Коронавирус в Китае

zРадио написав:Простите, кому эта дама нравится, но именно ее решениями массово закрываются тубдиспансеры. Видите ли, она считает, что таким больным можно лечиться дома под присмотром семейного доктора. Ну бред же - где еще в мире такое есть?! Но, тем не менее, маємо шо маємо - скоро тубдиспансеров практически не останется, притом, что количество активных больных не снижается...
Диспансеры закрывают зеленые, но виноваты конечно же папередники и порох лично, потому что он вор.
Тебе знакомо, что такое инерция, что такое временной лаг между принятием и реализацией решения?
Почему то ответственность за девальвацию гривны с 8 до 25, произошедшую в аккурат в первый год после майдана, ты на постмайданную власть возлагать не хочешь - это все глупые папередники бездумно палили ЗВР и брали долги.
Но сегодня во всех бедах Украины в первый год новой власти обвиняешь... барабанная дробь... новую власть, а не папередников.
Или трусы, или крестик (с)
PS: остановить ликвидацию тубдиспансеров, которые кроме как в части ФОТ уже 2 года не финансировались, не так то и просто! А вообще, вся твоя то ли идейная, то ли маргинальная поддержка Порошенко&Ко рассыпется о первую же проблему, с которой столкнешься лично ты в контексте их т.н. реформ! Все равно же прозрение настанет, хочет ты этого, или нет...
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 07 лют, 2020 20:22, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Простите, кому эта дама нравится, но именно ее решениями массово закрываются тубдиспансеры. Видите ли, она считает, что таким больным можно лечиться дома под присмотром семейного доктора. Ну бред же - где еще в мире такое есть?! Но, тем не менее, маємо шо маємо - скоро тубдиспансеров практически не останется, притом, что количество активных больных не снижается...
Диспансеры закрывают зеленые, но виноваты конечно же папередники и порох лично, потому что он вор.
Тебе знакомо, что такое инерция, что такое временной лаг между принятием и реализацией решения?
Почему то ответственность за девальвацию гривны с 8 до 25, произошедшую в аккурат в первый год после майдана, ты на постмайданную власть возлагать не хочешь - это все глупые папередники бездумно палили ЗВР и брали долги.
Но сегодня во всех бедах Украины в первый год новой власти обвиняешь... барабанная дробь... новую власть, а не папередников.
Или трусы, или крестик (с)
PS: остановить ликвидацию тубдиспансеров, которые кроме как в части ФОТ уже 2 года не финансировались, не так то и просто! А вообще, вся твоя то ли идейная, то ли маргинальная поддержка Порошенко&Ко рассыпется о первую же проблему, с которой столкнешься лично ты в контексте их т.н. реформ! Все равно же прозрение настанет, хочет ты этого, или нет...
Да не только тубдиспансеры закрывают, а также готовят серьезные сокращения во многих медучреждениях, коже и онко диспансерах и поликлиниках... При папередниках за все годы такого не происходило и я не слышал, чтобы такое планировалось. Так что не врите, решения принимаются именно сейчас действующей властью зелебобиков и никакой инерции тут нет. Просто красть перестали и деньги в бюджете внезапно закончились.
Schmit написав:Да не только тубдиспансеры закрывают, а также готовят серьезные сокращения во многих медучреждениях, коже и онко диспансерах и поликлиниках... При папередниках за все годы такого не происходило и я не слышал, чтобы такое планировалось. Так что не врите, решения принимаются именно сейчас действующей властью зелебобиков и никакой инерции тут нет. Просто красть перестали и деньги в бюджете внезапно закончились.
Послушай, я не испытываю никаких сантиментов к новой власти (которая, если разобраться, не сильно то и новая), но то, что сегодня исполняются большие решения, сделанные именно папередниками, а не их паслидовниками - неоспоримый факт!
Новая глаза МОЗ в должности аж целых 5 месяцев. Ты понимаешь, что технически представляет из себя закрытие диспансера, в котором находятся тяжелые хронические больные? Думаещь это так просто, как выставить койки на улицу, или там все же многомесячная процедура? Подумай хорошо перед ответом, чтобы не выглядеть профаном - их итак хватает на наши головы
Schmit написав:Да не только тубдиспансеры закрывают, а также готовят серьезные сокращения во многих медучреждениях, коже и онко диспансерах и поликлиниках... При папередниках за все годы такого не происходило и я не слышал, чтобы такое планировалось. Так что не врите, решения принимаются именно сейчас действующей властью зелебобиков и никакой инерции тут нет. Просто красть перестали и деньги в бюджете внезапно закончились.
Послушай, я не испытываю никаких сантиментов к новой власти (которая, если разобраться, не сильно то и новая), но то, что сегодня исполняются большие решения, сделанные именно папередниками, а не их паслидовниками - неоспоримый факт!
Новая глаза МОЗ в должности аж целых 5 месяцев. Ты понимаешь, что технически представляет из себя закрытие диспансера, в котором находятся тяжелые хронические больные? Думаещь это так просто, как выставить койки на улицу, или там все же многомесячная процедура? Подумай хорошо перед ответом, чтобы не выглядеть профаном - их итак хватает на наши головы
Медсестер тоже в школах старая медицинская власть запланировала выгонять?
Schmit написав:Да не только тубдиспансеры закрывают, а также готовят серьезные сокращения во многих медучреждениях, коже и онко диспансерах и поликлиниках... При папередниках за все годы такого не происходило и я не слышал, чтобы такое планировалось. Так что не врите, решения принимаются именно сейчас действующей властью зелебобиков и никакой инерции тут нет. Просто красть перестали и деньги в бюджете внезапно закончились.
Послушай, я не испытываю никаких сантиментов к новой власти (которая, если разобраться, не сильно то и новая), но то, что сегодня исполняются большие решения, сделанные именно папередниками, а не их паслидовниками - неоспоримый факт!
Новая глаза МОЗ в должности аж целых 5 месяцев. Ты понимаешь, что технически представляет из себя закрытие диспансера, в котором находятся тяжелые хронические больные? Думаещь это так просто, как выставить койки на улицу, или там все же многомесячная процедура? Подумай хорошо перед ответом, чтобы не выглядеть профаном - их итак хватает на наши головы
Вы не выдумывайте, а лучше приведите ссылку, где это планировала власть папередников. Вангую, сейчас будет что-то типа страны.юа, шариев или еще что-то пострашнее.