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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23242526>
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:38

  lapay написав:Бо мутує, як і коронавірус, а ця зараза ще й має відносно довгий заразний інкубаційний період.
Навіть на закритому лайнері кількість заражених вже збільшилась з 20 до 60. Так що нічого ще не відомо, і загроза цілком реальна.

по официальной статистике вероятность умереть от короновируса что-то около 3%
и из этих 3% наверное 80% тех кому за 60 . Так что если вам до 60 и нет хронических заболеваний то вероятность умереть от короновируса при заражении где-то 0,5% ( грубо) сравните это с вероятностью попасть по авто или инфицироваться у парикмахера при стрижке гепатитом Б значительно выше если вам подбреют шею например... ( маникюр стоматолог и так далее )
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:40

  Starikan написав:
  zРадио написав:Читаю некоторых авторов - и смешно, и грустно.

Народ, у нас в Украине в 2018-м году было зафиксировано 53 тыс случаев заболевания корью - тяжелой вирусной инфекции, против которой тоже не существует специфического лечения, только симптоматическое! Причина - срыв вакцинации МОЗом Супрун и "диссидентства" идиотов-антипрививочников.

В 2019-м - вообще появилась дифтерия, которой здесь не было 40 лет! А это заболевание без лечения (которого в Украине аж на 30 человек) имеет летальность 60%!

Вот о чем беспокоиться нужно, а не об уханьском коронавирусе, не являющимся ни общемировой, ни общеевропейской, ни украинской проблемой... Да и тот уже на спад пошел (как и ожидалось в научных, а не желто-медийных кругах)

Вчера беседовал с врачом. Насчет китайского коронавируса у него мнения нет, но беспокоят участившиеся у нас случаи вирусной пневмонии, имеющей сходство с SARS.
может это и он ( короновирус) ведь там тоже вирусная пневмония, а тестов "до вчера " никто не делал на короновирус ... Эти случаи вирусной пневмонии до конца не обследованы там всего в двух случаях успели\смогли выделить какой-то вирус
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:45

Re: Коронавирус в Китае

  yama написав:по официальной статистике вероятность умереть от короновируса что-то около 3%
и из этих 3% наверное 80% тех кому за 60 . Так что если вам до 60 и нет хронических заболеваний то вероятность умереть от короновируса при заражении где-то 0,5% ( грубо) сравните это с вероятностью попасть по авто или инфицироваться у парикмахера при стрижке гепатитом Б значительно выше если вам подбреют шею например... ( маникюр стоматолог и так далее )

https://phc.org.ua/sites/default/files/ ... 019%2B.pdf
Резюме за епідемічний сезон 2018–2019 років(01.10.2018–19.05.2019)

Протягом сезону на грип та ГРВІ перехворіло 5,4 млн людей, 65,3% з яких —діти віком до 17 років.
Епідемічний процес із грипу та ГРВІ характеризувався середньою інтенсивністю та регіональним поширенням.
Упродовж епідемічного сезону грип забрав життя 64 українців, зокрема 12 дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу, 11 осіб взагалі не зверталися по медичну допомогу, а кожен п’ятий звернувся вже за критичного погіршення стану здоров’я на 6-й день хвороби та пізніше.
Серед лабораторно обстежених на грип 2 927 осіб методом ПЛР у 30% отримано позитивні результати. У циркуляції абсолютно домінували віруси грипу типу A.
Із початку сезону проти грипу вакциновано 161543 людини(0,4% населення), частка дітейсеред щеплених становить 24%


А що буде при летальності навіть в 1%?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:16

  freeze написав:
Мизантрóп написав:
  lapay написав:загроза цілком реальна
А я не боюся :!: зробив профілактику :wink:


Три по 50 бехе ровки хорошо действуют, сразу чувствуешь себя более защищенным во время эпидемии.

до того утренняя пробежка в лесу,бассейн в цоколе и 3 по 50 своей.На Шаббат баньку растоплю))
в аптеке не помню даже когда был.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:50

Кстати, о смертности:
Определять уровень смертности как отношение числа заразившихся к числу умерших не вполне корректно, ибо "заразившийся" есть промежуточная фаза, из которой два выхода - "выжил" и "умер". Число тех, кто добрался до одной из этих финальных стадий на сегодня:
Выживших - 1,740
Умерших - 638
(источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/)
Таким образом, наблюдаемый уровень смертности составляет 638 / ( 1740 + 638 ) = 0.268 или почти 27%, а отнюдь не 2%, о которых успокоительно вещают.
Остальным 31,532 заразившимся еще предстоит определиться со своей категорией, возможно, на большей выборке соотношение изменится.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:24

  headshaker написав:Кстати, о смертности:
Определять уровень смертности как отношение числа заразившихся к числу умерших не вполне корректно, ибо "заразившийся" есть промежуточная фаза, из которой два выхода - "выжил" и "умер". Число тех, кто добрался до одной из этих финальных стадий на сегодня:
Выживших - 1,740
Умерших - 638
(источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/)
Таким образом, наблюдаемый уровень смертности составляет 638 / ( 1740 + 638 ) = 0.268 или почти 27%, а отнюдь не 2%, о которых успокоительно вещают.
Остальным 31,532 заразившимся еще предстоит определиться со своей категорией, возможно, на большей выборке соотношение изменится.

Вы забыли про людей возрастом до 60 лет, большинство из которых вирус не беспокоит вообще никак. Они ж там хвастались в Ухане 2 года назад о значительных успехах в изучении летучих мышей и коронавирусов. Вот изобрели вирус, переносчиками которого является молодёжь, а мрут только старики.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:25

Re: Коронавирус в Китае

yama написав:по официальной статистике вероятность умереть от короновируса что-то около 3%
и из этих 3% наверное 80% тех кому за 60 . Так что если вам до 60 и нет хронических заболеваний то вероятность умереть от короновируса при заражении где-то 0,5%


Как то 0.5 процента кажется излишне оптимистичным, имхо.
Врач, который первым забил тревогу по эпидемии, скончался вчера в возрасте 34 лет, вроде на здоровье не жаловался.
За пределами Китая умерли всего двое, но 39 и 44 лет, а никак не старики.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:32

  freeze написав:
yama написав:по официальной статистике вероятность умереть от короновируса что-то около 3%
и из этих 3% наверное 80% тех кому за 60 . Так что если вам до 60 и нет хронических заболеваний то вероятность умереть от короновируса при заражении где-то 0,5%


Как то 0.5 процента кажется излишне оптимистичным, имхо.
Врач, который первым забил тревогу по эпидемии, скончался вчера в возрасте 34 лет, вроде на здоровье не жаловался.
За пределами Китая умерли всего двое, но 39 и 44 лет, а никак не старики.

"Мышь летучая" принесла человечеству вирус который бьёт по иммунитету как ВИЧ и передается воздушно-капельным как ОРВи. Поэтому и дрейфуют корабли в море и самолёты не летают и все на ушах и враги вроде США и Китая готовы сотрудничать...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:01

  safonovstanislav написав:
  headshaker написав:Кстати, о смертности:
Определять уровень смертности как отношение числа заразившихся к числу умерших не вполне корректно, ибо "заразившийся" есть промежуточная фаза, из которой два выхода - "выжил" и "умер". Число тех, кто добрался до одной из этих финальных стадий на сегодня:
Выживших - 1,740
Умерших - 638
(источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/)
Таким образом, наблюдаемый уровень смертности составляет 638 / ( 1740 + 638 ) = 0.268 или почти 27%, а отнюдь не 2%, о которых успокоительно вещают.
Остальным 31,532 заразившимся еще предстоит определиться со своей категорией, возможно, на большей выборке соотношение изменится.

Вы забыли про людей возрастом до 60 лет, большинство из которых вирус не беспокоит вообще никак. Они ж там хвастались в Ухане 2 года назад о значительных успехах в изучении летучих мышей и коронавирусов. Вот изобрели вирус, переносчиками которого является молодёжь, а мрут только старики.

Умершему врачу было 33. Так что не факт.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:13

Компания Tencent, работающая в Китае, случайно обнародовала реальные данные о числе погибших от коронавируса. Статистика в 80 раз превосходит официальные сведения.

Технологический конгломерат обновил онлайн-карту распространения коронавируса. Число инфицированных резко возросло до 154 тыс., погибших – до 24,5 тыс. человек. Tencent быстро заметила допущенную оплошность и внесла поправки.

Коммунистическую партию Пекина уже не раз обвиняли в сокрытии правды о распространении вируса. На фоне слухов о трупах, которые в моргах не регистрируют, ошибка не выглядит случайной. Для предупреждения эпидемии Вьетнам, Тайвань, Италия, Новая Зеландия, Австралия, США и другие страны закрыли границы для лиц, прибывающих из КНР.
Согласно официальной статистике, на 6 февраля количество больных достигло 28,3 тыс. человек. Выздоровели 1363 пациента, погибли – 565.

Если это правда, то все плохо, очень плохо. Это действительно вышедшее из под контроля биооружие.
Schmit
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