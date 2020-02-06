Коронавирус в Китае

Schmit
Правда, як завжди, десь між "крайнощами".
Офіційну статистику можна вважати мінімальною "крайністю".
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:16
Schmit
Правда, як завжди, десь між "крайнощами".
Офіційну статистику можна вважати мінімальною "крайністю".
Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:19
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:38
Может это и не биооружие. В Ютубе полно роликов как в китайских забегаловках китайцы жрут живьем, окуная в соус, мышей, живых крысят, летучих мышей. Тянут в рот всякую *****, поэтому этот район и источник множества новых эпидемий.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:15
Так отдельная прививка от столбняка - это уже экзотика. По крайней мере в мире. Сейчас делается либо АКДС одновременно от коклюша, дифтерии и столбняка, либо АДС одновременно от дифтерии и столбняка.
Это не совсем личное право выбора - согласитесь. Если говорить не только о вирусных инфекциях, а патогенах в целом, то среди бактериальных, например, там сплошь и рядом смертельные, от которых общество имеет право на защиту. Открытая форма туберкулеза - мне бы очень не хотелось, чтобы такие больные сами за себя решали. А ведь так по факту (снова благодаря Супрун) и есть.
Простите, кому эта дама нравится, но именно ее решениями массово закрываются тубдиспансеры. Видите ли, она считает, что таким больным можно лечиться дома под присмотром семейного доктора. Ну бред же - где еще в мире такое есть?! Но, тем не менее, маємо шо маємо - скоро тубдиспансеров практически не останется, притом, что количество активных больных не снижается...
Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:21
О, хоспадя, что это, синдром Янины Соколовой - был в больнице в качестве пациента, значит знаю о медицине все??
Во-первых, не смертность, а летальность, а во-вторых, методика ее определения выше по ветке уже приводилась (выборка заболевших берется только по тем, для кого УЖЕ были реализован один из 2-х возможных исходов)!
Вот прям все такие дураки, что делят умерших на всех заболевших, один вы умный - догадались, что так неправильно Эх, какой спец пропадает, когда китайская наука и ВОЗ так в нем нуждаются
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