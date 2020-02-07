Коронавирус в Китае

Schmit
Правда, як завжди, десь між "крайнощами".
Офіційну статистику можна вважати мінімальною "крайністю".
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:16
Schmit
Правда, як завжди, десь між "крайнощами".
Офіційну статистику можна вважати мінімальною "крайністю".
Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:19
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:38
Может это и не биооружие. В Ютубе полно роликов как в китайских забегаловках китайцы жрут живьем, окуная в соус, мышей, живых крысят, летучих мышей. Тянут в рот всякую *****, поэтому этот район и источник множества новых эпидемий.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:15
Так отдельная прививка от столбняка - это уже экзотика. По крайней мере в мире. Сейчас делается либо АКДС одновременно от коклюша, дифтерии и столбняка, либо АДС одновременно от дифтерии и столбняка.
Это не совсем личное право выбора - согласитесь. Если говорить не только о вирусных инфекциях, а патогенах в целом, то среди бактериальных, например, там сплошь и рядом смертельные, от которых общество имеет право на защиту. Открытая форма туберкулеза - мне бы очень не хотелось, чтобы такие больные сами за себя решали. А ведь так по факту (снова благодаря Супрун) и есть.
Простите, кому эта дама нравится, но именно ее решениями массово закрываются тубдиспансеры. Видите ли, она считает, что таким больным можно лечиться дома под присмотром семейного доктора. Ну бред же - где еще в мире такое есть?! Но, тем не менее, маємо шо маємо - скоро тубдиспансеров практически не останется, притом, что количество активных больных не снижается...
Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:21
О, хоспадя, что это, синдром Янины Соколовой - был в больнице в качестве пациента, значит знаю о медицине все??
Во-первых, не смертность, а летальность, а во-вторых, методика ее определения выше по тексту уже приводилась (выборка заболевших берется только по тем, для кого УЖЕ был реализован один из 2-х возможных исходов)!
Вот прям все такие дураки, что делят умерших на всех заболевших, один вы умный - догадались, что так неправильно Эх, какой спец пропадает, когда китайская наука и ВОЗ так в нем нуждаются
Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:05
Ситуация по коронавирусу в мире
Количество зараженных выросла до 31161 человек.
Переболевшие новым коронавирусом - 1540 человек.
На круизном лайнере у берегов Японии количество зараженных возросло до 61 человека.
В настоящее время вирус зафиксирован в 31 стране.
В Британии количество зараженных возросло до 3.
В Гонконге количество зараженных возросло до 24.
В Южной Корее количество зараженных возросло до 23.
В Германии количество зараженных возросло до 13.
Во Вьетнаме число зараженных возросло до 12.
В Китае коронавирус был найден у новорожденного через 30 часов после рождения.
Авиакомпания Air France приостанавливает полеты в Китай до конца марта.
Казахстан остановил прием почты из Китая.
Тайвань запретил круизным лайнерам заходить в свои порты.
Саудовская Аравия запретила своим гражданам посещать Китай.
В Гонконге авиакомпания Cathay Paciffic отправляет в трехнедельный отпуск 27 000 своих работников.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:13
Re: Коронавирус в Китае
Диспансеры закрывают зеленые, но виноваты конечно же папередники и порох лично, потому что он вор.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:19
С одобрения Центрального комитета Государственный надзорный комитет принял решение направить следственную группу в Ухань, провинция Хубэй, для проведения комплексного расследования всколыхнувшей китайское общество ситуации с участием доктора Ли Вэньляна.
Известие о смерти 34 летнего врача Ли Веньляна поразило сердца бесчисленного количества людей. После сообщения из Центральной Уханьской больницы о том, что врачам не удалось спасти молодого врача, в Weibo, в группах Wechat и других социальных сетях "зажгли" свечи, оплакивая этого человека, "бойца в белом халате", боровшегося с эпидемией нового коронавируса в первых рядах.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:26
andrein
Люди в #Wuhan кричали вместе из своих квартир прошлой ночью. Некоторые говорят, что они кричали, чтобы отдать дань уважения Ли Вэньляну, который впервые разоблачил вспышку вируса #CoronaVirus и умер вчера. Но они кричали: «Ухань, добавь масла», то есть продолжай бороться, накачивать или подбадривать.
Уже месяц сидят в небоскребах..
Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:27
Re: Коронавирус в Китае
Промежуточными переносчиками коронавируса нового типа могут быть панголины — млекопитающие, близкие к броненосцам и муравьедам. Об этом сообщили китайские ученые из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета, передает «Синьхуа».
Ученые проанализировали более 1 тыс. образцов метагеномов диких животных. Выяснилось, что штамм коронавируса в организме панголинов на 99% совпадает с тем, что был обнаружен ранее у заболевших людей. При этом специалисты отмечают, что панголины могут быть не единственными промежуточными переносчиками вируса.
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Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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