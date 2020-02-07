RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:57

  Zebra написав:Плюсую, сокращение кабинета медсестер при школах тоже дело рук зеленой власти.


Сьогодні був у найбільшій державній лікарні. Ні теплої води,ні душевих. Все за свої кошти. Любий пенсіонер(без підтримки) помре і не виживе І де покращення зебобіків? Немає і не буде! :cry:
Ethereum
 
Повідомлень: 1006
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:04

  Ethereum написав:
  Zebra написав:Плюсую, сокращение кабинета медсестер при школах тоже дело рук зеленой власти.


Сьогодні був у найбільшій державній лікарні. Ні теплої води,ні душевих. Все за свої кошти. Любий пенсіонер(без підтримки) помре і не виживе І де покращення зебобіків? Немає і не буде! :cry:


Тут как раз смотрю американский фильм Перелом )))
В буквальном смысле перелом кости, трэш американских больниц скорой помощи, вроде недалеко от нас ушли малобюджетники-больницы в США. Дикие очереди, бюрократия еще более дикая, непреклонность и тупость секретарш, полная черствость к пациентам. Снято самими американцами со знанием дела )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15106
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3934 раз.
Подякували: 5993 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:06

  Мизантрóп написав: до того утренняя пробежка в лесу,бассейн в цоколе и 3 по 50 своей.На Шаббат баньку растоплю))
в аптеке не помню даже когда был.

Судя по профилю, вам всего 96 лет. Когда будет 196, придется пробежки в аптеку делать.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
2
 
Повідомлень: 16630
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1682 раз.
Подякували: 2574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:11

Starikan профиль обманчив,главное-я молод и душой, и телом.Мальчишка в полном расцвете сил :D
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3684
З нами з: 03.12.14
Подякував: 465 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 25262728
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81429)
07.02.2020 22:40
EximBonus Bot (1117)
07.02.2020 22:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.