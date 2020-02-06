Коронавирус в Китае

Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:30

zРадио написав: Читаю некоторых авторов - и смешно, и грустно.



Народ, у нас в Украине в 2018-м году было зафиксировано 53 тыс случаев заболевания корью - тяжелой вирусной инфекции, против которой тоже не существует специфического лечения, только симптоматическое! Причина - срыв вакцинации МОЗом Супрун и "диссидентства" идиотов-антипрививочников.



В 2019-м - вообще появилась дифтерия, которой здесь не было 40 лет! А это заболевание без лечения (которого в Украине аж на 30 человек) имеет летальность 60%!



Вот о чем беспокоиться нужно, а не об уханьском коронавирусе, не являющимся ни общемировой, ни общеевропейской, ни украинской проблемой... Да и тот уже на спад пошел (как и ожидалось в научных, а не желто-медийных кругах) Читаю некоторых авторов - и смешно, и грустно.Народ, у нас в Украине в 2018-м году было зафиксировано 53 тыс случаев заболевания корью - тяжелой вирусной инфекции, против которой тоже не существует специфического лечения, только симптоматическое! Причина - срыв вакцинации МОЗом Супрун и "диссидентства" идиотов-антипрививочников.В 2019-м - вообще появилась дифтерия, которой здесь не было 40 лет! А это заболевание без лечения (которого в Украине аж на 30 человек) имеет летальность 60%!Вот о чем беспокоиться нужно, а не об уханьском коронавирусе, не являющимся ни общемировой, ни общеевропейской, ни украинской проблемой... Да и тот уже на спад пошел (как и ожидалось в научных, а не желто-медийных кругах)

в основном согласен и про корь согласен. Но по поводу антипривывочников идиотов , не совсем, если лечение имеется ( существует в природе) то оно должно быть в Украине в достаточном количестве , анатоксин от того же столбняка например, и какой мне смысл городскому жителю делать прививку от столбняка если я коровьего говна уже лет 20 не видел ... вот когда последний раз 20 лет назад в коровнике наступил на гвоздь через пол часа уже был в кабинете и вакцинировался от столбняка. Вот я добровольно вакцинировался от Гриппа так как считаю что Гриппом заболеть у мен вероятность больше чем столбняком или дифтерией. Так же может быть испорченная вакцина (не надлежащее хранение) в паре процентов случаев иммунитет может не развиться в паре процентов случаев прививки противопоказаны ! Так что лекарства от излечимых болезней должны быть . И тут я с вами согласен что от дифтерии должны быть лекарства а не только Вакцины . Если болезнь излечима то у меня должен быть выбор колоться вакцину или нет. В принципе даже если не излечима то это моя жизнь и мое право, некоторые пишут отказ от реанимации ( не я ) и это можно .