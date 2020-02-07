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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 25262728> Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:28 Re: Коронавирус в Китае

https://www.wsj.com/articles/u-s-plans- ... 1580990006



Белый Дом просит Пентагон начать расследование происхождения нового короновируса. ВОЗ предупреждает что распространение nCoV ещё не достигло своего пика. Так что все ещё впереди.Белый Дом просит Пентагон начать расследование происхождения нового короновируса. vladislavlvov

Повідомлень: 2051 З нами з: 02.03.07 Подякував: 91 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:18 Schmit написав: zРадио написав: Простите, кому эта дама нравится, но именно ее решениями массово закрываются тубдиспансеры. Видите ли, она считает, что таким больным можно лечиться дома под присмотром семейного доктора. Ну бред же - где еще в мире такое есть?! Но, тем не менее, маємо шо маємо - скоро тубдиспансеров практически не останется, притом, что количество активных больных не снижается... Простите, кому эта дама нравится, но именно ее решениями массово закрываются тубдиспансеры. Видите ли, она считает, что таким больным можно лечиться дома под присмотром семейного доктора. Ну бред же - где еще в мире такое есть?! Но, тем не менее, маємо шо маємо - скоро тубдиспансеров практически не останется, притом, что количество активных больных не снижается...

Диспансеры закрывают зеленые, но виноваты конечно же папередники и порох лично, потому что он вор. Диспансеры закрывают зеленые, но виноваты конечно же папередники и порох лично, потому что он вор.



Тебе знакомо, что такое инерция, что такое временной лаг между принятием и реализацией решения?



Почему то ответственность за девальвацию гривны с 8 до 25, произошедшую в аккурат в первый год после майдана, ты на постмайданную власть возлагать не хочешь - это все глупые папередники бездумно палили ЗВР и брали долги.



Но сегодня во всех бедах Украины в первый год новой власти обвиняешь... барабанная дробь... новую власть, а не папередников.



Или трусы, или крестик (с)



PS: остановить ликвидацию тубдиспансеров, которые кроме как в части ФОТ уже 2 года не финансировались, не так то и просто! А вообще, вся твоя то ли идейная, то ли маргинальная поддержка Порошенко&Ко рассыпется о первую же проблему, с которой столкнешься лично ты в контексте их т.н. реформ! Все равно же прозрение настанет, хочет ты этого, или нет... Тебе знакомо, что такое инерция, что такое временной лаг между принятием и реализацией решения?Почему то ответственность за девальвацию гривны с 8 до 25, произошедшую в аккурат в первый год после майдана, ты на постмайданную власть возлагать не хочешь - это все глупые папередники бездумно палили ЗВР и брали долги.Но сегодня во всех бедах Украины в первый год новой власти обвиняешь... барабанная дробь... новую власть, а не папередников.Или трусы, или крестик (с)PS: остановить ликвидацию тубдиспансеров, которые кроме как в части ФОТ уже 2 года не финансировались, не так то и просто! А вообще, вся твоя то ли идейная, то ли маргинальная поддержка Порошенко&Ко рассыпется о первую же проблему, с которой столкнешься лично ты в контексте их т.н. реформ! Все равно же прозрение настанет, хочет ты этого, или нет... Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 07 лют, 2020 20:22, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 4875 З нами з: 02.05.18 Подякував: 902 раз. Подякували: 2050 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:20 zРадио написав: это все глупые папередники бездумно палили ЗВР и брали долги. это все глупые папередники бездумно палили ЗВР и брали долги.

Вообще то долгов при Януковиче набрали под завязку еще.

А диспансеры таки да, закрывают, новая власть могла бы и не закрывать, все таки уже при власти 9 месяцев. Вообще то долгов при Януковиче набрали под завязку еще.А диспансеры таки да, закрывают, новая власть могла бы и не закрывать, все таки уже при власти 9 месяцев. Zebra

Повідомлень: 7535 З нами з: 21.09.12 Подякував: 665 раз. Подякували: 1150 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:46 zРадио написав: Schmit написав: zРадио написав: Простите, кому эта дама нравится, но именно ее решениями массово закрываются тубдиспансеры. Видите ли, она считает, что таким больным можно лечиться дома под присмотром семейного доктора. Ну бред же - где еще в мире такое есть?! Но, тем не менее, маємо шо маємо - скоро тубдиспансеров практически не останется, притом, что количество активных больных не снижается... Простите, кому эта дама нравится, но именно ее решениями массово закрываются тубдиспансеры. Видите ли, она считает, что таким больным можно лечиться дома под присмотром семейного доктора. Ну бред же - где еще в мире такое есть?! Но, тем не менее, маємо шо маємо - скоро тубдиспансеров практически не останется, притом, что количество активных больных не снижается...

Диспансеры закрывают зеленые, но виноваты конечно же папередники и порох лично, потому что он вор. Диспансеры закрывают зеленые, но виноваты конечно же папередники и порох лично, потому что он вор.



Тебе знакомо, что такое инерция, что такое временной лаг между принятием и реализацией решения?



Почему то ответственность за девальвацию гривны с 8 до 25, произошедшую в аккурат в первый год после майдана, ты на постмайданную власть возлагать не хочешь - это все глупые папередники бездумно палили ЗВР и брали долги.



Но сегодня во всех бедах Украины в первый год новой власти обвиняешь... барабанная дробь... новую власть, а не папередников.



Или трусы, или крестик (с)



PS: остановить ликвидацию тубдиспансеров, которые кроме как в части ФОТ уже 2 года не финансировались, не так то и просто! А вообще, вся твоя то ли идейная, то ли маргинальная поддержка Порошенко&Ко рассыпется о первую же проблему, с которой столкнешься лично ты в контексте их т.н. реформ! Все равно же прозрение настанет, хочет ты этого, или нет... Тебе знакомо, что такое инерция, что такое временной лаг между принятием и реализацией решения?Почему то ответственность за девальвацию гривны с 8 до 25, произошедшую в аккурат в первый год после майдана, ты на постмайданную власть возлагать не хочешь - это все глупые папередники бездумно палили ЗВР и брали долги.Но сегодня во всех бедах Украины в первый год новой власти обвиняешь... барабанная дробь... новую власть, а не папередников.Или трусы, или крестик (с)PS: остановить ликвидацию тубдиспансеров, которые кроме как в части ФОТ уже 2 года не финансировались, не так то и просто! А вообще, вся твоя то ли идейная, то ли маргинальная поддержка Порошенко&Ко рассыпется о первую же проблему, с которой столкнешься лично ты в контексте их т.н. реформ! Все равно же прозрение настанет, хочет ты этого, или нет...



Да не только тубдиспансеры закрывают, а также готовят серьезные сокращения во многих медучреждениях, коже и онко диспансерах и поликлиниках... При папередниках за все годы такого не происходило и я не слышал, чтобы такое планировалось.

Так что не врите, решения принимаются именно сейчас действующей властью зелебобиков и никакой инерции тут нет. Просто красть перестали и деньги в бюджете внезапно закончились. Да не только тубдиспансеры закрывают, а также готовят серьезные сокращения во многих медучреждениях, коже и онко диспансерах и поликлиниках... При папередниках за все годы такого не происходило и я не слышал, чтобы такое планировалось.Так что не врите, решения принимаются именно сейчас действующей властью зелебобиков и никакой инерции тут нет. Просто красть перестали и деньги в бюджете внезапно закончились. Schmit

Повідомлень: 906 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 136 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:53 Re: Коронавирус в Китае Плюсую, сокращение кабинета медсестер при школах тоже дело рук зеленой власти. Zebra

Повідомлень: 7535 З нами з: 21.09.12 Подякував: 665 раз. Подякували: 1150 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:59 Schmit написав: Да не только тубдиспансеры закрывают, а также готовят серьезные сокращения во многих медучреждениях, коже и онко диспансерах и поликлиниках... При папередниках за все годы такого не происходило и я не слышал, чтобы такое планировалось.

Так что не врите, решения принимаются именно сейчас действующей властью зелебобиков и никакой инерции тут нет. Просто красть перестали и деньги в бюджете внезапно закончились. Да не только тубдиспансеры закрывают, а также готовят серьезные сокращения во многих медучреждениях, коже и онко диспансерах и поликлиниках... При папередниках за все годы такого не происходило и я не слышал, чтобы такое планировалось.Так что не врите, решения принимаются именно сейчас действующей властью зелебобиков и никакой инерции тут нет. Просто красть перестали и деньги в бюджете внезапно закончились.



Послушай, я не испытываю никаких сантиментов к новой власти (которая, если разобраться, не сильно то и новая), но то, что сегодня исполняются большие решения, сделанные именно папередниками, а не их паслидовниками - неоспоримый факт!



Новая глаза МОЗ в должности аж целых 5 месяцев. Ты понимаешь, что технически представляет из себя закрытие диспансера, в котором находятся тяжелые хронические больные? Думаещь это так просто, как выставить койки на улицу, или там все же многомесячная процедура? Подумай хорошо перед ответом, чтобы не выглядеть профаном - их итак хватает на наши головы Послушай, я не испытываю никаких сантиментов к новой власти (которая, если разобраться, не сильно то и новая), но то, что сегодня исполняются большие решения, сделанные именно папередниками, а не их паслидовниками - неоспоримый факт!Новая глаза МОЗ в должности аж целых 5 месяцев. Ты понимаешь, что технически представляет из себя закрытие диспансера, в котором находятся тяжелые хронические больные? Думаещь это так просто, как выставить койки на улицу, или там все же многомесячная процедура? Подумай хорошо перед ответом, чтобы не выглядеть профаном - их итак хватает на наши головы zРадио

Повідомлень: 4875 З нами з: 02.05.18 Подякував: 902 раз. Подякували: 2050 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:16 zРадио написав: Schmit написав: Да не только тубдиспансеры закрывают, а также готовят серьезные сокращения во многих медучреждениях, коже и онко диспансерах и поликлиниках... При папередниках за все годы такого не происходило и я не слышал, чтобы такое планировалось.

Так что не врите, решения принимаются именно сейчас действующей властью зелебобиков и никакой инерции тут нет. Просто красть перестали и деньги в бюджете внезапно закончились. Да не только тубдиспансеры закрывают, а также готовят серьезные сокращения во многих медучреждениях, коже и онко диспансерах и поликлиниках... При папередниках за все годы такого не происходило и я не слышал, чтобы такое планировалось.Так что не врите, решения принимаются именно сейчас действующей властью зелебобиков и никакой инерции тут нет. Просто красть перестали и деньги в бюджете внезапно закончились.



Послушай, я не испытываю никаких сантиментов к новой власти (которая, если разобраться, не сильно то и новая), но то, что сегодня исполняются большие решения, сделанные именно папередниками, а не их паслидовниками - неоспоримый факт!



Новая глаза МОЗ в должности аж целых 5 месяцев. Ты понимаешь, что технически представляет из себя закрытие диспансера, в котором находятся тяжелые хронические больные? Думаещь это так просто, как выставить койки на улицу, или там все же многомесячная процедура? Подумай хорошо перед ответом, чтобы не выглядеть профаном - их итак хватает на наши головы Послушай, я не испытываю никаких сантиментов к новой власти (которая, если разобраться, не сильно то и новая), но то, что сегодня исполняются большие решения, сделанные именно папередниками, а не их паслидовниками - неоспоримый факт!Новая глаза МОЗ в должности аж целых 5 месяцев. Ты понимаешь, что технически представляет из себя закрытие диспансера, в котором находятся тяжелые хронические больные? Думаещь это так просто, как выставить койки на улицу, или там все же многомесячная процедура? Подумай хорошо перед ответом, чтобы не выглядеть профаном - их итак хватает на наши головы

Медсестер тоже в школах старая медицинская власть запланировала выгонять? Медсестер тоже в школах старая медицинская власть запланировала выгонять? Zebra

Повідомлень: 7535 З нами з: 21.09.12 Подякував: 665 раз. Подякували: 1150 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:23 zРадио написав: Schmit написав: Да не только тубдиспансеры закрывают, а также готовят серьезные сокращения во многих медучреждениях, коже и онко диспансерах и поликлиниках... При папередниках за все годы такого не происходило и я не слышал, чтобы такое планировалось.

Так что не врите, решения принимаются именно сейчас действующей властью зелебобиков и никакой инерции тут нет. Просто красть перестали и деньги в бюджете внезапно закончились. Да не только тубдиспансеры закрывают, а также готовят серьезные сокращения во многих медучреждениях, коже и онко диспансерах и поликлиниках... При папередниках за все годы такого не происходило и я не слышал, чтобы такое планировалось.Так что не врите, решения принимаются именно сейчас действующей властью зелебобиков и никакой инерции тут нет. Просто красть перестали и деньги в бюджете внезапно закончились.



Послушай, я не испытываю никаких сантиментов к новой власти (которая, если разобраться, не сильно то и новая), но то, что сегодня исполняются большие решения, сделанные именно папередниками, а не их паслидовниками - неоспоримый факт!



Новая глаза МОЗ в должности аж целых 5 месяцев. Ты понимаешь, что технически представляет из себя закрытие диспансера, в котором находятся тяжелые хронические больные? Думаещь это так просто, как выставить койки на улицу, или там все же многомесячная процедура? Подумай хорошо перед ответом, чтобы не выглядеть профаном - их итак хватает на наши головы Послушай, я не испытываю никаких сантиментов к новой власти (которая, если разобраться, не сильно то и новая), но то, что сегодня исполняются большие решения, сделанные именно папередниками, а не их паслидовниками - неоспоримый факт!Новая глаза МОЗ в должности аж целых 5 месяцев. Ты понимаешь, что технически представляет из себя закрытие диспансера, в котором находятся тяжелые хронические больные? Думаещь это так просто, как выставить койки на улицу, или там все же многомесячная процедура? Подумай хорошо перед ответом, чтобы не выглядеть профаном - их итак хватает на наши головы

Вы не выдумывайте, а лучше приведите ссылку, где это планировала власть папередников. Вангую, сейчас будет что-то типа страны.юа, шариев или еще что-то пострашнее. Вы не выдумывайте, а лучше приведите ссылку, где это планировала власть папередников. Вангую, сейчас будет что-то типа страны.юа, шариев или еще что-то пострашнее. Schmit

Повідомлень: 906 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 136 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:45 vladislavlvov написав: andrein

Люди в #Wuhan кричали вместе из своих квартир прошлой ночью. Некоторые говорят, что они кричали, чтобы отдать дань уважения Ли Вэньляну, который впервые разоблачил вспышку вируса #CoronaVirus и умер вчера. Но они кричали: «Ухань, добавь масла», то есть продолжай бороться, накачивать или подбадривать.

https://twitter.com/i/status/1225821711247069185



Уже месяц сидят в небоскребах.. Люди в #Wuhan кричали вместе из своих квартир прошлой ночью. Некоторые говорят, что они кричали, чтобы отдать дань уважения Ли Вэньляну, который впервые разоблачил вспышку вируса #CoronaVirus и умер вчера. Но они кричали: «Ухань, добавь масла», то есть продолжай бороться, накачивать или подбадривать.Уже месяц сидят в небоскребах..



andrein

Повідомлень: 664 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:57 Заболевших уже за 31 000, погибших за 600

Ждем утра для подведения итогов дня. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15106 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3934 раз. Подякували: 5993 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 25262728> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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