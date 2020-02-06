Коронавирус в Китае

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 22232425 Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:38 lapay написав: Бо мутує, як і коронавірус, а ця зараза ще й має відносно довгий заразний інкубаційний період.

Навіть на закритому лайнері кількість заражених вже збільшилась з 20 до 60. Так що нічого ще не відомо, і загроза цілком реальна. Бо мутує, як і коронавірус, а ця зараза ще й має відносно довгий заразний інкубаційний період.Навіть на закритому лайнері кількість заражених вже збільшилась з 20 до 60. Так що нічого ще не відомо, і загроза цілком реальна.

по официальной статистике вероятность умереть от короновируса что-то около 3%

и из этих 3% наверное 80% тех кому за 60 . Так что если вам до 60 и нет хронических заболеваний то вероятность умереть от короновируса при заражении где-то 0,5% ( грубо) сравните это с вероятностью попасть по авто или инфицироваться у парикмахера при стрижке гепатитом Б значительно выше если вам подбреют шею например... ( маникюр стоматолог и так далее ) по официальной статистике вероятность умереть от короновируса что-то около 3%и из этих 3% наверное 80% тех кому за 60 . Так что если вам до 60 и нет хронических заболеваний то вероятность умереть от короновируса при заражении где-то 0,5% ( грубо) сравните это с вероятностью попасть по авто или инфицироваться у парикмахера при стрижке гепатитом Б значительно выше если вам подбреют шею например... ( маникюр стоматолог и так далее ) yama Повідомлень: 1880 З нами з: 12.08.17 Подякував: 3405 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:40 Starikan написав: zРадио написав: Читаю некоторых авторов - и смешно, и грустно.



Народ, у нас в Украине в 2018-м году было зафиксировано 53 тыс случаев заболевания корью - тяжелой вирусной инфекции, против которой тоже не существует специфического лечения, только симптоматическое! Причина - срыв вакцинации МОЗом Супрун и "диссидентства" идиотов-антипрививочников.



В 2019-м - вообще появилась дифтерия, которой здесь не было 40 лет! А это заболевание без лечения (которого в Украине аж на 30 человек) имеет летальность 60%!



Вот о чем беспокоиться нужно, а не об уханьском коронавирусе, не являющимся ни общемировой, ни общеевропейской, ни украинской проблемой... Да и тот уже на спад пошел (как и ожидалось в научных, а не желто-медийных кругах) Читаю некоторых авторов - и смешно, и грустно.Народ, у нас в Украине в 2018-м году было зафиксировано 53 тыс случаев заболевания корью - тяжелой вирусной инфекции, против которой тоже не существует специфического лечения, только симптоматическое! Причина - срыв вакцинации МОЗом Супрун и "диссидентства" идиотов-антипрививочников.В 2019-м - вообще появилась дифтерия, которой здесь не было 40 лет! А это заболевание без лечения (которого в Украине аж на 30 человек) имеет летальность 60%!Вот о чем беспокоиться нужно, а не об уханьском коронавирусе, не являющимся ни общемировой, ни общеевропейской, ни украинской проблемой... Да и тот уже на спад пошел (как и ожидалось в научных, а не желто-медийных кругах)

Вчера беседовал с врачом. Насчет китайского коронавируса у него мнения нет, но беспокоят участившиеся у нас случаи вирусной пневмонии, имеющей сходство с SARS. Вчера беседовал с врачом. Насчет китайского коронавируса у него мнения нет, но беспокоят участившиеся у нас случаи вирусной пневмонии, имеющей сходство с SARS. может это и он ( короновирус) ведь там тоже вирусная пневмония, а тестов "до вчера " никто не делал на короновирус ... Эти случаи вирусной пневмонии до конца не обследованы там всего в двух случаях успели\смогли выделить какой-то вирус может это и он ( короновирус) ведь там тоже вирусная пневмония, а тестов "до вчера " никто не делал на короновирус ... Эти случаи вирусной пневмонии до конца не обследованы там всего в двух случаях успели\смогли выделить какой-то вирус yama Повідомлень: 1880 З нами з: 12.08.17 Подякував: 3405 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:45 Re: Коронавирус в Китае yama написав: по официальной статистике вероятность умереть от короновируса что-то около 3%

и из этих 3% наверное 80% тех кому за 60 . Так что если вам до 60 и нет хронических заболеваний то вероятность умереть от короновируса при заражении где-то 0,5% ( грубо) сравните это с вероятностью попасть по авто или инфицироваться у парикмахера при стрижке гепатитом Б значительно выше если вам подбреют шею например... ( маникюр стоматолог и так далее ) по официальной статистике вероятность умереть от короновируса что-то около 3%и из этих 3% наверное 80% тех кому за 60 . Так что если вам до 60 и нет хронических заболеваний то вероятность умереть от короновируса при заражении где-то 0,5% ( грубо) сравните это с вероятностью попасть по авто или инфицироваться у парикмахера при стрижке гепатитом Б значительно выше если вам подбреют шею например... ( маникюр стоматолог и так далее )

https://phc.org.ua/sites/default/files/ ... 019%2B.pdf

Резюме за епідемічний сезон 2018–2019 років(01.10.2018–19.05.2019)



Протягом сезону на грип та ГРВІ перехворіло 5,4 млн людей, 65,3% з яких —діти віком до 17 років.

Епідемічний процес із грипу та ГРВІ характеризувався середньою інтенсивністю та регіональним поширенням.

Упродовж епідемічного сезону грип забрав життя 64 українців, зокрема 12 дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу, 11 осіб взагалі не зверталися по медичну допомогу, а кожен п’ятий звернувся вже за критичного погіршення стану здоров’я на 6-й день хвороби та пізніше.

Серед лабораторно обстежених на грип 2 927 осіб методом ПЛР у 30% отримано позитивні результати. У циркуляції абсолютно домінували віруси грипу типу A.

Із початку сезону проти грипу вакциновано 161543 людини(0,4% населення), частка дітейсеред щеплених становить 24%



А що буде при летальності навіть в 1%? А що буде при летальності навіть в 1%? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9905 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1102 раз. Подякували: 1220 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:16 freeze написав: Мизантрóп написав: lapay написав: загроза цілком реальна загроза цілком реальна А я не боюся зробив профілактику А я не боюсязробив профілактику



Три по 50 бехе ровки хорошо действуют, сразу чувствуешь себя более защищенным во время эпидемии. Три по 50 бехе ровки хорошо действуют, сразу чувствуешь себя более защищенным во время эпидемии.

до того утренняя пробежка в лесу,бассейн в цоколе и 3 по 50 своей.На Шаббат баньку растоплю))

в аптеке не помню даже когда был. до того утренняя пробежка в лесу,бассейн в цоколе и 3 по 50 своей.На Шаббат баньку растоплю))в аптеке не помню даже когда был. Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Мизантрóп

Повідомлень: 3680 З нами з: 03.12.14 Подякував: 463 раз. Подякували: 538 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:50

Определять уровень смертности как отношение числа заразившихся к числу умерших не вполне корректно, ибо "заразившийся" есть промежуточная фаза, из которой два выхода - "выжил" и "умер". Число тех, кто добрался до одной из этих финальных стадий на сегодня:

Выживших - 1,740

Умерших - 638

(источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/ )

Таким образом, наблюдаемый уровень смертности составляет 638 / ( 1740 + 638 ) = 0.268 или почти 27%, а отнюдь не 2%, о которых успокоительно вещают.

Остальным 31,532 заразившимся еще предстоит определиться со своей категорией, возможно, на большей выборке соотношение изменится. Кстати, о смертности:Определять уровень смертности как отношение числа заразившихся к числу умерших не вполне корректно, ибо "заразившийся" есть промежуточная фаза, из которой два выхода - "выжил" и "умер". Число тех, кто добрался до одной из этих финальных стадий на сегодня:Выживших - 1,740Умерших - 638(источник:Таким образом, наблюдаемый уровень смертности составляет 638 / ( 1740 + 638 ) = 0.268 или почти 27%, а отнюдь не 2%, о которых успокоительно вещают.Остальным 31,532 заразившимся еще предстоит определиться со своей категорией, возможно, на большей выборке соотношение изменится. headshaker Повідомлень: 908 З нами з: 08.05.15 Подякував: 1638 раз. Подякували: 387 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 22232425 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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