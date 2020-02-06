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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 19:10

Re: Коронавирус в Китае


:lol:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:01

Эксперт по биологическому оружию утверждает, что коронавирус им и является.

Такого же мнения придерживается и сенатор Том Коттон, который обвиняет Китай во лжи и сокрытии информации.

Коронавирус 2019-nCoV является смертоносным биологическим оружием нападения или биологическим агентом двойного назначения, сообщил в интервью Geopolitics and Empire профессор университета Иллинойса Фрэнсис Бойл. Эксперт является автором так называемого «Закона против биологического терроризма» 1989 года, который регламентирует применение в США международной «Конвенции о биологическом оружии» 1975 года.

http://www.profinance.ru/news/2020/02/0 ... aetsy.html





Востаннє редагувалось andrein в Чет 06 лют, 2020 22:16, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:01

Читаю некоторых авторов - и смешно, и грустно.

Народ, у нас в Украине в 2018-м году было зафиксировано 53 тыс случаев заболевания корью - тяжелой вирусной инфекции, против которой тоже не существует специфического лечения, только симптоматическое! Причина - срыв вакцинации МОЗом Супрун и "диссидентства" идиотов-антипрививочников.

В 2019-м - вообще появилась дифтерия, которой здесь не было 40 лет! А это заболевание без лечения (которого в Украине аж на 30 человек) имеет летальность 60%!

Вот о чем беспокоиться нужно, а не об уханьском коронавирусе, не являющимся ни общемировой, ни общеевропейской, ни украинской проблемой... Да и тот уже на спад пошел (как и ожидалось в научных, а не желто-медийных кругах)
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:09

Умер китайский доктор, который одним из первых выразил обеспокоенность по поводу распространения нового коронавируса в Ухани. 34-летний Ли Вэньлян подвергся преследованиям со стороны китайской полиции за «распространение слухов» после публикации предупреждения в социальных сетях в конце декабря 2019 года. Газета Global Times, опубликовала в твиттере, что Ли умер от вируса спустя почти месяц после того, как заболел.
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