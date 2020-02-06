Коронавирус в Китае

Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:27

Schmit написав: Супрун активно пропагандировала прививки, развенчивая мифы идиотов-антипрививочников.

Супрун активно пропагандировала прививки, развенчивая мифы идиотов-антипрививочников.

Супрун за все хорошее против всего плохого только в ФБ. А по факту при ней даже диабетики перестали получать инсулин. Но если инсулин еще можно найти в аптеках за свои, то, например, противорабических и противодифтерийных сывороток ты не купишь сам ни в Украине, ни за границей. А их в Украине считанные дозы - так МОЗ Супрун решил!Что касается вакцинации - твой график доказывает ее провал в 2015-2016 гг, что и привело к потере коллективного иммунитета по той же кори. Супрун, если ты не знал, и.о. министра с 2016-го. А до нее был еще один большой "любитель" украинцев Квиташвили...