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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:16

Schmit
Правда, як завжди, десь між "крайнощами". :mrgreen:
Офіційну статистику можна вважати мінімальною "крайністю".
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:19

  Schmit написав:случайно обнародовала реальные данные о числе погибших от коронавируса. Статистика в 80 раз превосходит официальные сведения.

случайно :D :D :D да-да
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:38

Может это и не биооружие. В Ютубе полно роликов как в китайских забегаловках китайцы жрут живьем, окуная в соус, мышей, живых крысят, летучих мышей. Тянут в рот всякую *****, поэтому этот район и источник множества новых эпидемий.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:15

  yama написав:в основном согласен и про корь согласен. Но по поводу антипривывочников идиотов , не совсем, если лечение имеется ( существует в природе) то оно должно быть в Украине в достаточном количестве , анатоксин от того же столбняка например, и какой мне смысл городскому жителю делать прививку от столбняка если я коровьего говна уже лет 20 не видел ... вот когда последний раз 20 лет назад в коровнике наступил на гвоздь через пол часа уже был в кабинете и вакцинировался от столбняка.


Так отдельная прививка от столбняка - это уже экзотика. По крайней мере в мире. Сейчас делается либо АКДС одновременно от коклюша, дифтерии и столбняка, либо АДС одновременно от дифтерии и столбняка.

  yama написав:Если болезнь излечима то у меня должен быть выбор колоться вакцину или нет. В принципе даже если не излечима то это моя жизнь и мое право, некоторые пишут отказ от реанимации ( не я ) и это можно .


Это не совсем личное право выбора - согласитесь. Если говорить не только о вирусных инфекциях, а патогенах в целом, то среди бактериальных, например, там сплошь и рядом смертельные, от которых общество имеет право на защиту. Открытая форма туберкулеза - мне бы очень не хотелось, чтобы такие больные сами за себя решали. А ведь так по факту (снова благодаря Супрун) и есть.

Простите, кому эта дама нравится, но именно ее решениями массово закрываются тубдиспансеры. Видите ли, она считает, что таким больным можно лечиться дома под присмотром семейного доктора. Ну бред же - где еще в мире такое есть?! Но, тем не менее, маємо шо маємо - скоро тубдиспансеров практически не останется, притом, что количество активных больных не снижается...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:21

  headshaker написав:Кстати, о смертности:
Определять уровень смертности как отношение числа заразившихся к числу умерших не вполне корректно, ибо "заразившийся" есть промежуточная фаза, из которой два выхода - "выжил" и "умер". Число тех, кто добрался до одной из этих финальных стадий на сегодня:
Выживших - 1,740
Умерших - 638
(источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/)
Таким образом, наблюдаемый уровень смертности составляет 638 / ( 1740 + 638 ) = 0.268 или почти 27%, а отнюдь не 2%, о которых успокоительно вещают.
Остальным 31,532 заразившимся еще предстоит определиться со своей категорией, возможно, на большей выборке соотношение изменится.



О, хоспадя, что это, синдром Янины Соколовой - был в больнице в качестве пациента, значит знаю о медицине все??

Во-первых, не смертность, а летальность, а во-вторых, методика ее определения выше по тексту уже приводилась (выборка заболевших берется только по тем, для кого УЖЕ был реализован один из 2-х возможных исходов)!

Вот прям все такие дураки, что делят умерших на всех заболевших, один вы умный - догадались, что так неправильно :mrgreen: Эх, какой спец пропадает, когда китайская наука и ВОЗ так в нем нуждаются :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:05

Ситуация по коронавирусу в мире

Количество зараженных выросла до 31161 человек.

Переболевшие новым коронавирусом - 1540 человек.

На круизном лайнере у берегов Японии количество зараженных возросло до 61 человека.

В настоящее время вирус зафиксирован в 31 стране.

В Британии количество зараженных возросло до 3.

В Гонконге количество зараженных возросло до 24.

В Южной Корее количество зараженных возросло до 23.

В Германии количество зараженных возросло до 13.

Во Вьетнаме число зараженных возросло до 12.

В Китае коронавирус был найден у новорожденного через 30 часов после рождения.

Авиакомпания Air France приостанавливает полеты в Китай до конца марта.

Казахстан остановил прием почты из Китая.

Тайвань запретил круизным лайнерам заходить в свои порты.

Саудовская Аравия запретила своим гражданам посещать Китай.

В Гонконге авиакомпания Cathay Paciffic отправляет в трехнедельный отпуск 27 000 своих работников.

andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:13

Re: Коронавирус в Китае

  zРадио написав:Простите, кому эта дама нравится, но именно ее решениями массово закрываются тубдиспансеры. Видите ли, она считает, что таким больным можно лечиться дома под присмотром семейного доктора. Ну бред же - где еще в мире такое есть?! Но, тем не менее, маємо шо маємо - скоро тубдиспансеров практически не останется, притом, что количество активных больных не снижается...

Диспансеры закрывают зеленые, но виноваты конечно же папередники и порох лично, потому что он вор.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:19

С одобрения Центрального комитета Государственный надзорный комитет принял решение направить следственную группу в Ухань, провинция Хубэй, для проведения комплексного расследования всколыхнувшей китайское общество ситуации с участием доктора Ли Вэньляна.

Известие о смерти 34 летнего врача Ли Веньляна поразило сердца бесчисленного количества людей. После сообщения из Центральной Уханьской больницы о том, что врачам не удалось спасти молодого врача, в Weibo, в группах Wechat и других социальных сетях "зажгли" свечи, оплакивая этого человека, "бойца в белом халате", боровшегося с эпидемией нового коронавируса в первых рядах.
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:26

andrein
Люди в #Wuhan кричали вместе из своих квартир прошлой ночью. Некоторые говорят, что они кричали, чтобы отдать дань уважения Ли Вэньляну, который впервые разоблачил вспышку вируса #CoronaVirus и умер вчера. Но они кричали: «Ухань, добавь масла», то есть продолжай бороться, накачивать или подбадривать.
https://twitter.com/i/status/1225821711247069185

Уже месяц сидят в небоскребах..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:27

Re: Коронавирус в Китае

Промежуточными переносчиками коронавируса нового типа могут быть панголины — млекопитающие, близкие к броненосцам и муравьедам. Об этом сообщили китайские ученые из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета, передает «Синьхуа».

Ученые проанализировали более 1 тыс. образцов метагеномов диких животных. Выяснилось, что штамм коронавируса в организме панголинов на 99% совпадает с тем, что был обнаружен ранее у заболевших людей. При этом специалисты отмечают, что панголины могут быть не единственными промежуточными переносчиками вируса.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/07/02/2020/5 ... m=newsfeed
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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