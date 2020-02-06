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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 20212223 Додано: Чет 06 лют, 2020 19:10 Re: Коронавирус в Китае

Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Мизантрóп

Повідомлень: 3669 З нами з: 03.12.14 Подякував: 462 раз. Подякували: 538 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 22:01



Такого же мнения придерживается и сенатор Том Коттон, который обвиняет Китай во лжи и сокрытии информации.



Коронавирус 2019-nCoV является смертоносным биологическим оружием нападения или биологическим агентом двойного назначения, сообщил в интервью Geopolitics and Empire профессор университета Иллинойса Фрэнсис Бойл. Эксперт является автором так называемого «Закона против биологического терроризма» 1989 года, который регламентирует применение в США международной «Конвенции о биологическом оружии» 1975 года.



http://www.profinance.ru/news/2020/02/0 ... aetsy.html











Эксперт по биологическому оружию утверждает, что коронавирус им и является.Такого же мнения придерживается и сенатор Том Коттон, который обвиняет Китай во лжи и сокрытии информации.Коронавирус 2019-nCoV является смертоносным биологическим оружием нападения или биологическим агентом двойного назначения, сообщил в интервью Geopolitics and Empire профессор университета Иллинойса Фрэнсис Бойл. Эксперт является автором так называемого «Закона против биологического терроризма» 1989 года, который регламентирует применение в США международной «Конвенции о биологическом оружии» 1975 года. Востаннє редагувалось andrein в Чет 06 лют, 2020 22:16, всього редагувалось 3 разів. andrein

Повідомлень: 658 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 22:01 Читаю некоторых авторов - и смешно, и грустно.



Народ, у нас в Украине в 2018-м году было зафиксировано 53 тыс случаев заболевания корью - тяжелой вирусной инфекции, против которой тоже не существует специфического лечения, только симптоматическое! Причина - срыв вакцинации МОЗом Супрун и "диссидентства" идиотов-антипрививочников.



В 2019-м - вообще появилась дифтерия, которой здесь не было 40 лет! А это заболевание без лечения (которого в Украине аж на 30 человек) имеет летальность 60%!



Вот о чем беспокоиться нужно, а не об уханьском коронавирусе, не являющимся ни общемировой, ни общеевропейской, ни украинской проблемой... Да и тот уже на спад пошел (как и ожидалось в научных, а не желто-медийных кругах) zРадио

Повідомлень: 4868 З нами з: 02.05.18 Подякував: 902 раз. Подякували: 2048 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 22:09 Умер китайский доктор, который одним из первых выразил обеспокоенность по поводу распространения нового коронавируса в Ухани. 34-летний Ли Вэньлян подвергся преследованиям со стороны китайской полиции за «распространение слухов» после публикации предупреждения в социальных сетях в конце декабря 2019 года. Газета Global Times, опубликовала в твиттере, что Ли умер от вируса спустя почти месяц после того, как заболел. andrein

Повідомлень: 658 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 20212223 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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