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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:47

  Puente написав:В ДТП кожного року в Україні гине від 3500 до 4500 людей . Чомусь це Вас не лякає . І нікого не лякає .

Не пугает только тех, кто не видит реальную ситуацию на дорогах. Недалеко от моего дома на шоссе стабильно кто-то разбивается, и я реально вижу покарёженные участки разделительного заграждения, которые ещё вчера были целые.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:33

Re: Коронавирус в Китае

  zРадио написав:Вот о чем беспокоиться нужно, а не об уханьском коронавирусе, не являющимся ни общемировой, ни общеевропейской, ни украинской проблемой... Да и тот уже на спад пошел (как и ожидалось в научных, а не желто-медийных кругах)

Грип вже пішов на спад? Він вже, як мінімум, півтори сотні років "спадає", забравши не одну сотню мільйонів життів. Бо мутує, як і коронавірус, а ця зараза ще й має відносно довгий заразний інкубаційний період.
Навіть на закритому лайнері кількість заражених вже збільшилась з 20 до 60. Так що нічого ще не відомо, і загроза цілком реальна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:56

  zРадио написав:Читаю некоторых авторов - и смешно, и грустно.

Народ, у нас в Украине в 2018-м году было зафиксировано 53 тыс случаев заболевания корью - тяжелой вирусной инфекции, против которой тоже не существует специфического лечения, только симптоматическое! Причина - срыв вакцинации МОЗом Супрун и "диссидентства" идиотов-антипрививочников.

В 2019-м - вообще появилась дифтерия, которой здесь не было 40 лет! А это заболевание без лечения (которого в Украине аж на 30 человек) имеет летальность 60%!

Вот о чем беспокоиться нужно, а не об уханьском коронавирусе, не являющимся ни общемировой, ни общеевропейской, ни украинской проблемой... Да и тот уже на спад пошел (как и ожидалось в научных, а не желто-медийных кругах)

Вчера беседовал с врачом. Насчет китайского коронавируса у него мнения нет, но беспокоят участившиеся у нас случаи вирусной пневмонии, имеющей сходство с SARS.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:10

Re: Коронавирус в Китае

  lapay написав:загроза цілком реальна
А я не боюся :!: зробив профілактику :wink:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:11

Re: Коронавирус в Китае

  Slx написав:Это точно не фейк?
Костя Эрнст шутить не будет)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:16

  lapay написав:
  zРадио написав:Вот о чем беспокоиться нужно, а не об уханьском коронавирусе, не являющимся ни общемировой, ни общеевропейской, ни украинской проблемой... Да и тот уже на спад пошел (как и ожидалось в научных, а не желто-медийных кругах)

Грип вже пішов на спад? Він вже, як мінімум, півтори сотні років "спадає", забравши не одну сотню мільйонів життів. Бо мутує, як і коронавірус, а ця зараза ще й має відносно довгий заразний інкубаційний період.
Навіть на закритому лайнері кількість заражених вже збільшилась з 20 до 60. Так що нічого ще не відомо, і загроза цілком реальна.


Прости, но ты уже отличился познаниями в теме, перепутав летальность со смертностью )) У тебя очень "обывательское" понимание, поэтому лучше довериться WHO
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:16

andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:20

Re: Коронавирус в Китае

  zРадио написав:Прости, но ты уже отличился познаниями в теме, перепутав летальность со смертностью )) У тебя очень "обывательское" понимание, поэтому лучше довериться WHO

Довіряйся кому хочеш, вірусу на це начхати. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:22

Re: Коронавирус в Китае

Мизантрóп написав:
  lapay написав:загроза цілком реальна
А я не боюся :!: зробив профілактику :wink:


Три по 50 бехе ровки хорошо действуют, сразу чувствуешь себя более защищенным во время эпидемии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:30

  zРадио написав:Читаю некоторых авторов - и смешно, и грустно.

Народ, у нас в Украине в 2018-м году было зафиксировано 53 тыс случаев заболевания корью - тяжелой вирусной инфекции, против которой тоже не существует специфического лечения, только симптоматическое! Причина - срыв вакцинации МОЗом Супрун и "диссидентства" идиотов-антипрививочников.

В 2019-м - вообще появилась дифтерия, которой здесь не было 40 лет! А это заболевание без лечения (которого в Украине аж на 30 человек) имеет летальность 60%!

Вот о чем беспокоиться нужно, а не об уханьском коронавирусе, не являющимся ни общемировой, ни общеевропейской, ни украинской проблемой... Да и тот уже на спад пошел (как и ожидалось в научных, а не желто-медийных кругах)

в основном согласен и про корь согласен. Но по поводу антипривывочников идиотов , не совсем, если лечение имеется ( существует в природе) то оно должно быть в Украине в достаточном количестве , анатоксин от того же столбняка например, и какой мне смысл городскому жителю делать прививку от столбняка если я коровьего говна уже лет 20 не видел ... вот когда последний раз 20 лет назад в коровнике наступил на гвоздь через пол часа уже был в кабинете и вакцинировался от столбняка. Вот я добровольно вакцинировался от Гриппа так как считаю что Гриппом заболеть у мен вероятность больше чем столбняком или дифтерией. Так же может быть испорченная вакцина (не надлежащее хранение) в паре процентов случаев иммунитет может не развиться в паре процентов случаев прививки противопоказаны ! Так что лекарства от излечимых болезней должны быть . И тут я с вами согласен что от дифтерии должны быть лекарства а не только Вакцины . Если болезнь излечима то у меня должен быть выбор колоться вакцину или нет. В принципе даже если не излечима то это моя жизнь и мое право, некоторые пишут отказ от реанимации ( не я ) и это можно .
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