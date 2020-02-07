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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:28

Re: Коронавирус в Китае

ВОЗ предупреждает что распространение nCoV ещё не достигло своего пика. Так что все ещё впереди.
https://www.wsj.com/articles/u-s-plans- ... 1580990006

Белый Дом просит Пентагон начать расследование происхождения нового короновируса.
vladislavlvov
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