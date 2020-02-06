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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:38

  lapay написав:Бо мутує, як і коронавірус, а ця зараза ще й має відносно довгий заразний інкубаційний період.
Навіть на закритому лайнері кількість заражених вже збільшилась з 20 до 60. Так що нічого ще не відомо, і загроза цілком реальна.

по официальной статистике вероятность умереть от короновируса что-то около 3%
и из этих 3% наверное 80% тех кому за 60 . Так что если вам до 60 и нет хронических заболеваний то вероятность умереть от короновируса при заражении где-то 0,5% ( грубо) сравните это с вероятностью попасть по авто или инфицироваться у парикмахера при стрижке гепатитом Б значительно выше если вам подбреют шею например... ( маникюр стоматолог и так далее )
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:40

  Starikan написав:
  zРадио написав:Читаю некоторых авторов - и смешно, и грустно.

Народ, у нас в Украине в 2018-м году было зафиксировано 53 тыс случаев заболевания корью - тяжелой вирусной инфекции, против которой тоже не существует специфического лечения, только симптоматическое! Причина - срыв вакцинации МОЗом Супрун и "диссидентства" идиотов-антипрививочников.

В 2019-м - вообще появилась дифтерия, которой здесь не было 40 лет! А это заболевание без лечения (которого в Украине аж на 30 человек) имеет летальность 60%!

Вот о чем беспокоиться нужно, а не об уханьском коронавирусе, не являющимся ни общемировой, ни общеевропейской, ни украинской проблемой... Да и тот уже на спад пошел (как и ожидалось в научных, а не желто-медийных кругах)

Вчера беседовал с врачом. Насчет китайского коронавируса у него мнения нет, но беспокоят участившиеся у нас случаи вирусной пневмонии, имеющей сходство с SARS.
может это и он ( короновирус) ведь там тоже вирусная пневмония, а тестов "до вчера " никто не делал на короновирус ... Эти случаи вирусной пневмонии до конца не обследованы там всего в двух случаях успели\смогли выделить какой-то вирус
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:45

Re: Коронавирус в Китае

  yama написав:по официальной статистике вероятность умереть от короновируса что-то около 3%
и из этих 3% наверное 80% тех кому за 60 . Так что если вам до 60 и нет хронических заболеваний то вероятность умереть от короновируса при заражении где-то 0,5% ( грубо) сравните это с вероятностью попасть по авто или инфицироваться у парикмахера при стрижке гепатитом Б значительно выше если вам подбреют шею например... ( маникюр стоматолог и так далее )

https://phc.org.ua/sites/default/files/ ... 019%2B.pdf
Резюме за епідемічний сезон 2018–2019 років(01.10.2018–19.05.2019)

Протягом сезону на грип та ГРВІ перехворіло 5,4 млн людей, 65,3% з яких —діти віком до 17 років.
Епідемічний процес із грипу та ГРВІ характеризувався середньою інтенсивністю та регіональним поширенням.
Упродовж епідемічного сезону грип забрав життя 64 українців, зокрема 12 дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу, 11 осіб взагалі не зверталися по медичну допомогу, а кожен п’ятий звернувся вже за критичного погіршення стану здоров’я на 6-й день хвороби та пізніше.
Серед лабораторно обстежених на грип 2 927 осіб методом ПЛР у 30% отримано позитивні результати. У циркуляції абсолютно домінували віруси грипу типу A.
Із початку сезону проти грипу вакциновано 161543 людини(0,4% населення), частка дітейсеред щеплених становить 24%


А що буде при летальності навіть в 1%?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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