Да согласен! расходимся 15 % в сутки рост. Ерунда.
Разве что Индия подхватит или таиланд с Вьетнамом
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Додано: Чет 06 лют, 2020 10:55
Re: Коронавирус в Китае
Да согласен! расходимся 15 % в сутки рост. Ерунда.
Разве что Индия подхватит или таиланд с Вьетнамом
Додано: Чет 06 лют, 2020 12:24
28000 на сейчас подтвержденных случаев ПНЕВМОНИИ вызванной коронавирусом.
Более 200 000 человек под медицинским наблюдением.
С легкими симптомами никто никого не тестирует, с пневмонией на тестирование еще очередь до 15000 чел.
Ресурс тестирования на весь Китай - до 8000 тестов в сутки, в Ухани открывается новая лаборатория с ресурсом тестирования 10000 в сутки.
Количество диагнозов пневмонии вызванной коронавирусом резко увеличится
ПС Собственно коронавирусом инфицировано пару сотен тысяч людей, это никто не скрывает.
Востаннє редагувалось UA в Чет 06 лют, 2020 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 лют, 2020 12:24
Shummi
в соц сетях китая пишут что некуда ложить новых больных.. тяжелых и не ходящих и легких не берут.. заходишь без права выйти.. гарантий никаких..
поэтому к стате немного скептически отношусь..
я еще это в январе заметил..
В Тернополе больницы переполнены пациентами с вирусной пневмонией, трое людей умерли (видео) 10:42, 14 января 2020 Если вовремя не обратиться к врачам, человек "сгорает" буквально за несколько дней.
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Чет 06 лют, 2020 12:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 лют, 2020 12:27
В Китае тяжелых больных в принципе не лечат.
Минздарав Китая давно занимается евгеникой.
Похлеще последователей Адольфа Алоизовича
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:21
Re: Коронавирус в Китае
Ну это все коненчо теории заговора Не думаю что они врут. в соседних провинциях динамика роста уже не 15 % а 10. И будет падать наверное.
Но нам то что, жизнь покажет.
Мне скорее было интересно елси на соседние страны перекинется.
Ведь не даром фиксация больше всего в развитых Японии, Сингапуре. Южной Корее.
В Лаосе прям нет случаев, и в Индии
И у Вьетнама огромная граница. а случаев практически нет
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:19
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:30
В Японии 80-летний пердун из Гонконга накашлял на туристическом лайнере. Подавляющее большинство зараженных в Японии на этом лайнере, он сейчас на карантине стоит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:36
Продолжаем наблюдать оф.статистику.
За 5 февраля наблюдается очень небольшое, но улучшение динамики.
Прирост заболевших с 24584 до 28354 на 15,3 %
Прирост умерших с 493 до 565 на 14,6 %
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 06 лют, 2020 16:14
Re: Коронавирус в Китае
Полученная для работы в Украине тест-система и реагенты на короновирус рассчитаны всего на около 30-ти исследований.!!! будут экономить.. смешно если с Китая прилетает 200 с эвакуацией.. что за Страна это преступление.. что за глава Минздрава.. ПОТОМУ И НЕ НАХОДЯТ ЕГО..
К Леди Ю отношусь не очень,но она бы уже всех бы на уши поставила..
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