Коронавирус в Китае

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 24252627> Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:16 Schmit

Правда, як завжди, десь між "крайнощами".

Офіційну статистику можна вважати мінімальною "крайністю". Правда, як завжди, десь між "крайнощами".Офіційну статистику можна вважати мінімальною "крайністю". andrijk777

Повідомлень: 1984 З нами з: 11.11.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:19 Schmit написав: случайно обнародовала реальные данные о числе погибших от коронавируса. Статистика в 80 раз превосходит официальные сведения. обнародовала реальные данные о числе погибших от коронавируса. Статистика в

случайно да-да случайнода-да andrijk777

Повідомлень: 1984 З нами з: 11.11.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:38 Может это и не биооружие. В Ютубе полно роликов как в китайских забегаловках китайцы жрут живьем, окуная в соус, мышей, живых крысят, летучих мышей. Тянут в рот всякую *****, поэтому этот район и источник множества новых эпидемий. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15097 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3930 раз. Подякували: 5988 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:15 yama написав: в основном согласен и про корь согласен. Но по поводу антипривывочников идиотов , не совсем, если лечение имеется ( существует в природе) то оно должно быть в Украине в достаточном количестве , анатоксин от того же столбняка например, и какой мне смысл городскому жителю делать прививку от столбняка если я коровьего говна уже лет 20 не видел ... вот когда последний раз 20 лет назад в коровнике наступил на гвоздь через пол часа уже был в кабинете и вакцинировался от столбняка.

в основном согласен и про корь согласен. Но по поводу антипривывочников идиотов , не совсем, если лечение имеется ( существует в природе) то оно должно быть в Украине в достаточном количестве , анатоксин от того же столбняка например, и какой мне смысл городскому жителю делать прививку от столбняка если я коровьего говна уже лет 20 не видел ... вот когда последний раз 20 лет назад в коровнике наступил на гвоздь через пол часа уже был в кабинете и вакцинировался от столбняка.



Так отдельная прививка от столбняка - это уже экзотика. По крайней мере в мире. Сейчас делается либо АКДС одновременно от коклюша, дифтерии и столбняка, либо АДС одновременно от дифтерии и столбняка.



yama написав: Если болезнь излечима то у меня должен быть выбор колоться вакцину или нет. В принципе даже если не излечима то это моя жизнь и мое право, некоторые пишут отказ от реанимации ( не я ) и это можно . Если болезнь излечима то у меня должен быть выбор колоться вакцину или нет. В принципе даже если не излечима то это моя жизнь и мое право, некоторые пишут отказ от реанимации ( не я ) и это можно .



Это не совсем личное право выбора - согласитесь. Если говорить не только о вирусных инфекциях, а патогенах в целом, то среди бактериальных, например, там сплошь и рядом смертельные, от которых общество имеет право на защиту. Открытая форма туберкулеза - мне бы очень не хотелось, чтобы такие больные сами за себя решали. А ведь так по факту (снова благодаря Супрун) и есть.



Простите, кому эта дама нравится, но именно ее решениями массово закрываются тубдиспансеры. Видите ли, она считает, что таким больным можно лечиться дома под присмотром семейного доктора. Ну бред же - где еще в мире такое есть?! Но, тем не менее, маємо шо маємо - скоро тубдиспансеров практически не останется, притом, что количество активных больных не снижается... Так отдельная прививка от столбняка - это уже экзотика. По крайней мере в мире. Сейчас делается либо АКДС одновременно от коклюша, дифтерии и столбняка, либо АДС одновременно от дифтерии и столбняка.Это не совсем личное право выбора - согласитесь. Если говорить не только о вирусных инфекциях, а патогенах в целом, то среди бактериальных, например, там сплошь и рядом смертельные, от которых общество имеет право на защиту. Открытая форма туберкулеза - мне бы очень не хотелось, чтобы такие больные сами за себя решали. А ведь так по факту (снова благодаря Супрун) и есть.Простите, кому эта дама нравится, но именно ее решениями массово закрываются тубдиспансеры. Видите ли, она считает, что таким больным можно лечиться дома под присмотром семейного доктора. Ну бред же - где еще в мире такое есть?! Но, тем не менее, маємо шо маємо - скоро тубдиспансеров практически не останется, притом, что количество активных больных не снижается... zРадио

Повідомлень: 4872 З нами з: 02.05.18 Подякував: 902 раз. Подякували: 2050 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:21 headshaker написав: Кстати, о смертности:

Определять уровень смертности как отношение числа заразившихся к числу умерших не вполне корректно, ибо "заразившийся" есть промежуточная фаза, из которой два выхода - "выжил" и "умер". Число тех, кто добрался до одной из этих финальных стадий на сегодня:

Выживших - 1,740

Умерших - 638

(источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/ )

Таким образом, наблюдаемый уровень смертности составляет 638 / ( 1740 + 638 ) = 0.268 или почти 27%, а отнюдь не 2%, о которых успокоительно вещают.

Остальным 31,532 заразившимся еще предстоит определиться со своей категорией, возможно, на большей выборке соотношение изменится. Кстати, о смертности:Определять уровень смертности как отношение числа заразившихся к числу умерших не вполне корректно, ибо "заразившийся" есть промежуточная фаза, из которой два выхода - "выжил" и "умер". Число тех, кто добрался до одной из этих финальных стадий на сегодня:Выживших - 1,740Умерших - 638(источник:Таким образом, наблюдаемый уровень смертности составляет 638 / ( 1740 + 638 ) = 0.268 или почти 27%, а отнюдь не 2%, о которых успокоительно вещают.Остальным 31,532 заразившимся еще предстоит определиться со своей категорией, возможно, на большей выборке соотношение изменится.





О, хоспадя, что это, синдром Янины Соколовой - был в больнице в качестве пациента, значит знаю о медицине все??



Во-первых, не смертность, а летальность, а во-вторых, методика ее определения выше по тексту уже приводилась (выборка заболевших берется только по тем, для кого УЖЕ был реализован один из 2-х возможных исходов)!



Вот прям все такие дураки, что делят умерших на всех заболевших, один вы умный - догадались, что так неправильно Эх, какой спец пропадает, когда китайская наука и ВОЗ так в нем нуждаются О, хоспадя, что это, синдром Янины Соколовой - был в больнице в качестве пациента, значит знаю о медицине все??Во-первых, не смертность, а летальность, а во-вторых, методика ее определения выше по тексту уже приводилась (выборка заболевших берется только по тем, для кого УЖЕ был реализован один из 2-х возможных исходов)!Вот прям все такие дураки, что делят умерших на всех заболевших, один вы умный - догадались, что так неправильноЭх, какой спец пропадает, когда китайская наука и ВОЗ так в нем нуждаются zРадио

Повідомлень: 4872 З нами з: 02.05.18 Подякував: 902 раз. Подякували: 2050 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:05 Ситуация по коронавирусу в мире



Количество зараженных выросла до 31161 человек.



Переболевшие новым коронавирусом - 1540 человек.



На круизном лайнере у берегов Японии количество зараженных возросло до 61 человека.



В настоящее время вирус зафиксирован в 31 стране.



В Британии количество зараженных возросло до 3.



В Гонконге количество зараженных возросло до 24.



В Южной Корее количество зараженных возросло до 23.



В Германии количество зараженных возросло до 13.



Во Вьетнаме число зараженных возросло до 12.



В Китае коронавирус был найден у новорожденного через 30 часов после рождения.



Авиакомпания Air France приостанавливает полеты в Китай до конца марта.



Казахстан остановил прием почты из Китая.



Тайвань запретил круизным лайнерам заходить в свои порты.



Саудовская Аравия запретила своим гражданам посещать Китай.



В Гонконге авиакомпания Cathay Paciffic отправляет в трехнедельный отпуск 27 000 своих работников.



andrein

Повідомлень: 663 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:13 Re: Коронавирус в Китае zРадио написав: Простите, кому эта дама нравится, но именно ее решениями массово закрываются тубдиспансеры. Видите ли, она считает, что таким больным можно лечиться дома под присмотром семейного доктора. Ну бред же - где еще в мире такое есть?! Но, тем не менее, маємо шо маємо - скоро тубдиспансеров практически не останется, притом, что количество активных больных не снижается... Простите, кому эта дама нравится, но именно ее решениями массово закрываются тубдиспансеры. Видите ли, она считает, что таким больным можно лечиться дома под присмотром семейного доктора. Ну бред же - где еще в мире такое есть?! Но, тем не менее, маємо шо маємо - скоро тубдиспансеров практически не останется, притом, что количество активных больных не снижается...

Диспансеры закрывают зеленые, но виноваты конечно же папередники и порох лично, потому что он вор. Диспансеры закрывают зеленые, но виноваты конечно же папередники и порох лично, потому что он вор. Schmit

Повідомлень: 902 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:19 С одобрения Центрального комитета Государственный надзорный комитет принял решение направить следственную группу в Ухань, провинция Хубэй, для проведения комплексного расследования всколыхнувшей китайское общество ситуации с участием доктора Ли Вэньляна.



Известие о смерти 34 летнего врача Ли Веньляна поразило сердца бесчисленного количества людей. После сообщения из Центральной Уханьской больницы о том, что врачам не удалось спасти молодого врача, в Weibo, в группах Wechat и других социальных сетях "зажгли" свечи, оплакивая этого человека, "бойца в белом халате", боровшегося с эпидемией нового коронавируса в первых рядах. andrein

Повідомлень: 663 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:26 andrein

Люди в #Wuhan кричали вместе из своих квартир прошлой ночью. Некоторые говорят, что они кричали, чтобы отдать дань уважения Ли Вэньляну, который впервые разоблачил вспышку вируса #CoronaVirus и умер вчера. Но они кричали: «Ухань, добавь масла», то есть продолжай бороться, накачивать или подбадривать.

https://twitter.com/i/status/1225821711247069185



Уже месяц сидят в небоскребах.. Люди в #Wuhan кричали вместе из своих квартир прошлой ночью. Некоторые говорят, что они кричали, чтобы отдать дань уважения Ли Вэньляну, который впервые разоблачил вспышку вируса #CoronaVirus и умер вчера. Но они кричали: «Ухань, добавь масла», то есть продолжай бороться, накачивать или подбадривать.Уже месяц сидят в небоскребах.. vladislavlvov

Повідомлень: 2051 З нами з: 02.03.07 Подякував: 91 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:27 Re: Коронавирус в Китае



Ученые проанализировали более 1 тыс. образцов метагеномов диких животных. Выяснилось, что штамм коронавируса в организме панголинов на 99% совпадает с тем, что был обнаружен ранее у заболевших людей. При этом специалисты отмечают, что панголины могут быть не единственными промежуточными переносчиками вируса.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/07/02/2020/5 ... m=newsfeed Промежуточными переносчиками коронавируса нового типа могут быть панголины — млекопитающие, близкие к броненосцам и муравьедам. Об этом сообщили китайские ученые из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета, передает «Синьхуа».Ученые проанализировали более 1 тыс. образцов метагеномов диких животных. Выяснилось, что штамм коронавируса в организме панголинов на 99% совпадает с тем, что был обнаружен ранее у заболевших людей. При этом специалисты отмечают, что панголины могут быть не единственными промежуточными переносчиками вируса.Подробнее на РБК: Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9911 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1102 раз. Подякували: 1220 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 24252627> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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