RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:55

Re: Коронавирус в Китае

Да согласен! расходимся :-) 15 % в сутки рост. Ерунда.
Разве что Индия подхватит или таиланд с Вьетнамом :-)
Shummi
 
Повідомлень: 384
З нами з: 08.12.14
Подякував: 125 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:24

28000 на сейчас подтвержденных случаев ПНЕВМОНИИ вызванной коронавирусом.
Более 200 000 человек под медицинским наблюдением.

С легкими симптомами никто никого не тестирует, с пневмонией на тестирование еще очередь до 15000 чел.

Ресурс тестирования на весь Китай - до 8000 тестов в сутки, в Ухани открывается новая лаборатория с ресурсом тестирования 10000 в сутки.
Количество диагнозов пневмонии вызванной коронавирусом резко увеличится :mrgreen:
ПС Собственно коронавирусом инфицировано пару сотен тысяч людей, это никто не скрывает.
Востаннє редагувалось UA в Чет 06 лют, 2020 12:24, всього редагувалось 1 раз.
UA
 
Повідомлень: 4728
З нами з: 19.07.08
Подякував: 573 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:24

Shummi
в соц сетях китая пишут что некуда ложить новых больных.. тяжелых и не ходящих и легких не берут.. заходишь без права выйти.. гарантий никаких..
поэтому к стате немного скептически отношусь..

я еще это в январе заметил..
В Тернополе больницы переполнены пациентами с вирусной пневмонией, трое людей умерли (видео) 10:42, 14 января 2020 Если вовремя не обратиться к врачам, человек "сгорает" буквально за несколько дней.
https://www.unian.net/health/country/10 ... video.html
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Чет 06 лют, 2020 12:27, всього редагувалось 1 раз.
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2049
З нами з: 02.03.07
Подякував: 91 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:27

  vladislavlvov написав:Shummi
в соц сетях пишут что некуда ложить новых больных.. тяжелых и не ходящих и легких не берут.. заходишь без права выйти.. гарантий никаких..
поэтому к стате немного скептически отношусь..

В Китае тяжелых больных в принципе не лечат.
Минздарав Китая давно занимается евгеникой.
Похлеще последователей Адольфа Алоизовича :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 4728
З нами з: 19.07.08
Подякував: 573 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:21

Re: Коронавирус в Китае

Ну это все коненчо теории заговора :-) Не думаю что они врут. в соседних провинциях динамика роста уже не 15 % а 10. И будет падать наверное.
Но нам то что, жизнь покажет.
Мне скорее было интересно елси на соседние страны перекинется.
Ведь не даром фиксация больше всего в развитых Японии, Сингапуре. Южной Корее.
В Лаосе прям нет случаев, и в Индии :-)
И у Вьетнама огромная граница. а случаев практически нет :-)
Shummi
 
Повідомлень: 384
З нами з: 08.12.14
Подякував: 125 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:07

Shummi
И в Украине..
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2049
З нами з: 02.03.07
Подякував: 91 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:19

  Shummi написав:В Лаосе прям нет случаев, и в Индии :-)
И у Вьетнама огромная граница. а случаев практически нет :-)

Там не коронавирус, там ОРВИ, как и в Украине. Это в лучшем случае. В худшем, неизвестная болезнь, против которой просто выпишут антибиотики
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2502
З нами з: 10.05.14
Подякував: 167 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:30

  Shummi написав:Ведь не даром фиксация больше всего в развитых Японии, Сингапуре. Южной Корее.


В Японии 80-летний пердун из Гонконга накашлял на туристическом лайнере. Подавляющее большинство зараженных в Японии на этом лайнере, он сейчас на карантине стоит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15089
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3928 раз.
Подякували: 5986 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:36

  freeze написав:Темпы увеличения заболевших третий день не меняются, каждый день число заболевших увеличивается ровно на 19 процентов, за 4.02 с 20629 до 24584.

Но прирост умерших, очень медленно, но уменьшается, за 4.02 с 427 до 493, то есть на 15,5 процентов. Может понемногу медики начинают учиться лечить. Посмотрим, что завтра будет. В основном все умершие в Китае, за его пределами один человек умер в Гонконге(будем считать его отдельно) и один человек умер на Филиппинах.


Продолжаем наблюдать оф.статистику.

За 5 февраля наблюдается очень небольшое, но улучшение динамики.

Прирост заболевших с 24584 до 28354 на 15,3 %
Прирост умерших с 493 до 565 на 14,6 %
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15089
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3928 раз.
Подякували: 5986 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:14

Re: Коронавирус в Китае

Полученная для работы в Украине тест-система и реагенты на короновирус рассчитаны всего на около 30-ти исследований.!!! :lol: :lol: :lol: будут экономить.. смешно если с Китая прилетает 200 с эвакуацией.. что за Страна это преступление.. что за глава Минздрава.. ПОТОМУ И НЕ НАХОДЯТ ЕГО..
https://www.unian.net/health/country/10 ... stiku.html

К Леди Ю отношусь не очень,но она бы уже всех бы на уши поставила..
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2049
З нами з: 02.03.07
Подякував: 91 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 19202122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, stm, tehno-teplo, vadm, vladislavlvov, Вкладчик1234 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81404)
06.02.2020 16:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.