повідомлень: 4728 З нами з: 19.07.08 Подякував: 573 раз. Подякували: 754 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 19202122 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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