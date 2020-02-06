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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:47

  Puente написав:В ДТП кожного року в Україні гине від 3500 до 4500 людей . Чомусь це Вас не лякає . І нікого не лякає .

Не пугает только тех, кто не видит реальную ситуацию на дорогах. Недалеко от моего дома на шоссе стабильно кто-то разбивается, и я реально вижу покарёженные участки разделительного заграждения, которые ещё вчера были целые.
safonovstanislav
 
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