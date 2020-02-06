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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 19:10

Re: Коронавирус в Китае


:lol:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:01

Эксперт по биологическому оружию утверждает, что коронавирус им и является.

Такого же мнения придерживается и сенатор Том Коттон, который обвиняет Китай во лжи и сокрытии информации.

Коронавирус 2019-nCoV является смертоносным биологическим оружием нападения или биологическим агентом двойного назначения, сообщил в интервью Geopolitics and Empire профессор университета Иллинойса Фрэнсис Бойл. Эксперт является автором так называемого «Закона против биологического терроризма» 1989 года, который регламентирует применение в США международной «Конвенции о биологическом оружии» 1975 года.

http://www.profinance.ru/news/2020/02/0 ... aetsy.html







Востаннє редагувалось andrein в Чет 06 лют, 2020 22:46, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:01

Читаю некоторых авторов - и смешно, и грустно.

Народ, у нас в Украине в 2018-м году было зафиксировано 53 тыс случаев заболевания корью - тяжелой вирусной инфекции, против которой тоже не существует специфического лечения, только симптоматическое! Причина - срыв вакцинации МОЗом Супрун и "диссидентства" идиотов-антипрививочников.

В 2019-м - вообще появилась дифтерия, которой здесь не было 40 лет! А это заболевание без лечения (которого в Украине аж на 30 человек) имеет летальность 60%!

Вот о чем беспокоиться нужно, а не об уханьском коронавирусе, не являющимся ни общемировой, ни общеевропейской, ни украинской проблемой... Да и тот уже на спад пошел (как и ожидалось в научных, а не желто-медийных кругах)
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:09

Умер китайский доктор, который одним из первых выразил обеспокоенность по поводу распространения нового коронавируса в Ухани. 34-летний Ли Вэньлян подвергся преследованиям со стороны китайской полиции за «распространение слухов» после публикации предупреждения в социальных сетях в конце декабря 2019 года. Газета Global Times, опубликовала в твиттере, что Ли умер от вируса спустя почти месяц после того, как заболел.
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:15

  Мизантрóп написав:
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БЛЖДАД! Это точно не фейк? Если нет - то это днищаннее мальчика распятого в трусиках.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 08:58

Re: Коронавирус в Китае

  zРадио написав:Народ, у нас в Украине в 2018-м году было зафиксировано 53 тыс случаев заболевания корью - тяжелой вирусной инфекции, против которой тоже не существует специфического лечения, только симптоматическое! Причина - срыв вакцинации МОЗом Супрун и "диссидентства" идиотов-антипрививочников.

Супрун активно пропагандировала прививки, развенчивая мифы идиотов-антипрививочников.
https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2373361639615056/
Зображення
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 07 лют, 2020 10:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:21

  Schmit написав:... идиотов-антипрививочников

Только нужно учитывать специфику страны, в которой живёшь. Прививки закупаются по коррупционным схемам, нарушаются сроки годности, условия хранения, делаются неквалифицированным персоналом. Всё это приводит к смертям тех людей, а часто детей, которые спокойно жили бы ещё многие десятилетия, если бы не прививка
Плюс к этому, есть такое понятие, как коллективный иммунитет. Если прививку сделает какой-то процент людей, обычно около 90%, то эпидемия не начнётся. Так что нет ничего плохого, чтоб здоровьем своих детей, делая прививки, порисковал кто-то другой
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:35

  zРадио написав:Читаю некоторых авторов - и смешно, и грустно.

Народ, у нас в Украине в 2018-м году было зафиксировано 53 тыс случаев заболевания корью - тяжелой вирусной инфекции, против которой тоже не существует специфического лечения, только симптоматическое! Причина - срыв вакцинации МОЗом Супрун и "диссидентства" идиотов-антипрививочников.

В 2019-м - вообще появилась дифтерия, которой здесь не было 40 лет! А это заболевание без лечения (которого в Украине аж на 30 человек) имеет летальность 60%!

Вот о чем беспокоиться нужно, а не об уханьском коронавирусе, не являющимся ни общемировой, ни общеевропейской, ни украинской проблемой... Да и тот уже на спад пошел (как и ожидалось в научных, а не желто-медийных кругах)


Та все це фігня . В ДТП кожного року в Україні гине від 3500 до 4500 людей . Чомусь це Вас не лякає . І нікого не лякає .
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:27

  Schmit написав:Супрун активно пропагандировала прививки, развенчивая мифы идиотов-антипрививочников.


Супрун за все хорошее против всего плохого только в ФБ. А по факту при ней даже диабетики перестали получать инсулин. Но если инсулин еще можно найти в аптеках за свои, то, например, противорабических и противодифтерийных сывороток ты не купишь сам ни в Украине, ни за границей. А их в Украине считанные дозы - так МОЗ Супрун решил!

Что касается вакцинации - твой график доказывает ее провал в 2015-2016 гг, что и привело к потере коллективного иммунитета по той же кори. Супрун, если ты не знал, и.о. министра с 2016-го. А до нее был еще один большой "любитель" украинцев Квиташвили...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:36

  Puente написав: Чомусь це Вас не лякає


С чего вы сделали такой вывод? Я - большой сторонник уголовной ответственности за пьяное вождение. Это самое простое и быстрое, что можно сделать для снижения смертности на дорогах. По другим особо грубым нарушениям ПДД считаю правильным возможность конфискации не только прав, но и автомобиля.

PS: плохие дороги - отдельная проблема, которую просто принятием законов не решить. Поэтому это опускаю
zРадио
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