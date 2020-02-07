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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:28

Re: Коронавирус в Китае

ВОЗ предупреждает что распространение nCoV ещё не достигло своего пика. Так что все ещё впереди.
https://www.wsj.com/articles/u-s-plans- ... 1580990006

Белый Дом просит Пентагон начать расследование происхождения нового короновируса.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:18

  Schmit написав:
  zРадио написав:Простите, кому эта дама нравится, но именно ее решениями массово закрываются тубдиспансеры. Видите ли, она считает, что таким больным можно лечиться дома под присмотром семейного доктора. Ну бред же - где еще в мире такое есть?! Но, тем не менее, маємо шо маємо - скоро тубдиспансеров практически не останется, притом, что количество активных больных не снижается...

Диспансеры закрывают зеленые, но виноваты конечно же папередники и порох лично, потому что он вор.


Тебе знакомо, что такое инерция, что такое временной лаг между принятием и реализацией решения?

Почему то ответственность за девальвацию гривны с 8 до 25, произошедшую в аккурат в первый год после майдана, ты на постмайданную власть возлагать не хочешь - это все глупые папередники бездумно палили ЗВР и брали долги.

Но сегодня во всех бедах Украины в первый год новой власти обвиняешь... барабанная дробь... новую власть, а не папередников.

Или трусы, или крестик (с)

PS: остановить ликвидацию тубдиспансеров, которые кроме как в части ФОТ уже 2 года не финансировались, не так то и просто! А вообще, вся твоя то ли идейная, то ли маргинальная поддержка Порошенко&Ко рассыпется о первую же проблему, с которой столкнешься лично ты в контексте их т.н. реформ! Все равно же прозрение настанет, хочет ты этого, или нет...
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 07 лют, 2020 20:22, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:20

  zРадио написав:это все глупые папередники бездумно палили ЗВР и брали долги.

Вообще то долгов при Януковиче набрали под завязку еще.
А диспансеры таки да, закрывают, новая власть могла бы и не закрывать, все таки уже при власти 9 месяцев.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:46

  zРадио написав:
  Schmit написав:
  zРадио написав:Простите, кому эта дама нравится, но именно ее решениями массово закрываются тубдиспансеры. Видите ли, она считает, что таким больным можно лечиться дома под присмотром семейного доктора. Ну бред же - где еще в мире такое есть?! Но, тем не менее, маємо шо маємо - скоро тубдиспансеров практически не останется, притом, что количество активных больных не снижается...

Диспансеры закрывают зеленые, но виноваты конечно же папередники и порох лично, потому что он вор.


Тебе знакомо, что такое инерция, что такое временной лаг между принятием и реализацией решения?

Почему то ответственность за девальвацию гривны с 8 до 25, произошедшую в аккурат в первый год после майдана, ты на постмайданную власть возлагать не хочешь - это все глупые папередники бездумно палили ЗВР и брали долги.

Но сегодня во всех бедах Украины в первый год новой власти обвиняешь... барабанная дробь... новую власть, а не папередников.

Или трусы, или крестик (с)

PS: остановить ликвидацию тубдиспансеров, которые кроме как в части ФОТ уже 2 года не финансировались, не так то и просто! А вообще, вся твоя то ли идейная, то ли маргинальная поддержка Порошенко&Ко рассыпется о первую же проблему, с которой столкнешься лично ты в контексте их т.н. реформ! Все равно же прозрение настанет, хочет ты этого, или нет...


Да не только тубдиспансеры закрывают, а также готовят серьезные сокращения во многих медучреждениях, коже и онко диспансерах и поликлиниках... При папередниках за все годы такого не происходило и я не слышал, чтобы такое планировалось.
Так что не врите, решения принимаются именно сейчас действующей властью зелебобиков и никакой инерции тут нет. Просто красть перестали и деньги в бюджете внезапно закончились.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:53

Re: Коронавирус в Китае

Плюсую, сокращение кабинета медсестер при школах тоже дело рук зеленой власти.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:59

  Schmit написав:Да не только тубдиспансеры закрывают, а также готовят серьезные сокращения во многих медучреждениях, коже и онко диспансерах и поликлиниках... При папередниках за все годы такого не происходило и я не слышал, чтобы такое планировалось.
Так что не врите, решения принимаются именно сейчас действующей властью зелебобиков и никакой инерции тут нет. Просто красть перестали и деньги в бюджете внезапно закончились.


Послушай, я не испытываю никаких сантиментов к новой власти (которая, если разобраться, не сильно то и новая), но то, что сегодня исполняются большие решения, сделанные именно папередниками, а не их паслидовниками - неоспоримый факт!

Новая глаза МОЗ в должности аж целых 5 месяцев. Ты понимаешь, что технически представляет из себя закрытие диспансера, в котором находятся тяжелые хронические больные? Думаещь это так просто, как выставить койки на улицу, или там все же многомесячная процедура? Подумай хорошо перед ответом, чтобы не выглядеть профаном - их итак хватает на наши головы :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:16

  zРадио написав:
  Schmit написав:Да не только тубдиспансеры закрывают, а также готовят серьезные сокращения во многих медучреждениях, коже и онко диспансерах и поликлиниках... При папередниках за все годы такого не происходило и я не слышал, чтобы такое планировалось.
Так что не врите, решения принимаются именно сейчас действующей властью зелебобиков и никакой инерции тут нет. Просто красть перестали и деньги в бюджете внезапно закончились.


Послушай, я не испытываю никаких сантиментов к новой власти (которая, если разобраться, не сильно то и новая), но то, что сегодня исполняются большие решения, сделанные именно папередниками, а не их паслидовниками - неоспоримый факт!

Новая глаза МОЗ в должности аж целых 5 месяцев. Ты понимаешь, что технически представляет из себя закрытие диспансера, в котором находятся тяжелые хронические больные? Думаещь это так просто, как выставить койки на улицу, или там все же многомесячная процедура? Подумай хорошо перед ответом, чтобы не выглядеть профаном - их итак хватает на наши головы :mrgreen:

Медсестер тоже в школах старая медицинская власть запланировала выгонять? :roll:
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:23

  zРадио написав:
  Schmit написав:Да не только тубдиспансеры закрывают, а также готовят серьезные сокращения во многих медучреждениях, коже и онко диспансерах и поликлиниках... При папередниках за все годы такого не происходило и я не слышал, чтобы такое планировалось.
Так что не врите, решения принимаются именно сейчас действующей властью зелебобиков и никакой инерции тут нет. Просто красть перестали и деньги в бюджете внезапно закончились.


Послушай, я не испытываю никаких сантиментов к новой власти (которая, если разобраться, не сильно то и новая), но то, что сегодня исполняются большие решения, сделанные именно папередниками, а не их паслидовниками - неоспоримый факт!

Новая глаза МОЗ в должности аж целых 5 месяцев. Ты понимаешь, что технически представляет из себя закрытие диспансера, в котором находятся тяжелые хронические больные? Думаещь это так просто, как выставить койки на улицу, или там все же многомесячная процедура? Подумай хорошо перед ответом, чтобы не выглядеть профаном - их итак хватает на наши головы :mrgreen:

Вы не выдумывайте, а лучше приведите ссылку, где это планировала власть папередников. Вангую, сейчас будет что-то типа страны.юа, шариев или еще что-то пострашнее.
Schmit
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