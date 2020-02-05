Коронавирус в Китае

Додано: Чет 06 лют, 2020 12:24

Если вовремя не обратиться к врачам, человек "сгорает" буквально за несколько дней.

в соц сетях китая пишут что некуда ложить новых больных.. тяжелых и не ходящих и легких не берут.. заходишь без права выйти.. гарантий никаких..поэтому к стате немного скептически отношусь..я еще это в январе заметил..В Тернополе больницы переполнены пациентами с, трое людей умерли (видео) 10:42,