Коронавирус в Китае

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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:47
Puente написав:
В ДТП кожного року в Україні гине від 3500 до 4500 людей . Чомусь це Вас не лякає . І нікого не лякає .
Не пугает только тех, кто не видит реальную ситуацию на дорогах. Недалеко от моего дома на шоссе стабильно кто-то разбивается, и я реально вижу покарёженные участки разделительного заграждения, которые ещё вчера были целые.
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safonovstanislav
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